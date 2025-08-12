Bez Birmančeviče, Zeleného i Kairinena. Sparťané vyrazili k odvetě do Arménie

Sparta má z minulého týdnu nahráno, snaživého a sympaticky hrajícího protivníka porazila 4:1. V Jerevanu tak pravděpodobně dostanou šanci ti, kteří měli v úvodním utkání proti Araratu i v neděli v lize proti Olomouci malé vytížení.
Potíž může nastat jen ve stoperské trojici, kde je personální nouze. Adam Ševínský, Emanuel Uchenna a Asger Sörensen, k nim Ivan Mensah z druholigového béčka. Víc stoperů tým nemá.
Alternativou mohou být Patrik Vydra či Pavel Kadeřábek.
„Rozhodně se necítím, že by to mělo stát na mně. Je nás tady víc,“ prohodil před odletem mladík Ševínský.
Otázkou je, jak je na tom Sörensen, který v neděli s Olomoucí střídal kvůli menším potížím už v poločase.
To Kaan Kairinen, jenž šel v půli rovněž ze hry, zůstal doma. Veljko Birmančevič byl otřesený po nevybíravém zákroku protivníka Šípa a rovněž necestuje. Filip Panák má potíže už několik týdnů.
Elias Cobbaut nedohrál před týdnem duel proti Araratu. Střídal ho Jaroslav Zelený, který však už nebyl k dispozici na víkendovou ligu.
Naopak připraven už je wingbek Angelo Preciado. Ve výpravě je i jeho ekvádorský krajan John Mercado, čerstvá posila však nastoupit nemůže, protože pro třetí předkolo není na soupisce.
Sparťané cestují v dobrém rozpoložení, po rozpačitém vstupu do sezony, kdy remizovali v Jablonci a podlehli v Aktobe, vyhráli následujících pět zápasů. „Cítíme se dobře a sérii chceme natáhnout,“ řekl Ševínský odhodlaně.
Po třech týdnech se znovu vydávají mimo evropských kontinent, po pětihodinovém letu do Kazachstánu je čeká jen o hodinu kratší cesta na Zakavkazsko. „Je to dál, než bychom zrovna chtěli, ale nedá se nic dělat. V letadle se prospím nebo se podívám na film,“ poznamenal Ševínský.
Pro Spartu to bude osmé utkání během čtyřiadvaceti dnů.
„Vyhovuje mi, že hrajeme pořád – neděle, čtvrtek, neděle. Musíme nastoupit jako do každého jiného zápasu. Jako by to bylo nula nula. Připravit se na to v hlavě. Víme, že prvních deset patnáct minut doma s nimi nebylo ideálních. Na to si musíme dát pozor.“
Pokud čtvrteční odvetu vyloženě nezkazí a postoupí, v závěrečném play off o účast v základní fázi Konferenční ligy vyzvou s největší pravděpodobností lotyšský Riga FC. Ten první duel nad Beitarem Jeruzalém vyhrál 3:0.