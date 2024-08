Když se zamkne branka. Obrana je klíč, ale musíme hrát aktivně, říká Trpišovský

Tenkrát ještě netušil, že zde začíná zároveň jiný příběh.

Slavia vyhrála 2:1 díky gólům Lukáše Provoda a Ondřeje Zmrzlého, přičemž v nastavení snižoval Karel Spáčil. Ano, Spáčil. Klučina, který ještě loni kopal v Prostějově, je dosud poslední hráč soupeře, který vstřelil Slavii v soutěžním zápase gól.

Kolik sehráli slávisté od té doby ostrých utkání?

Deset. Pět ve skupině o titul, pět v nové sezoně.

„Naši gólmani dostali od zápasu v Hradci jen dvě branky, a to vlastní. Od Davida Zimy a Alexandra Bužka,“ vysvětloval Trpišovský v belgickém Bruselu, kde jeho tým čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů.

A pokud opět neinkasujete, jste v posledním předkole. Proti Lille, nebo Fenerbahce.

Chceme se o naši defenzivu opřít, jde o dlouhodobý trend. Hráči jsou na sebe zvyklí, až na Tomáše Vlčka a Jindru Staňka nám nevypadávají. Taky umíme zareagovat na různá rozestavení soupeře. Pokud chceme být v Evropě úspěšní, obrana je pro nás klíčová.

Prozradíte už tradičně, kdo z hráčů se objeví v základní sestavě?

Vrátí se Tomáš Holeš a určitě bude hrát i Tomáš Chorý. Vycházeli jsme z povedeného prvního zápasu a podle něj se rozhodovali, kdo nastoupí s Olomoucí. Třeba u Dioufa jsme chtěli, aby hrál jen maximálně půl hodiny. Už v pátek jsme tedy měli jasno, kdo nastoupí tady v Belgii. Jen u jednoho postu máme dvě varianty.



Přistoupíte k zápasu jinak, když máte dvoubrankový náskok?

To bych nerad, chci abychom ho brali jako první zápas, jako by se žádný předtím nekonal. K Unionu mám velký respekt, jde o silného soupeře. Viděli jsme řadu jejich zápasů, spojení techniky a rychlosti mají skvělé. Ne náhodou vyhráli třikrát základní část belgické ligy. Už u nás měli pasáže, takové vlny, kdy vyskočili a byli nepolapitelní.

Trénink Slavie před zápasem s Unionem Saint-Gilloise

Jak myslíte, že budou hrát tentokrát?

Určitě odvážněji. A my musíme hrát jako poprvé. Zodpovědně, aktivně. To je jediná cesta. Nesklouznout do pasivity a nenechat soupeře hrát.

Což se vám v Edenu povedlo. Třeba Cristos Zafeiris ubránil jejich nejlepšího hráče Camerona Puertase.

A bylo vidět, že když už Zafi nebyl na hřišti, tak nás Puertas zlobil. Je to unikátní hráč, musíme se mu věnovat. Budou ho chtít dostat do hry, jdou přes něj všechny kolmé přihrávky, všechny útoky. Snad se nám ho podaří eliminovat a vymazat jeho schopnosti.

Může vám pomoct, že se Unionu v lize nedaří? Naposledy prohrál 3:4 s Westerlo.

Soustředíme se na nás. Ale na tom zápase jsme samozřejmě měli člověka, víme, že v základu nastoupilo sedm stejných hráčů v základu, rychle prohrávali 1:3. Může za to třeba i únava, je vedro, dřív se unavíte. Ale pozor: někdy se vám nedaří, ale pak může přijít zlom. Jde o Ligu mistrů, klíčový zápas, porážku v lize jistě hodí za hlavu a udělají maximum pro postup.

Hraje se na stadionu Anderlechtu, jelikož ten Unionu je nevyhovující. Co na to říkáte?

Jak už jsem párkrát řekl, miluju historické stadiony. Tady to na vás dýchne, přestavěný stadion, něco jiného než moderní arény. Vídal jsem ho jen v televizi, protože tu hrával Luc Nilis, kterého jsem miloval. A teď jsem tady.

Stanislav Vlček, váš vedoucí mužstva, který tu hrál, je vaším průvodcem?

Ten je vždycky o krok napřed (usmívá se). A jo, je náš průvodce, hodně nám toho vyprávěl, všechno nám ukazoval. Věřím, že i jeho zkušenosti mohou pomoci. Spíš mě trochu straší, že někteří z výpravy jsou tu podruhé a předtím prohráli 0:3. Věřím, že se totéž nestane.