Zklamaný Trpišovský: Někteří byli jako na výletě. Nemám pro to pochopení

„Nemám pro to pochopení, zvlášť pro první poločas. Individuální výkony mě zklamaly,“ netajil Trpišovský. „Je to jednoznačně ztráta. Při vší úctě k soupeři jsme tu měli vyhrát. Příčina toho, že se to nepovedlo, je jen a jen náš výkon. Technicky byl dost nekvalitní, v první půli i běžecky špatný. Jediné, co se dá brát pozitivně, je, že máme bod z venku z prvního zápasu. Ale jinak jsem zklamaný.“

Co vás naštvalo nejvíc?

Na začátku všechno hrálo pro nás, dali jsme gól po chybě soupeře, byli jsme nebezpeční, měli hru pod kontrolou. Ale pak náš výkon strašně upadal, začali jsme ztrácet míče, soupeř měl spoustu brejků. Asi bych těžko našel kromě výkonů Douděry a Olayinky nějaký aspekt v naší hře, který by mě uspokojil a byl na úrovni, kterou potřebujete v Evropě. Šance jsme si vytvořili, ale mezihra a řeč těla týmu nebyla dobrá. Až v závěru, v posledních sedmi minutách jsme to mohli strhnout.

Jenže v nastaveném čase jste nedali penaltu. Proč ji šel kopat záložník Provod, který ji už proti Slovácku proměnil s velkým štěstím?

Máme určené exekutory, ale zasahují do toho střídání. Ani jeden ze tří určených už nebyl na hřišti, ale Lukáš bývá suverénní, penalty trénuje. Bohužel tentokrát neproměnil, ale nejhorší ze všeho by bylo ho odvolávat a posílat tam někoho jiného, když si sám vzal míč a věřil si.

I když pomineme penaltu, neproměnili jste dost šancí.

Hodně mě to trápí. Hřiště bylo skvělé, extrémně rychlé, chtěli jsme hodně střílet, zakončovat, ale někdy jsme pálili ze špatných pozic a zakládali tím brejky soupeře. Je to o tom, aby hráči měli stejný klid jako na tréninku, což je ve venkovním prostředí v pohárech složitější. Zatím se nám tam nedaří opakovat výkony z domácích zápasů.

Proč? Pod vaším vedením Slavia v pohárech vyhrála na hřišti soupeře jen dvakrát.

Na český tým podle mě vozíme dost bodů z venku. Týmy, které přijedou k nám, mají zase problémy tam... To je zkrátka vývoj evropského fotbalu. Soupeři jsou těžcí, jejich kvalita je velká, úroveň zápasů vysoká. Když si vezmete, proti komu jsme v posledních letech hráli, že to byly týmy z bundesligy nebo z Francie... Není jednoduché proti nim ve venkovním prostředí vyhrát. Dokážeme zahrát výborně proti těžkým soupeřům, proti těm papírově slabším naopak občas ztratíme.

Proti Sivassporu jste si zavařili zbytečným vyrovnávacím gólem.

Špatně jsme to vyřešili. Matěj Jurásek to udělal v první fázi velmi dobře, ale pak míč ztratil, měl to řešit jinak. Soupeř byl najednou v nečekané výhodě. Nepředpokládáte, že takhle míč ztratíte: hráči startují nahoru, mají náskok na protihráče, najednou jsou místo toho deset metrů v minusu. A druhý problém nastal v pokutovém území, nechali jsme zakončujícího hráče volného. Měli jsme být daleko důslednější.

Proto jste v poločase hned třikrát střídal. Nechtěl jste do týmu sáhnout už v první půli a vystřídat třeba právě trápícího se Juráska?

Matěje jsme nechali i se žlutou kartou dohrát poločas, protože nehrál hůř než někteří jiní. Spíš jsme chtěli pak udělat ještě víc změn o pauze. Náš výkon opravdu od dvacáté minuty neskutečně upadal. Někteří hráči byli jak na výletě, nedostupovali jsme soupeře, dávali jsme jim hodně prostoru a srážela nás technická nekvalita.