Trpišovský o přestupech: Diouf? Může se spustit domino. Botos zatím zůstane

Vážný zájem o čerstvě dvacetiletého senegalského reprezentanta má například londýnský Crystal Palace. Ve frontě stojí i další kluby z Ostrovů. Slavia chce mít z levonohé opory nejdražšího borce, který kdy odešel z Česka ven.

„Všichni dobře víme, jak tyhle věci fingují. Na konci přestupového období se spustí evropské domino, naši hráči můžou být v některých klubech na seznamu třeba druhém nebo třetím místě. Nevyjdou první varianty a oni narychlo skočí k nám. Věřím a doufám, že Malick teď v zimě neodejde,“ poznamenal Trpišovský.

Ale copak si může být jistý?

Nejen on počítá dny, než se ty nejlukrativnější trhy uzavřou. Samotný Diouf během ledna připustil: „Můj čas k odchodu se blíží. Vím to, ale neplánuju. Bůh mi ukáže cestu.“

„Vybavuju si legendární scénku ze soustředění v Portugalsku, Michael Ngadeu tehdy odcházel z tréninku s telefonem u ucha, loučil se s námi a mířil do Anglie,“ vyprávěl Trpišovský.

Byl rok 2019 a kamerunský obránce přímo v Londýně vyjednával o zimním odchodu do Fulhamu.

„Nedopadlo to, vrátil se a normálně s námi odehrál jaro. I proto říkám, že se může stát opravdu cokoli a na závěry je brzo,“ připomíná Trpišovský.

Před čtvrtečním pohárovým zápasem proti Malmö, ve kterém Slavii už o nic nejde, promluvil i o dalších přestupových novinkách a možnostech.

O Fivosi Botosovi, který po podzimním hostování v Karviné stále zůstává v kádru Slavie: „V létě k nám dorazil rovnou z dovolené a nebyl připravený. Proto jsme ho posílali na hostování. Chtěli jsme, ať nabere zkušenosti a pozná ligu, což se povedlo. V Karviné měl skvělý začátek, pak šel trochu dolů. V zimě vypadal v kempu velmi dobře, navíc nás překvapilo, jak zvládl odehrát pozici wingbeka, kde vypadal ještě lépe než na křídle. Náběhový, dynamický, přímočarý, takových hráčů v kádru moc nemáme. Pro to, že zůstává s námi, rozhodla právě i jeho univerzálnost. Zatím s ním počítáme.“

O Danielu Filovi a Filipu Prebslovi, kteří potřebují vytížení před letním Eurem do 21 let: „Máme to v hlavě, i přímo s klukama jsme se o tom bavili. Kvůli nemoci, kterou jsme v týmu měli, se některé věci před dvojzápasem proti PAOKu a Malmö pozastavily. Pro jejich kariéry je ale tenhle půlrok hodně důležitý, Euro na Slovensku je pro ně vrchol, myslíme na to. Řešili jsme to i s panem Suchopárkem, trenérem jedenadvacítky, my máme po vyřazení z Evropy o jednu soutěž méně, předpokládám, že po utkání s Malmö se ta situace bude řešit.“

O záložníkovi Timothym Oumovi z Elfsborgu, o kterého se Slavia zajímá: „Můžu potvrdit, že jednání probíhají, ale v jakém je to aktuálně stavu, nevím.“