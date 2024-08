Naši stopeři? Vysoká škola defenzivy. Zafeiris je rafan, chválil Trpišovský

„A celkový výsledek 4:1? Takhle jsme si to představovali. Moc chci poděkovat lidem, kteří za námi přijeli, vytvořili skvělou kulisu. Teď zabojujeme o Ligu mistrů,“ líčil po zápase, než zamířil spolu s týmem na letiště směr Praha. Vždyť už v sobotu čekají slávisty Teplice.

V čem jste belgického soupeře předčili?

Union u nás sice nemá takový zvuk, ale je to nesmírně silný celek. Třikrát vyhrál základní část belgické ligy a my ho dvakrát porazili. V takovém dvojzápase potřebujete komplexnost. Soupeři se musíte vyrovnat a v něčem ho předčit. Občas byli techničtější, dynamičtější, skvělí s balonem. A my to dokázali eliminovat. Neumožnili jsme jim hrát jejich styl hry, tedy rychlé protiútoky a míče za obranu. Taky jsme do dvojzápasu dali obrovské nasazení a vítěznou mentalitu.

Cítil jste od začátku, že odvetu v Bruselu zvládnete?

Jo, cítil. Ale v těchto zápasech vždy může nastat moment, který soupeře posadí zpět na koně. Smůla, gól, chyba, červená karta. Což vás může dostat do horší psychické situace. Náš tým pracoval skvěle, organizovaně, pomohli nám i střídající hráči. Všichni si sáhli na dno, bylo to obzvlášť v takovém horku na krev.

Zkuste vyzdvihnout pár individualit?

Těžko říct. I když teda... Co předvedli stopeři Holeš, Ogbu a Zima, to bylo něco neskutečného, vysoká škola defenzivy, mám z nich radost.

Asi také z Christose Zafeirise, že? Opět uhlídal Camerona Puertase, přitom přicházel jako kreativní hráč. Jak vlastně vidíte jeho roli?

Přišel jako komplexní hráč, který je na tom dobře technicky. Zároveň jsme v něm viděli i naturel bojovníka. Proto jsme ho tolik chtěli získat. Když k nám dorazil se svým tátou, viděl, že kluci u nás dělají pokrok a pak se mohou dostat dál. Bavili jsme se o tom, jak by se mohl u nás rozvíjet. Ano, v soupeřově rozestavení 3-5-2 musel plnit určité úkoly a zvládl to skvěle. Puertas je velký hráč, nepříjemný a Zafi ukázal, že je rafan. Příště od něj třeba budeme chtít víc hru nahoře.

Už se vám rýsuje základní kostra pro nejtěžší zápasy o Ligu mistrů?

Hlavně mě těší, že máme z čeho vybírat, navíc se nám brzy vrátí Štěpán Chaloupek, Mojmír Chytil v tréninku doběhává, Petr Ševčík je zpět... Pomohla nám rotace v sobotu proti Olomouci. Máme těžký program, hrajeme v rychlém tempu a intenzitě: teď Teplice, pak Lille. Je důležité, že když někdo vypadne, jiný ho nahradí. Třeba jako Holeš v prvním zápase s Unionem. A nakonec jeho absence nebyla znát. Hráči, kteří naskočí do zápasu, musejí předvádět takové výkony jako ti v základu.

V play off o Ligu mistrů vás teď čeká Lille, co na to říkáte?

Kvůli hernímu stylu jsem si přál Fenerbahce, máme s nimi zkušenost. Ale dopadlo to tahkle, nevybíráme si. Čekají nás rychlí, atletičtí hráči, špičkový francouzský klub, který prodává své fotbalisty do velkoklubů a dokáže je nahradit. Opět budeme spoléhat na naši obranu a kvalitu, určitě je potrápíme. ,