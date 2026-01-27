Už je to víc než devět let, co tady s Libercem na pobřeží středomořského ostrova vyhrál 1:0.
Vítězství by Trpišovský pochopitelně rád zopakoval i proti Pafosu, jinému kyperskému týmu, který ze dna mezitím vylétl do nejvyšších pater evropského fotbalu. Zápasy Ligy mistrů, kterou hraje poprvé, hostí kvůli nevyhovujícímu stadionu v limassolském azylu. V tabulce má o tři body víc než Slavia.
Pafos – Slavia
středa 28. ledna od 21 hodin
Ta je v základní části stále bez výhry, tu poslední zažila v roce 2007.
„Samozřejmě bych si to rád odškrtnul a nenechával to na další sezony,“ vydechne Trpišovský.
Máte poslední pokus, což může být na pozadí jistého konce v soutěži potřebná motivace.
Přesně tak. Navíc je to další zápas v Champions League a my všichni o vítězství sníme. Zároveň je to zápas venku, se soupeřem, který ukázal na evropské scéně svou kvalitu a uhrál velmi solidní počet bodů se silnými týmy. Podle toho se připravujeme. Vnímáme charakteristiku soupeře, víme, v čem je silný a v čem se mu dařilo. Budeme na to reagovat svým způsobem hry.
Porazil například španělský Villarreal, remizoval s Monakem nebo řeckým Olympiakosem. Jaký je Pafos vlastně soupeř?
Nejsilnější stránky? Jednak technická vybavenost hráčů. Jsou to zkušení fotbalisté okolo třiceti let, odchovanci ať už anglických, francouzských či portugalských klubů. Spousta z nich má velké kluby v životopise, těším se na Kena Semu, Švéda, kterého jsme sledovali už v Östersundu.
Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz
Opravdu?
Měli jsme ho na listě a pak šel v roce 2018 do Watfordu. Ti hráči mají za sebou kvalitní historii a vidíme, že když hrají s velkými týmy, tak dokážou dobře kombinovat. Poté vynikají v šikovnosti v poslední třetině. Třeba Mislav Oršič z Chorvatska, kterého jsme v Česku několikrát viděli hrát. A potom bych zmínil ještě velkou dynamiku, kterou má krajní bek Bruno Felipe.
A také největší hvězda David Luiz, který hrál v PSG, Chelsea nebo Arsenalu.
My jsme ho zažili tenkrát na Chelsea, je to legenda fotbalu a spousty klubů. Je vidět, že ten sport opravdu miluje a pořád hraje v plném nasazení i v pětatřiceti. To je u těchto hráčů nejhezčí. Pokud to jen trochu půjde, tak bude určitě k dispozici a já osobně bych byl šťastný, kdyby hrál a kluci si proti němu zkusili nastoupit.
Jak ho vnímáte pohledem trenéra?
Byl to takový hráč, který tehdy trochu předběhl dobu, protože byla v módě jiná typologie a on už tehdy vynikal přehledem a byl schopný pravidelně vyhrávat souboje. Přesně to, co je dnes už běžné, dávno uměl.
Na Kypr s vámi kvůli zraněním ze zápasu s Barcelonou neodcestovala trojice Tomáš Holeš, Tomáš Vlček a David Moses. Jak velká komplikace to je?
Obzvlášť po přípravě je to nepříjemné, když se potřebujete sehrávat. Ale k fotbalu to patří. Od toho máme široký kádr. Byli bychom samozřejmě radši, kdyby byli s námi, protože s Barcelonou předvedli dobré výkony a už v neděli se vrací liga, takže na secvičení automatismů je méně času. Na druhou stranu před Barcelonou byl kádr komplet zdravý, takže je z čeho vybírat, šanci dostanou jiní a pro některé – třeba po nemoci – to bude dobrý zápas, aby získali kondici. Tohle nás bude provázet celou sezonu a jen podle toho, jak si s tím poradíme, budeme nakonec úspěšní.