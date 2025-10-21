Trpišovský: Musíme zabrat. O Atalantě máme přehled, situace řešíme podobně

Od našeho zpravodaje v Itálii - Bylo znát, že mluvit před italským publikem ho baví. Místním novinářům odpovídal s uctivým pozdravem „buona sera“ a na každou otázku se rozpovídal dlouze a dopodrobna. Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, se do Bergama na zápas Ligy mistrů proti Atalantě evidentně těšil.

„Hodně sympatické prostředí, trávník vypadá excelentně,“ chválil na tiskové konferenci. „Viděl jsem stadion už jako kluk v televizi, ještě jeho starší verzi. Klobouk dolů, jak ho zmodernizovali. Vypadá skoro jako staré stadiony v Anglii, zaujal mě i zvenčí, už při příchodu. Všechno skvěle řešené, i když je v centru města. Super.“

Jak těžké bude v Bergamu uspět? Zvlášť, když vám dál chybí obránci Douděra, Holeš a Ogbu?
Nebude to jednoduché. Na všechny posty chcete mít k dispozici top hráče, v Lize mistrů obzvlášť. Kdo se ve fotbale vyzná, zná kvalitu Atalanty, typologii jejich hráčů i to, jak se prezentují. Stojí proti nám velká kvalita – týmová i individuální. A my máme hlavně v obraně personální problémy, kluci hrají na netradičních postech. Smekám, jak to zvládají. Nepouštíme soupeře do šancí, neděláme chyby, ale ovlivňuje nás to při zakládání útoků a v sehranosti.

Co s tím?
V minulé sezoně byli na hřišti pořád stejní hráči, fungovalo to skvěle, to nám teď zkrátka chybí. Kluci, kteří hrají, sbírají velké zkušenosti. Někde je prostě nasbírat musí. Na Interu se nám povedla jen menší část zápasu a věřím, že tady budeme lepší. Chce to lepší komunikaci, týmový management, víc mluvit mezi sebou, což není snadné, když hrajete proti takovým hráčům jeden na jednoho. Máme hodně videí, příprav, něco jsme cvičili, ale bohužel nám do toho často na poslední chvíli zasáhne zdravotní problém. Snad to tentokrát bude jinak.

Jak máte Atalantu nasledovanou?
Viděl jsem oba zápasy v Lize mistrů, pak i zápas s Juventusem a část s Comem. Kluci z analytického týmu projeli všechna utkání pod novým trenérem. Tým je hodně podobný jako dřív, pokračují v tom, co dělali pod Gasperinim. Někteří hráči tu jsou dlouho, třeba i deset let. I díky (fotbalistovi Slavie) Lukášovi Vorlickému ten tým dobře známe, máme o nich velký přehled. Narazí na sebe týmy, které řeší situace hodně podobně, a rozhodovat bude kvalita. Na hráče s míčem bude pořád velký tlak. A pokud padne brzy gól, může to být hodně ofenzivní zápas.

Atalanta se opírá o střelce Lookmana. Jak na něj?
Bavíme se o něm, ale u takového týmu nemůžete mluvit o jednom hráči. Kvalitu mají na každém postu. Navíc na ofenzivní hráče se připravujete jinak než na defenzivní. Zásadní je, že Atalanta řeší situace podobně jako my – hodně rotují, hrají celoplošně.

Ale Lookman vyčnívá, ne?
Je tam i Krstovič, kterého známe z Dunajské Stredy, hrál dvakrát za Černou Horu proti našemu nároďáku. Sledovali jsme ho, bohužel byl pro nás tehdy nedostupný. On je taky střelec. Skvělý je i záložník Sulemana. A obránce Bellanova? To je snad nejrychlejší hráč, jakého jsem kdy viděl. Opravdu nejrychlejší z rychlých.

Stadion Atalanty.

Jak nastoupíte vy? Se Staňkem v bráně?
Jindra je tu s námi, trénuje s týmem, ale zranění ho limituje a nedovoluje mu jednu věc v jeho hře. Spíš nenastoupí, jeho návrat je otázkou dnů.

Budete hrát na tři, nebo na čtyři obránce?
Jsme známí tím, že útočíme i bráníme v jedenácti. I když se nám to teď zrovna moc nedaří... Soupeř hraje na hrotového hráče a dvě desítky, to může zápas ovlivnit. Myslím, že to hodně sklouzne do minisoubojů jeden na jednoho. Chápu, že vás zajímá rozestavení, ale to končí s prvním hvizdem. V zápase se mění a my jsme známí tím, že umíme přecházet z jednoho systému do druhého.

V Miláně jste hráli bez hrotového útočníka. Dá se to čekat znovu?
Chorý nebyl stoprocentní, proto jsme ho mohli využít jen na poločas. Chtěli jsme hrozit rychlým hráčem a brejky, což se nepovedlo. Někdy, když čelíte takové kvalitě, to neklapne tak, jak byste chtěli. Věřím, že teď využijeme třeba i Erika Prekopa. Musí si jen zvyknout na hráče za sebou a oni na něj. Vidíte to třeba i u Isaka v Liverpoolu, taky u něj chvíli trvá, než do sebe všechno zapadne.

Co jste se dozvěděl od Davida Zimy o kouči Juričovi, který ho trénoval v Turíně?
Říkal, že je to hodně náročný trenér, že pozápasový trénink byl někdy těžší než samotný zápas, že proto hodně hráčů chtělo hrát v základu, aby pak dostali volno. (usmívá se) Prý je fakt hodně přísný, David ho trochu přirovnával ke Zdeňkovi Houšteckému. Každopádně má velký přehled, je to absolutní profík, workoholik.

Ještě řekněte: jaká je vlastně v týmu nálada? Už jste hodili za hlavu remízu se Zlínem?
Někteří kluci nemají dobré období, to se v sezoně stává. Je to o tom zvládnout zápasy výsledkově, dostat se zase na vlnu, kde jsme byli loni. Trápí nás zdraví, ale s tím si musíme poradit, kvalitu na to máme. Nálada odpovídá výsledkům, poslední zápas byl hodně nevydařený, víme to, chceme to změnit. Víme, kolik lidí nám fandí na stadionu i u televize. Chceme se prezentovat úplně jiným fotbalem než proti Zlínu, to jsme nebyli my. Už ve středu chceme ukázat, na co jsme zvyklí a co od hráčů požadujeme. Oni to taky vnímají. Musíme všichni zabrat.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
2. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter MilánInter 2 2 0 0 5:0 6
5. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Borussia DortmundDortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester CityManchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
10. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 0 1 5:2 3
12. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
13. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
15. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC BarcelonaBarcelona 2 1 0 1 3:3 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
19. NeapolNeapol 2 1 0 1 2:3 3
20. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
22. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. LeverkusenLeverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. VillarrealVillarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 2:4 1
28. FC KodaňKodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos PireusPireus 2 0 1 1 0:2 1
30. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos FCPafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica LisabonBenfica 2 0 0 2 2:4 0
34. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : 1/16 finału

Zobrazit více
Sbalit

Trpišovský: Musíme zabrat. O Atalantě máme přehled, situace řešíme podobně

