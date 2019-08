Trpišovský: Že je skoro hotovo? Vůbec. Doma musí být výkon lepší

„Že jsme blízko postupu? Vůbec. Bude to strašně těžké, zápas nám to ukázal,“ přesvědčoval Trpišovský novináře. „Kluž hraje výborně venku, dala čtyři góly na Celtiku, dva proti Maccabi Tel Aviv. Jsou tam silnější než doma, takže šance vidím zhruba stejné jako před prvním zápasem. Odvetu rozhodne mentální rozpoložení.“



Ale první krok vám vyšel dobře, ne?

Byl to vyrovnaný zápas, takový padesát na padesát. Vstoupili jsme do něj líp, odehráli jsme skvělou první půli, ve druhé byli zase lepší domácí. Ukázalo se, že oba týmy jsou nesmírně kvalitní, rozhodují detaily a maličkosti, trochu i štěstí. Dopadlo to pro nás velice dobře, ale abychom postoupili, musíme v odvetě podat mnohem lepší výkon.

Třeba si vypracovat víc šancí?

Ano. Na to, jak jsme dobře do zápasu vstoupili, jsme si vytvořili minimum šancí nebo střeleckých pozic. Často jsme to zazdili špatným řešením. Možná se projevila tíha okamžiku.

Rozhodující moment jste ovšem zvládli parádně: Masopust dal gól po nacvičeném signálu, i když nepatří mezi obávané střelce z dálky.

Kluci asistenti ten signál skvěle vymysleli přímo na Kluž. Potřebovali jsme střelce, kterého nebudou hlídat, který bude málo pravděpodobný. Přitom když jsem viděl, jak to vypadalo na tréninku... Nico Stanciu to šestkrát dokázal přihrát úplně stejně a my nikdy netrefili bránu. Padlo to tam v ten pravý moment, Lukáš to trefil skvěle.

První půle vám sedla, ve druhé jste už dominantní nebyli. Proč?

Bylo to víc věcí dohromady. Zásadní byl příchod Rondona, přestali jsme taky mít tak dobrý pohyb. Domácí zjednodušili hru, rezignovali na kombinaci, sbírali druhé míče. Relativně se jim to dařilo, chodili si pro fauly, měli strašně moc standardek, rohů, centrů ze stran. Proto jsme se těžko dostávali do kombinace.Paradoxně nám ztěžkly nohy při dobrém výsledku, hlídali jsme si, abychom gól nedostali, přitom jsme měli zkusit spíš přidat druhý.

Vítězství vám zachránil brankář Ondřej Kolář, souhlasíte?

Byl skvělý, ve všech parametrech podal kompletní brankářský výkon. Hra nohama, organizace, skvělý při standardkách... Kluž měla výškovou převahu, věděli jsme, že dává padesát šedesát procent gólů ze standardek, Ondra to dobře řešil. Moc nám pomohl tím, že chytil penaltu. Byl to ale kompletní výkon celé zadní řady. Ze hry jsme Kluž vlastně k ničemu nepustili.

Venku ale umí být nebezpečná, což dokázala naposledy ve Skotsku.

Stačí se podívat do historie jejich hráčů, kolik toho v Evropě odehráli. Skoro všichni kopali Ligu mistrů, u nás jen Nico Stanciu a Standa Tecl. Mají velké zkušenosti a tím, že už tam byli, prožívají to s větším klidem. Nahrává nám výsledek i prostředí, ale oni mají výhodu, že se s nimi nebude tolik počítat. Jak na Celtiku, kde jim nikdo nevěřil a dali tam čtyři góly. I proti nám ke konci působili silně nejen fotbalově, ale i mentálně.

Záložník Traoré nebyl ze střídání nadšený. Všiml jste si, jak se mu ze hřiště nechtělo?

Houšťa (asistent Houštecký) ho trochu uklidňoval, já to neviděl, protože jsem zrovna s Vláďou Coufalem řešil obranné standardky. Ibra chtěl hrát dál, to je dobře, ale to nám měl víc dokázat na začátku druhé půle. Střídání bylo zaměřené na naše problémy, chtěli jsme zvýšit bojeschopnost při standardkách. Kluž nás začala přehrávat ve středu hřiště, v tom nám náhradník Alex Král hodně pomohl.