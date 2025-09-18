Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Jan Palička
  9:10
Koho měl kolem sebe, toho zpucoval. Měl na to plné právo. Celý zápas chytal precizně, bezchybně. Dokonce i na penaltu si počíhal. Premiéru v nablýskané Lize mistrů stačilo dohrát chytře daleko od jeho území. Jenže ouha. Slavia během bláznivého závěru ztratila vedení 2:0. „Tohle je hořký večer,“ neskrýval brankář Jindřich Staněk.
Slávistický gólman Jindřich Staněk chytá penaltu v zápase Ligy mistrů proti...

Slávistický gólman Jindřich Staněk chytá penaltu v zápase Ligy mistrů proti norskému celku Bödo/Glimt. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mojmír Chytil lituje remízy v utkání Ligy mistrů s norským celkem Bödo/Glimt.
Lukáš Provod v akci v utkání Ligy mistrů proti Bodö/Glimt.
24 fotografií

Chyba ihned po dvojitém střídání v 77. minutě by se snad dala omluvit nepozorností, protože mužstvo nedokázalo duchaplně zareagovat na nové hráče. Tím pádem vznikl prostor, ze kterého norský soupeř zaútočil a náhradník Bassi snížil na 2:1.

Ale připravit se o historické vítězství tak hloupou honbou za třetím gólem? Navíc v soutěži, která neodpouští přehmaty a úspěchy zpravidla daruje zkušenějším?

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

To se prostě stát nesmí.

Slavia spálila hromadu nadějných možností, přesto měla pořád tři body v kapse. Tím pádem luxusní vstup do soubojů s giganty a navrch jednorázovou odměnu 51 milionů korun. Dokud se hráči Bodö/Glimt zničehonic nepustili do remízového brejku.

Mojmír Chytil lituje remízy v utkání Ligy mistrů s norským celkem Bödo/Glimt.
Euforie před slávistickou střídačkou po gólu proti Bodö/Glimt.

Slávisté zapomněli tahat čas u rohového praporku, unavený Provod vyzkoušel střelu z úhlu, míč se vykutálel do středu hřiště a hosté kmitali dopředu.

Záložník Oscar, jeden z nejlepších mužů na hřišti, byl příliš vytažený, stopeři nedomluvení a pohroma byla na světě. Neúnavný Kušej pak v půlkruhu padl do kolen a dlouho se mu nechtělo vstát. „Ta situace, kdy vyrovnali, byla úplně zbytečná,“ vyprávěl Staněk, když se dohrálo.

Jak vyjádřit to zklamání?
Nechci být sprostý, tak řeknu, že jsme si to pokazili sami.

Přitom stačilo neplašit. Pořád jste valili dopředu.
Souhlasím s tím, že když jsme dostali gól na dva jedna, měli jsme si to víc pohlídat vzadu. Situace, kdy Bodö vyrovnalo, byla úplně zbytečná. Byli jsme jeden na jednoho. Plus tam pustili do hry jejich hráče, který byl za lajnou. A on pak zakončoval. Obrovská škoda. Máte je na lopatě, vedete dva nula, srazíte je gólem šestnáct minut před koncem a stejně nezvítězíte.

Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

Plus chycená penalta, která soupeře zdeptala.
Na každý zápas máme penaltové analýzy, pak už je to na mně. Modlil jsem se, ať jde devítka (Kasper Högh), protože penalty v minulosti kopal dost na levou stranu. Snad jen jednu doprava. Šlo jen o to, abych ho před kopem trochu rozhodil, což se povedlo.

Vaše třetí chycená penalta v sezoně.
Je druhá, protože ta další v Mladé Boleslavi se nepočítá, opakovala se. Nechci se moc bavit o mém výkonu, protože jsme to pokazili. Má to hořký konec, ačkoli máme bod z Ligy mistrů. Nebudu vám říkat bludy, chci být upřímný: je to zklamání, obrovská škoda. První historické vítězství Slavie v Edenu jsme mohli urvat.

Ale atmosféra super, že?
Vlastně jsem nepoznal, že bychom měli zavřené dva sektory. Klobouk dolů před lidmi. Neuvěřitelné choreo. Dlouho jsem neměl takový pocit po těle jako dneska.

Pomohli vám fanoušci i při penaltě?
Všichni pomohli. Hlavně analytici a trenéři brankářů, se kterými to před každým zápasem konzultuju. A samozřejmě kluci, kteří dobíhají, když míč vyrazím. Proto je strašná škoda, že se nevyhrálo.

Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů

Přitom to vypadalo tak nadějně. Dva góly od Mbodjiho, senegalského mládence, který profesionální fotbal nehraje ani rok.
Klobouk dolů, jak to Youssoupha zvládl. Dostal úkoly, aby vpředu zavíral zadní tyč z pozice levého obránce. Dva góly? Pro něho obrovská zkušenost. Já jsem byl rád, že nastoupí, protože mu věřím. Líbí se mi, jak hraje. Teď jde o to, jak bude pracovat dál a jak mu všichni kolem pomůžeme. Má obrovský potenciál.

I vy jste mu pomohl. Poprvé když se mu zamotal míč pod nohou, obrovská šance pro Bodö. Pak fauloval před penaltou. Oba zákroky byly brilantní.
Jsem tam od toho, aby každé zaváhání zkusil hasit. On mi zase pomůže v jiných situacích. My si pomáháme navzájem. Nebudu říkat, že jsem něco zachraňovat.

Jak přešaltovat na nedělní zápas v Liberci?
Vyspat se, vstát a začít trénovat na další těžký zápas. Musíme urvat tři body, pro nic jiného tam samozřejmě nepojedeme.

Tipsport - partner programu

1. kolo

FC Kodaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18.9. 18:45
  • 3.08
  • 3.44
  • 2.43
Bruggy vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
18.9. 18:45
  • 2.59
  • 3.75
  • 2.67
Sporting Lisabon vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.10
  • 11.60
  • 27.80
Newcastle United vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.52
  • 3.77
  • 2.74
Manchester City FC vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.68
  • 4.07
  • 5.22
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.32
  • 3.87
  • 2.96

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 4:0 3
2. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
3. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 3:1 3
4. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
4. Inter MilánInter 1 1 0 0 2:0 3
6. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
7. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 3:2 3
8. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
9. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
10. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
11. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
12. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 1 0 2:2 1
13. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 1 0 2:2 1
14. Olympiakos PireusPireus 1 0 1 0 0:0 1
15. Pafos FCPafos 1 0 1 0 0:0 1
16. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
16. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
16. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
16. Manchester City FCManchester City 0 0 0 0 0:0 0
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
16. Eintracht FrankfurtFrankfurt 0 0 0 0 0:0 0
16. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
16. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
16. BruggyBruggy 0 0 0 0 0:0 0
16. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
16. Sporting LisabonSporting 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
28. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 2:3 0
29. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
30. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
31. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
32. ChelseaChelsea 1 0 0 1 1:3 0
33. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
34. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
34. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 0:2 0
36. Atalanta BergamoBergamo 1 0 0 1 0:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Bohemians a Boleslav znají náhradní termín, odložený duel odehrají 22. října

Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 22. října od 18:30. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace,...

17. září 2025  16:40

Škrcený Svoboda navštívil asociaci i seminář elitních sudích: Pískat budu dál!

Gesto na pochvalu. Sedmnáctiletého sudího Dominika Svobodu, kterého škrtil při zářijovém zápase dorostenců v Meziboří jirkovský trenér Lukáš Rusník, pozvala Fotbalová asociace České republiky (FAČR)...

17. září 2025  15:55

