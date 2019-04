Soupeře držel gólman, my jsme udělali jedinou chybu, litoval Trpišovský

„Věřili jsme, že můžeme Chelsea obrat. Nevyšlo to, takže jsem zklamaný,“ konstatoval Trpišovský.

Slavia se silným soupeřem statečně bojovala, fyzicky náročným stylem hry dlouho držela přijatelnou bezbrankovou remízu. Scházaly čtyři minuty, aby k odvetě cestovala s bezbrankovým výsledkem.

„Hráči dali do zápasu všechno. Určitou kvalitu, obrovskou snahu a nasazení, boužel to skončilo nejhorším možným výsledkem: prohrou a bez vstřeleného gólu. Narušuje nám to postupové plány.“

Kouč pochválil výborný výkon v prvním poločase. „Kdybychom tak hráli celý zápas, asi bychom se dočkali lepšího konečného výsledku. Jenže my jsme po přestávce v některých fázích ztratili výšku hry a hodně jsme běhali bez míče. Nedokázali jsme tolik tlačit na první rozehrávku, která se nastěhovala na naši polovinu. Přesto jsme měli dvě šance, které jsme neproměnili,“ připomněl Trpišovský.

Při brejku Traorého i Bořilově střele úspěšně zasahoval gólman Kepa. „Jen málo brankářů je tak rychlých, aby si v těchto situacích poradilo. Brankář svůj tým podržel,“ chválil Trpišovský.

Rozdíl mezi českým a anglickým týmem viděl v produktivitě. „Chyběla nám kvalita v posledních 25 metrech před brankou, kde jsme se připravili o některé slibné příležitosti. Soupeř naopak ukázal velkou produktivitu, když ze dvou šancí dokázal trefit břevno a vstřelit krásnou branku.“

Gól dal z Willianova centru hlavou nabíhající obránce Alonso. „Ztratili jsme míč na půlce a nezachytili náběh levého beka,“ konstatoval slávistický trenér.

Věřil v remízu, bezbrankový výsledek by mu vyhovoval. „Kdyby to skončilo 0:0, tak bych řekl, že šance máme, protože to byl dobrý výsledek, ale dohánět prohru bude složité. Věřím, že jsme schopni v Londýně dát gól, ale nesmíme udělat takovou chybu jako dneska.“