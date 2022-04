Trpišovský: Uděláme všechno, aby nám postup zas neprotekl mezi prsty

„Ale já mám rád, když při zápase prší,“ usmál se Trpišovský. „Hlavně v Česku, kde je občas suché hřiště a déšť nám pomůže. Tady to nepotřebujeme, hřiště bude parádní, ale déšť nám nevadí. Fotbal je sport pro chlapy.“

Dělá vám větší starosti než počasí soupeř? Feyenoord jste v základní skupině neporazili.

Říkal jsem už po druhém zápase v Praze, že je to jeden z nejnepříjemnějších soupeřů za poslední dva roky. Tipoval jsem, že určitě půjdou daleko. Před losem jsme je z několika důvodů nechtěli, ale teď se v tom snažíme hledat pozitiva: víme, do čeho jdeme.

To znamená?

Kádr Feyenoordu se téměř nezměnil. Vidíme v tom motivaci: ani jednou jsme nevyhráli, ale teď se na ně můžeme vytáhnout. Chceme to překlopit ve výhodu. Pro hráče i pro trenéry je jednodušší pouštět při přípravě fragmenty ze zápasu, který jsme přímo hráli. Ale taky víme, jak silný soupeř nás čeká. Vidím u kluků koncentraci na každý detail, víme, jak probíhal první zápas.

Vážně se Feyenoord od podzimu nijak nezměnil?

Hrají pořád stejně, jen teď jsou na tom kondičně ještě lépe. Záložník Nelson jim hru zkvalitnil, na křídle je stejně jako Sinisterra hodně nebezpečný. Nastupují ve stejném rozestavení, jen používají dva typy napadání, podle soupeře, ale typologie je pořád stejná. Hrají velice dobře směrem do ofenzivy, i to, jak si poradili s Partizanem, ukazuje na jejich kvalitu. Pod trenérem Slotem se zlepšují, ukazují to v lize i v Evropě.

Vy jste zase potřetí během čtyř let ve čtvrtfinále evropského poháru.

S Chelsea jsme oba zápasy prohráli, s Arsenalem jsme udělali aspoň bod, tak doufám, že teď tenhle zlepšující se trend bude pokračovat. Na Chelsea jsem si říkal, že je to neuvěřitelné, vzpomínal jsem, jak jsem se jako kluk táty ptal, jestli nějaký český klub někdy vyhrál Evropský pohár... Říkal jsem si, že je to výjimečný okamžik, a teď už to máme před sebou potřetí.

Oscar Dorley ze Slavie spěchá za míčem v duelu s Feyenoordem Rotterdam.

Je postup tentokrát blíž?

Je to klišé, ale ve čtvrtfinále nenarazíte na špatný tým. Myslím, že šance jsou padesát na padesát, to se ukázalo v podzimních zápasech. Odehráli jsme tady špatný první poločas, ale jinak byly hodně vyrovnané. Navíc jsme na podzim nebyli v dobrém rozpoložení, byl to pro nás velký boj. Teď se budeme rvát, co to půjde.

Ale brzdí vás absence a několik hráčů je po víkendovém šlágru s Plzní pokopaných.

Oscar nastoupí stoprocentně, už v Plzni za námi běžel po chodbě a volal, že si to určitě nechce nechat ujít. Bylo příjemné, že jsme ho slyšeli po delší době zase mluvit... U Olayinky nevíme, ale chce i přes bolest zápas absolvovat.

Mohl by se po delší pauze vrátit uzdravený stoper Kúdela?

Je možnost, že se na hřišti objeví.

A co několik dorostenců, které jste do Rotterdamu vzali s sebou? Je šance, že do zápasu zasáhnou?

Pro ně to musí být paráda. Mě kdyby někdo v šestnácti sedmnácti vzal do Rotterdamu, bylo by to super, bohužel jsem nehrál na tak vysoké úrovni (smích). Uvidí tady, jak dlouhá je ještě čeká cesta, ale taky víme, že někteří z nich nám mohou v průběhu zápasu pomoct - asi k tomu i budeme muset přistoupit. Chodí si s námi zatrénovat, hráli s námi modelový zápas, je hodně pravděpodobné, že někdo z nich se zítra na hřišti objeví. Je to pro ně obrovská škola.

Základní sestavu i bez několika chybějících opor poskládáte ze zkušených?

Vypadá to, že se nám to podaří. Pokud se nic nezmění, sestavíme to tak, jak opravdu chceme, a zůstanou nám dvě tři možnosti, jak do zápasu vstoupit. Pak roste i šance pro mladé aby se dostali na hřiště, ale spíš na dostřídání. Uvidíme, jak bude zápas náročný kondičně, jaký bude stav, nechci předbíhat.

Motivuje vás vidina vyrovnat slávistické semifinále z roku 1996?

Je to tak, bylo by to hezké. Tým je zmixovaný tak, že někdo zažil dvě čtvrtfinále, někdo jedno, někdo žádné, ale touha je společná: dostat Slavii jeden dvojzápas od finále. Tu šanci máme, chceme pro ni udělat absolutně všechno. Dostat se do semifinále, to by byl splněný sen. Potřebujeme si hlavně vytvořit dobrou pozici pro odvetu v Praze - chceme udělat všechno pro to, abychom za týden nemuseli litovat, že nám to znovu uteklo mezi prsty.