12:00

Není to tak dávno, co kopal ligu za Duklu, Teplice a Jablonec. Přesto v jednatřiceti jezdí hrát pátou nejvyšší soutěž do Rakouska a fotbal odstavil na vedlejší kolej. „Taky jsem si myslel, že kariéra bude delší,“ poví Michal Jeřábek, obránce, který se mihl i v reprezentační jednadvacítce. „Ale mám rodinu, začínám podnikat, v Česku se z první ani druhé ligy nikdo neozval a já už se nechci nikam trmácet.“