Velký posun od Midtjyllandu. Dotkli jsme se maxima, chválil Trpišovský

„Byl to náročný zápas,“ hodnotil Trpišovský. „ V prvním poločase nám chvíli trvalo, než jsme se přizpůsobili kvalitě a tempu, ale ve druhém jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Dotkli jsme se maxima.“

Probíhal zápas tak, jak jste čekali?

Celkem ano. Leicester po zisku míče byl velice nepříjemný, kluci to bránili s vypětím všech sil, pak jsme přežili i nucené střídání. Ve druhé půli byl už výkon velice slušný. Velká zkušenost: jak pro nás trenéry, tak pro kluky na hřišti.

Nevzpomněl jste si na první zápas předkola Ligy mistrů s Midtjyllandem? Skončil také bez gólů, vyvíjel se podobně.

Doufám, že tím ta paralela končí, protože druhý zápas nedopadl dobře. Midtjylland sem ale přijel nedostat gól, Leicester přijel gól dát. Spíš bych to přirovnal k utkání s Chelsea. Jenže tehdy jsme v 85. minutě dostali gól, který nás pak v odvetě nutil víc hrát dopředu. Tohle může být rozhodující, jak v Anglii chytíme začátek zápasu. Kluci každopádně ukázali proti utkání s Midtjyllandem velký posun. Dozadu jsme to skvěle odbránili, i když soupeři pracovali s míčem v obrovské rychlosti.

Ve vašich domácích zápasech ve vyřazovací části většinou nepadá moc gólů. Čím to?

Je to zajímavé, ani jsem nad tím takhle nepřemýšlel. V play off bývá první zápas složitější pro domácí tým, vstřelený gól venku dělá hodně. Týmy nastupují v nejsilnějších sestavách, není tam tolik chyb. Vždycky je to o šancích a jejich proměňování: třeba proti Genku jich před dvěma lety bylo plno a stejně to skončilo 0:0.

Těší vás, jak jste si poradili s útočnými hvězdami Leicesteru? Třeba stoper Zima zvládl uhlídat Vardyho.

David první část maturity složil, druhá ho ještě čeká. Kdybych měl po ruce tužku a diplom, napíšu mu tam, že v pololetí prošel. Zvládl to skvěle, dostal přednost před Delim, protože se dobře rozhoduje, umí předvídat, v tom je hodně silný. Podal výborný výkon. Ale nechtěl bych zůstat jen u něj, spousta kluků zvládla své miniduely: Bořil, Hromada... Taky Bah, i když měl s Barnesem problémy, tak to ustál.

Co záložník Provod? Ve středu pole odehrál další parádní zápas.

Nemůžu ho moc chválit, když tady teď sedí vedle mě... Ale vážně: už když jsem Lukáše sledoval v Budějovicích, nastupoval na téhle pozici, jen o trochu výš. Někdy hrál i z křídla, ale věděli jsme, že může hrát uprostřed. Jen jsme měli nadbytek středových hráčů a potřebovali jsme ho spíš na lajně. Umí zahrát oboje, má typologii, která je pro nás důležitá. Je komplexní, nemá žádnou větší slabinu, na vrcholový fotbal takové hráče uprostřed potřebujete. Když přišel, tak byl mladý a nový, takže lítal po lajně. Teď začal hrát fotbal, tak už může hrát i uprostřed (úsměv).

Ještě odbočka k Leicesteru: jeho kouč Rodgers kritizoval kvalitu trávníku. Co vy na to?

Je zvyklý na hřiště z Premier League a skotské ligy, tak se mu ani nedivím. Hřiště v Anglii a v západní Evropě obecně jsou třída, to se s Českem nedá srovnat. Třeba na Chelsea jsme měli skoro strach na hřiště šlápnout... Na české podmínky byl trávník podle mě super, trávníkáři udělali maximum. Kdyby pan Rodgers viděl sestřih kola z české ligy, byl by rád, že se hrálo aspoň u nás na Slavii. Ale já mám v kariéře kolem 50 zápasů v Evropě a vím, že se to většinou se zahraničím nedá srovnat.