Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Chyba ihned po dvojitém střídání v 77. minutě by se snad dala omluvit nepozorností, protože mužstvo nedokázalo duchaplně zareagovat na nové hráče. Tím pádem vznikl prostor, ze kterého norský soupeř zaútočil a náhradník Bassi snížil na 2:1.
Ale připravit se o historické vítězství tak hloupou honbou za třetím gólem? Navíc v soutěži, která neodpouští přehmaty a úspěchy zpravidla daruje zkušenějším?
To se prostě stát nesmí.
Slavia spálila hromadu nadějných možností, přesto měla pořád tři body v kapse. Tím pádem luxusní vstup do soubojů s giganty a navrch jednorázovou odměnu 51 milionů korun. Dokud se hráči Bodö/Glimt zničehonic nepustili do remízového brejku.
Slávisté zapomněli tahat čas u rohového praporku, unavený Provod vyzkoušel střelu z úhlu, míč se vykutálel do středu hřiště a hosté kmitali dopředu.
Záložník Oscar, jeden z nejlepších mužů na hřišti, byl příliš vytažený, stopeři nedomluvení a pohroma byla na světě. Neúnavný Kušej pak v půlkruhu padl do kolen a dlouho se mu nechtělo vstát. „Ta situace, kdy vyrovnali, byla úplně zbytečná,“ vyprávěl Staněk, když se dohrálo.
Jak vyjádřit to zklamání?
Nechci být sprostý, tak řeknu, že jsme si to pokazili sami.
Přitom stačilo neplašit. Pořád jste valili dopředu.
Souhlasím s tím, že když jsme dostali gól na dva jedna, měli jsme si to víc pohlídat vzadu. Situace, kdy Bodö vyrovnalo, byla úplně zbytečná. Byli jsme jeden na jednoho. Plus tam pustili do hry jejich hráče, který byl za lajnou. A on pak zakončoval. Obrovská škoda. Máte je na lopatě, vedete dva nula, srazíte je gólem šestnáct minut před koncem a stejně nezvítězíte.
Plus chycená penalta, která soupeře zdeptala.
Na každý zápas máme penaltové analýzy, pak už je to na mně. Modlil jsem se, ať jde devítka (Kasper Högh), protože penalty v minulosti kopal dost na levou stranu. Snad jen jednu doprava. Šlo jen o to, abych ho před kopem trochu rozhodil, což se povedlo.
Vaše třetí chycená penalta v sezoně.
Je druhá, protože ta další v Mladé Boleslavi se nepočítá, opakovala se. Nechci se moc bavit o mém výkonu, protože jsme to pokazili. Má to hořký konec, ačkoli máme bod z Ligy mistrů. Nebudu vám říkat bludy, chci být upřímný: je to zklamání, obrovská škoda. První historické vítězství Slavie v Edenu jsme mohli urvat.
Ale atmosféra super, že?
Vlastně jsem nepoznal, že bychom měli zavřené dva sektory. Klobouk dolů před lidmi. Neuvěřitelné choreo. Dlouho jsem neměl takový pocit po těle jako dneska.
Pomohli vám fanoušci i při penaltě?
Všichni pomohli. Hlavně analytici a trenéři brankářů, se kterými to před každým zápasem konzultuju. A samozřejmě kluci, kteří dobíhají, když míč vyrazím. Proto je strašná škoda, že se nevyhrálo.
Přitom to vypadalo tak nadějně. Dva góly od Mbodjiho, senegalského mládence, který profesionální fotbal nehraje ani rok.
Klobouk dolů, jak to Youssoupha zvládl. Dostal úkoly, aby vpředu zavíral zadní tyč z pozice levého obránce. Dva góly? Pro něho obrovská zkušenost. Já jsem byl rád, že nastoupí, protože mu věřím. Líbí se mi, jak hraje. Teď jde o to, jak bude pracovat dál a jak mu všichni kolem pomůžeme. Má obrovský potenciál.
I vy jste mu pomohl. Poprvé když se mu zamotal míč pod nohou, obrovská šance pro Bodö. Pak fauloval před penaltou. Oba zákroky byly brilantní.
Jsem tam od toho, aby každé zaváhání zkusil hasit. On mi zase pomůže v jiných situacích. My si pomáháme navzájem. Nebudu říkat, že jsem něco zachraňovat.
Jak přešaltovat na nedělní zápas v Liberci?
Vyspat se, vstát a začít trénovat na další těžký zápas. Musíme urvat tři body, pro nic jiného tam samozřejmě nepojedeme.