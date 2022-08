Trpišovský: Laserové paprsky? Kluci museli rychle uhýbat. Byla to jediná kaňka

Těžká šichta, že?

Musím před soupeřem smeknout. Byly to pro nás těžší zápasy než některé loňské v Konferenční lize. Při odvetě ukázal Panathinaikos obrovskou sílu, kterou má v týmu, v prostředí i v trenérovi. Kolega skvěle zareagoval na to, co se odehrálo v prvním zápase. Měli jsme problémy s tím, co si na nás připravili a některé situace jsme přežili se štěstím nebo díky brankáři Mandousovi. Ve druhém poločase se náš výkon o hodně zlepšil, ale paradoxně jsme dostali z první vážné situace gól. Proto byl zbytek zápasu hodně složitý.

I kvůli laserovým paprskům, které oslňovaly hráče?

Věděli jsme, že to přijde. Už při rozcvičení to probíhalo. Ale připravit se na to nedá. Hráči by vám sami řekli, jak je to nepříjemné. Jedinou šancí bylo rychle uhýbat a nekoukat delší dobu do jednoho místa. Musím říct, že lasery byly jedinou kaňkou. Jinak atmosféra byla skvěla, kulisa úžasná.

Jak jste mohli hráčům dávat pokyny, když nebylo slyšet vlastního slova?

Složitě. Využívali jsme k tomu každou pauzu. Na druhou stranu musím pochválit kluky, že dokázali komunikovat mezi sebou. Tomáš Holeš nebo Aiham Ousou ukočírovali kluky kolem sebe. Taky nám dost pomohla první větší přestávka, kdy jsme upozornili, co musíme změnit.

Ale stejně to pořád drhlo. Na branku Panathinaikosu jste vystřelili jedinkrát za celý zápas.

Jeden problém je, že musíte trefit bránu. Třeba David Douděra udělal v první půli fantastickou akci. Přesně takovou, jakou jsme od něj chtěli. Těžkou situaci udělal výborně, v té jednodušší – když měl zakončit – přestřelil. Ale je pravda, že šancí bylo hrozně málo. A my dlouho tahali za kratší konec. Příliš jednoduše jsme ztráceli míče v křídelních prostorech a vůbec jsme měli problém dostat se nahoru. Přitom Ondra Lingr na hrotu uhrál spoustu míčů. Jen to měl proti stoperům těžké. Mít zdravého Sora, taky bychom asi Panathinaikos zlobili víc.

Hned ve druhé minutě jste mohli dostat gól. Těžká chvíle?

To nám bylo horko. Do hry jsme dali rozbušku, kterou jsme nepotřebovali. Podcenili jsme jednoduchou situaci a nezachytili Carlosův náběh. Stalo se vlastně to nejhorší. Vlastní chybou jsme soupeři pomohli k prvnímu závaru a k ještě většímu tlaku, než který jsme předpokládali. Prvních deset minut jsme nestíhali, všude jsme byli pozdě.

Naštěstí stál v brance Aleš Mandous.

Přesně. On byl klíč k tomu, že jsme to dotáhli.

Paradoxně jste chytili drajv po Šporarově gólu. Spíš se čekalo, že pak Panathinaikos ještě přitlačí.

Velmi nám pomohli střídající hráči Ševčík a Usor. Pohybem a aktivitou nám pomohli dostat se z tlaku. A taky Panathinaikos ubral. Prvních šedesát minut ho muselo stát spoustu sil a v poslední půlhodině to bylo znát.

Když jste vyřadili Panathinaikos, jaká šichta vás asi čeká s Čenstochovou, která ve čtyřech kvalifikačních zápasech nedostala jediný gól?

Raków bude jiný soupeř. Je perfektní do defenzivy, čekají nás souboje a skvělá mentalita. Věřím, že nám pomůžou zkušenosti, které jsme nasbírali teď, a poslední krok uděláme.

Mimochodem, nepřemýšlíte o tom, že byste požádali o přeložení nedělní ligy v Jablonci?

Jednou jsme to udělali a moc nám to nepomohlo. Takže ne, neuvažujeme o tom. Máme v kádru tolik hráčů právě kvůli tomu, abychom ten nápor zvládli. Navíc letos byla poměrně dlouhá příprava a jsme si jistí, že tým je nachystaný velmi dobře.