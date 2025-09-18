Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  19:03
Ten sešup nemohl kousat lehce. Nejdřív klábosil v kabině s fotbalovými hvězdami Evertonu a na lavičce trpělivě čekal na šanci v Premier League. A za pár měsíců sedal za volant a po rozkopané dálnici se kodrcal z Prahy směr Třebíč, kde marně pomáhal zachraňovat třetí ligu. V jednadvaceti si vyžíral drsnou životní lekci. Kdyby nepřišla, kdo ví?
Slávistický gólman Jindřich Staněk chytá penaltu v zápase Ligy mistrů proti...

Slávistický gólman Jindřich Staněk chytá penaltu v zápase Ligy mistrů proti norskému celku Bödo/Glimt. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jindřich Trpišovský se před úvodním duelem Ligy mistrů zdraví s Kjetilem...
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský se rozčiluje během utkání s Bodö/Glimt.
Lukáš Provod v akci v utkání Ligy mistrů proti Bodö/Glimt.
Kjetil Knutsen, trenér Bodö/Glimt, během utkání se Slavií.
41 fotografií

Možná by z Jindřicha Staňka nikdy nebylo brankářské eso. Možná by fotbalové reprezentaci před dvěma týdny nevychytal důležité vítězství v Černé Hoře a možná by se ve středu neblýskl v Lize mistrů proti norskému Bodö/Glimt.

„Třeba jsme mu fakt v kariéře pomohli. Vždyť u nás aspoň půl roku konečně chytal,“ usměje se Michal Sobota, tehdejší třebíčský trenér.

Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Znáte ten příběh? Nebo vám uniklo, jak se Staněk před osmi lety propadl z Anglie do MSFL, moravské větve třetí nejvyšší soutěže? Byla z toho drobná čtrnáctizápasová epizoda, ale právě díky ní si možná zachránil kariéru.

„Neměli jsme gólmana a hledali jedničku, která vychytá záchranu. Jindra se zrovna vrátil z Anglie, potřeboval zápasy, ale v Budějovicích dělal trojku. Náš předseda pan Němec tam měl dobré vztahy, tak se upeklo hostování,“ vypráví Sobota.

Abyste chápali, na co si musel Staněk zvykat: dojížděl jen na předzápasový trénink, protože kouče brankářů tehdy v Třebíči vůbec neměli. A přespával v místním penzionku, protože byt přímo na hřišti obývalo několik spoluhráčů z Afriky.

Slávistický brankář Jindřich Staněk slaví gól svého týmu v derby proti Spartě.

Doufal, že když zatne zuby, přesvědčí, aby mohl chytat v Českých Budějovicích, kde jako žáček začínal. Že poskočí ještě výš? Na to tehdy nemyslel on ani lidé kolem něj.

„Charakterově to byl super kluk. Od pohledu frajer, ničeho se nebál. Ale že bych řekl, že bude chytat v reprezentaci a Lize mistrů? To ne,“ zamyslí se Sobota. „Bylo znát, jak mu chybí zápasová praxe. Dvakrát zachytal parádně, příště mu tam spadl hloupý gól. Ale Jindra byl ctižádostivý. Oklepal se, protože věděl, že se chce dál posouvat.“

Jakmile překonal třebíčskou anabázi, všechno se rozjelo. A teď?

Teď je Staněk na vrcholu, což ve středu večer znovu ukázal.

Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů

Pomiňte, že Slavia nedotáhla perfektně rozehraný zápas a dopustila, aby norský mistr docvakl dvougólovou ztrátu. Nechte stranou story senegalského obránce Mbodjiho, senzačního dvougólového objevu.

Mluvit by se mělo i o Staňkovi, který rád stojí stranou a nevyhledává pozornost. I ve středu nad chválou od novinářů mávl rukou: „Nechci se moc bavit o mém výkonu, protože jsme to pokazili. Nebudu vám říkat bludy, chci být upřímný. Je to zklamání, obrovská škoda.“

Když famózní rána náhradníka Feta v devadesáté minutě zlomyslně brnkla o břevno a zapadla za čáru, těžko mohl udělat víc. Už předtím čapl penaltu, vychytal další tři tutovky, ale po vyrovnání na 2:2 jen vztekle nakopl balon a nazlobeně se rozkřičel.

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy...
Christos Zafeiris v souboji s Fredrikem Sjovoldem v zápase Ligy mistrů.

„Takový byl už u nás,“ vybaví si Sobota. „Naštvat se uměl. Na spoluhráče, ale častěji sám na sebe. Když udělal chybu, nadával si.“

I sebekritický přístup Staňka pošoupl mezi špičku. Jeho příklad zároveň ukazuje, že brankářská móda mění kurz. Všimli jste si, že už nejsou tak trendy pánové, kteří umějí především bezchybně hrát nohama?

Jako by trenérům došlo, že jak se fotbal na top úrovni neustále zrychluje a každé zaváhání bývá smrtící, potřebují znovu v bráně spolehlivost. Poctivého chytače. Mrštného, pohotového, odvážného.

Brankář Staněk prodloužil smlouvu ve Slavii: Jsem tu šťastný, mám velké cíle

Vždyť i Pep Guardiola, kouč Manchesteru City a největší z vizionářů, po letech škrtl z plánů Brazilce Edersona a čerstvě sází na Itala Donnarummu: kopací technika průměrná, zato reflexy a vybíhání naprosto špičkové.

Staněk je v českých poměrech podobný případ. Také slávistický kouč Trpišovský si dřív liboval, jak fantasticky rozehrává gólman Ondřej Kolář, ale postupně styl upravoval.

Až nakonec za Staňka, chlapa s přísným pohledem a přezdívkou Tygr, loni v lednu putovalo do Plzně téměř 50 milionů a dva hráči navrch.

Klidně o něj může být zájem v zahraničí, i těsně před třicítkou. Sparťan Martin Dúbravka šel před lety do Newcastlu v devětadvaceti a v Premier League udělal parádní kariéru.

Vyskočí Staněk také ještě výš?

Vstoupit do diskuse
