Šance jsou vyrovnané, řekl Trpišovský. Proti Maccabi rozhodne hra ve vápnech

„Maccabi hrálo s Feyenoordem nula nula, podalo velice dobrý výkon a v závěru dokonce mohlo i dát vítězný gól,“ upozornil Trpišovský, jehož svěřenci nizozemskému soupeři naopak podlehli 1:2.

„Proto si myslím, že šance jsou vyrovnané. Maccabi má výhodu domácího prostředí, my bychom naopak chtěli navázat na výkon ze zápasu s Unionem Berlín a na druhý poločas na Feyenoordu,“ pokračoval kouč před čtvrtečním duelem.



Co může rozhodnout?

Hra v pokutovém území a naše efektivita, stejně jako schopnost ubránit ofenzivní hráče Maccabi v naší šestnáctce.



Maccabi Haifa - Slavia Praha čtvrtek od 18.45 hodin ONLINE

Jak to vypadá s hráči, kteří nemohli nastoupit v sobotu? Je někdo, kdo se připojil a můžete s ním počítat?

Odcestovali s námi všichni hráči, kteří byli na soupisce a byli zdravotně způsobilí k zápasu nastoupit. Vypršel karetní trest Aihamovi Ousou, který s námi trénoval a měl by být schopný nastoupit. Připravený je i Ondra Lingr, který měl virózu, jsou to ale jediní dva hráči ve výpravě, kteří jsou proti sobotě s Libercem momentálně k dispozici.



Je Aiham Ousou připravený stoprocentně?

Variant už moc není, takže pevně věříme, že Aiham zvládne celé utkání. Makal na tom čtrnáct dní, velkou zásluhu má fyzio tým, který s ním dennodenně pracoval. Jinak máme k dispozici Tarase Kačarabu, který je uschopněný o čtrnáct dní dřív, než měl. Pak máme pro post stopera už jen záložní varianty.



Jaké?

Třeba Alex Bah, který dohrával na stoperu sobotní utkání s Libercem, případně pak Dan Samek. Z béčka je s námi ještě Kryštof Obadal, to je ale spíše krajní obránce. Máme s sebou dva stopery, kteří jsou uschopnění hrát dřív, než by měli, a pak máme tyto dvě záložní varianty.

Čeká vás náročný program, anglické týdny. Příští středu v dohrávce čelíte Olomouci. Jak budete rozkládat zátěž?

Některé hráče, u kterých věříme, že se k nám po návratu připojí, jsme nechali doma. Na některých postech máme hodně z čeho vybírat, jinde je výběr hodně omezený, budeme to proto řešit hodně individuálně. Větší variabilitu máme na křídlech, na desítce, v útoku i v bráně, vybírat budeme podle aktuální formy. V defenzivě budeme odkázaní na to, kdo bude momentálně zdravý. Chceme každopádně nastoupit do každého zápasu v nejsilnější možné sestavě a mít připravené varianty střídání.

V čem vidíte největší sílu Maccabi Haifa?

Je to velice konsolidovaný tým. Získal titul a moc změn v týmu se neudálo, spíš kosmetické úpravy. Někteří hráči jsou tam delší dobu, tým je velice sehraný a má skvělý represink po ztrátě míče - okamžitě atakují soupeře v pěti nebo šesti lidech. Mají velice silné individuality směrem dopředu, skvělý je třeba Tjaronn Chery, který je velice fotbalový a silný s míčem. Tým je velice pracovitý směrem do defenzivy. Jsou velice silní ve středu hřiště, zejména ohledně defenzivy a soubojů. Spoléhají se spíše na rychlé protiútoky.