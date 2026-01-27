První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Dominik Duffek
  17:20
Od našeho zpravodaje na Kypru - Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se Jindřich Trpišovský před posledním utkáním v základní fázi Ligy mistrů rozhlédl a rozpovídal. „Jsem na Kypru podruhé, posledně jsme tu s Libercem hráli s Larnakou. Ale tenhle stadion opravdu pěkný a moderní.“
Už je to víc než devět let, co tady s Libercem na pobřeží středomořského ostrova vyhrál 1:0.

Vítězství by Trpišovský pochopitelně rád zopakoval i proti Pafosu, jinému kyperskému týmu, který ze dna mezitím vylétl do nejvyšších pater evropského fotbalu. Zápasy Ligy mistrů, kterou hraje poprvé, hostí kvůli nevyhovujícímu stadionu v limassolském azylu. V tabulce má o tři body víc než Slavia.

Pafos – Slavia

středa 28. ledna od 21 hodin

Příprava limassolského stadionu před tréninkem fotbalistů Slavie.

stadion: AlphaMega Stadium v Limassolu

rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (všichni Německo)

Osmý zápas v základní fázi. Slavia už nemůže postoupit do vyřazovacích bojů. Získala tři body za remízy s Bodö/Glimt, Atalantou a Bilbaem. Na první vítězství v soutěži čeká od roku 2007.

Ta je v základní části stále bez výhry, tu poslední zažila v roce 2007.

„Samozřejmě bych si to rád odškrtnul a nenechával to na další sezony,“ vydechne Trpišovský.

Máte poslední pokus, což může být na pozadí jistého konce v soutěži potřebná motivace.
Přesně tak. Navíc je to další zápas v Champions League a my všichni o vítězství sníme. Zároveň je to zápas venku, se soupeřem, který ukázal na evropské scéně svou kvalitu a uhrál velmi solidní počet bodů se silnými týmy. Podle toho se připravujeme. Vnímáme charakteristiku soupeře, víme, v čem je silný a v čem se mu dařilo. Budeme na to reagovat svým způsobem hry.

Porazil například španělský Villarreal, remizoval s Monakem nebo řeckým Olympiakosem. Jaký je Pafos vlastně soupeř?
Nejsilnější stránky? Jednak technická vybavenost hráčů. Jsou to zkušení fotbalisté okolo třiceti let, odchovanci ať už anglických, francouzských či portugalských klubů. Spousta z nich má velké kluby v životopise, těším se na Kena Semu, Švéda, kterého jsme sledovali už v Östersundu.

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Opravdu?
Měli jsme ho na listě a pak šel v roce 2018 do Watfordu. Ti hráči mají za sebou kvalitní historii a vidíme, že když hrají s velkými týmy, tak dokážou dobře kombinovat. Poté vynikají v šikovnosti v poslední třetině. Třeba Mislav Oršič z Chorvatska, kterého jsme v Česku několikrát viděli hrát. A potom bych zmínil ještě velkou dynamiku, kterou má krajní bek Bruno Felipe.

A také největší hvězda David Luiz, který hrál v PSG, Chelsea nebo Arsenalu.
My jsme ho zažili tenkrát na Chelsea, je to legenda fotbalu a spousty klubů. Je vidět, že ten sport opravdu miluje a pořád hraje v plném nasazení i v pětatřiceti. To je u těchto hráčů nejhezčí. Pokud to jen trochu půjde, tak bude určitě k dispozici a já osobně bych byl šťastný, kdyby hrál a kluci si proti němu zkusili nastoupit.

Slavný brazilský obránce David Luiz se raduje z gólu v Lize mistrů do sítě Monaca.

Jak ho vnímáte pohledem trenéra?
Byl to takový hráč, který tehdy trochu předběhl dobu, protože byla v módě jiná typologie a on už tehdy vynikal přehledem a byl schopný pravidelně vyhrávat souboje. Přesně to, co je dnes už běžné, dávno uměl.

Na Kypr s vámi kvůli zraněním ze zápasu s Barcelonou neodcestovala trojice Tomáš Holeš, Tomáš Vlček a David Moses. Jak velká komplikace to je?
Obzvlášť po přípravě je to nepříjemné, když se potřebujete sehrávat. Ale k fotbalu to patří. Od toho máme široký kádr. Byli bychom samozřejmě radši, kdyby byli s námi, protože s Barcelonou předvedli dobré výkony a už v neděli se vrací liga, takže na secvičení automatismů je méně času. Na druhou stranu před Barcelonou byl kádr komplet zdravý, takže je z čeho vybírat, šanci dostanou jiní a pro některé – třeba po nemoci – to bude dobrý zápas, aby získali kondici. Tohle nás bude provázet celou sezonu a jen podle toho, jak si s tím poradíme, budeme nakonec úspěšní.


Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Premium
Za FC Pafos odkopal Josef Kvída bezmála 140 zápasů, momentálně nastupuje za...

Českou ligu nikdy nezkusil, od osmnácti si pročesával vlastní cestu. A když zmíníte, že jeho příběh doma není moc známý, přeruší vás: „Není známý vůbec. V pořádku, jiní zkrátka byli na očích víc.“...

27. ledna 2026

Everton doma srovnal s Leedsem až v závěru. Opět zaujal domácí objev Barry

Thierno Barry potvrdil gólem proti Leedsu svoji rostoucí formu.

Ve fotbalové Premier League hraje teprve první sezonu, přesto si útočník Evertonu Thierno Barry říká o pozornost. V pondělní dohrávce 22. kola zařídil svým gólem ze 76. minuty remízu 1:1 s Leedsem...

26. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

