„Byla to taková rodinná oslava,“ usmál se Dudek. „Tomek byl také reprezentant, hrával za Grasshoppers Curych, Feyenoord Rotterdam, Partizan Bělehrad. Ale musel jsem přijet za Milanem, protože to pro mě bylo moc důležité.“
Jak vůbec na Milana Baroše vzpomínáte?
Jen v dobrém. Vždyť jsme byli společně v roce 2005 ve finále Ligy mistrů. Milan odehrál celý zápas, hrozně moc toho odpracoval. Ale celou sezonu byl pro Liverpool velmi důležitým hráčem. A díky tomu jsme tu v sobotu byli pro něj. Moc rád jsem ho poznal.
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Víte, kdy jste se potkali poprvé?
Pamatuju si, jak v roce 2002 přišel do Liverpoolu jako mladý a vypadal opravdu hodně dobře. Plány mu pak trochu překazilo zranění, ale byl to obrovský talent, a proto má dnes všude velký respekt.
Jaký byl mimo fotbal?
Hodný kluk. Ale pamatuju si, jak za mnou v roce 2005 přijel do Knurowa, což je nedaleko odsud, a to jsme si oslavu vítězství v Lize mistrů a moje dvaatřicáté narozeniny pořádně užili... Tehdy jsem Milana poznal i mimo hřiště. Gratuluji mu k celé jeho kariéře, protože je fakt výjimečná. V Česku na něj musíte být všichni pyšní.
Vy jste se narodil v Rybniku a žil v Knurowě, což není daleko od Ostravy. Znal jste už dříve Baník, v němž Milan Baroš začínal s velkým fotbalem?
Moc dobře! Vždyť jsme měli doma českou televizi, první a druhý program. A nejen fotbal – Křemílka a Vochomůrku, Ajeťáky (A je to)... To byly takové naše časy, ne? To všechno si dobře pamatuju. Jezdívali jsme sem.
Byl jste i na nějakém utkání?
Až nedávno. A také vím, že Baník spolupracuje s GKS Katowice a Górnikem Zabrze.
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S Milanem Barošem vás pojí především triumf v Lize mistrů 2005, kdy jste s AC Milán prohrávali 0:3, ale vyrovnali jste a vy jste byl hrdinou penaltového rozstřelu. Jaké to bylo?
Divočina. Takové finále už asi nikdy nebude. Ale my jsme ukázali liverpoolský charakter, předtím jsme ho předvedli i doma s Olympiakosem Pireus, kdy jsme také museli dát tři góly. Ale ve finále se to většinou nestává. No a pak prodloužení, penalty... Ty jsou vždycky loterie. Ale musím říct, že jsem byl trochu inspirovaný Brucem Grobbelaarem (zimbabwský fotbalový brankář, který 13 let působil v FC Liverpool – pozn. red.). Před penaltami za mnou přišel Jamie Carragher (obránce Liverpoolu)...
A radil vám?
Hustil do mě, že musím vytvořit pořádný tlak na hráče Milána, kteří budou kopat penalty. A že bych měl udělat něco jako Bruce Grobbelaar v roce 1984.
Ten se v penaltovém rozstřelu finále Poháru mistrů evropských zemí s AS Řím na brankové čáře kroutil a třásl nohama. Později to přirovnával k vařeným špagetám. To jste věděl?
Pamatuju si to moc dobře, protože jsem fotbalový fanoušek. Jenže ve fotbale je hrozně tenká hranice mezi nulou a hrdinou, takže musíš být hodně opatrný. Když jsem ale chytil první penaltu Serginhovi a Pirlo přestřelil, tak jsem si říkal: Asi to funguje, ti hráči mají velký respekt. No a pak už to jelo dál. Štěstí bylo na naší straně a díky tomu máme dneska o čem mluvit.
Čeští vítězové Ligy mistrů jsou čtyři – Milan Baroš, Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski a Petr Čech. Kolik je vás Poláků?
Přede mnou to byl Józef Mlynarczyk, brankář Porta. Pak Zbigniew Boniek s Juventusem a teď Robert Lewandowski s Bayernem Mnichov. Takže nás také moc není (smál se). Vyhrát Ligu mistrů je ale něco výjimečného. Každý hráč o tom sní... Každý den tvrdě pracuješ po mnoho let, chceš, aby si tě fanoušci pamatovali. My díky tomu, že jsme vyhráli Ligu mistrů, máme svůj okamžik, na který se vzpomíná.
Věnujete se ještě fotbalu?
Jenom trochu komentuju pro televizi, pro rozhlas. A jinak se bavím, jsem kapitánem polské seniorské golfové reprezentace. Takže jsem docela vážně začal hrát golf a teď budu na mistrovství Evropy. Je to takový sport pro seniory.