Jedna penalta a koeficient si oddechl. Kdo ho může ohrozit? Poláci pokračují v jízdě

Mezi oběma sousedy, které oddělují Krkonoše či Jeseníky, v žebříčku národních koeficientů, jež určují nasazování do evropských pohárů, už chybí Řekové, jež klesli na dvanáctou příčku.
Desátí Češi zatím polským nájezdům odolávají, ale proti poslednímu pohárovému týdnu se tuzemský náskok ztenčil o víc než dva body! Na druhou stranu Češi opět stáhli deváté Turecko. To všechno i díky započítaným bonusům za postupy, které třeba Poláci ve čtvrtek oslavili hned tři, z toho jeden (Raków) přímo do osmifinále.
Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty
Do lednových sedmých a osmých kol Ligy mistrů a Evropské ligy bude tedy stav v žebříčku následující:
9. Turecko 48,125 bodu;
10. Česko 46,075 bodu;
11. Polsko 44,625 bodu;
12. Řecko 43,712 bodu.
Žebříček koeficientů zaznamenal po připsání bonusových bodů za Konferenční ligu velké změny. Turecko je před Českem už jen o 2,050 bodu. Česko drží 10. místo, Polsko je však jen 1,450 bodu zpět a Řecko 2,363 bodu zpět.
Polsko však v lednu nebude sbírat žádné body za LM a EL.
Udržení desátého místa je pro české kluby stěžejní, protože garantuje automatický postup mistra do základní fáze Ligy mistrů. Současný mistr už má jistotu, teď se hraje o místa v pohárech pro sezonu 2027/28, tedy tu přespříští.
Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.
Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na trojici tuzemských klubů, což je příjemný bonus.
Stáhnout deváté Turky a získat ho znovu by bylo lákavé, že?
Ale tentokrát nesmírně složité. Důležité je se nejdřív koukat za sebe.
Vždyť polští zástupci nahráli v aktuálním ročníku dohromady už 13,625 bodu, což je o pět víc než Češi a aktuálně dokonce nejvíc ze všech zemí Evropy.
Pozitivní je, že Poláci mají všechny své zástupce v Konferenční lize, takže se jich nebudou týkat lednové zápasy, kde naopak Češi mají Slavii a Plzeň. Ta má v Evropské lize jistý postup a bude bojovat o bonusové body.
Takže nakolik je reálné, že se Češi před Poláky udrží?
Podle modelů Lukasze Bozykowského je pravděpodobnost kolem šedesáti procent.
Dost napoví až únor, kdy do vyřazovacích bojů vstoupí Jagiellonia a Lech Poznaň s Olomoucí, která ve čtvrtek právě Lechu podlehla 1:2. Pro české týmy by bylo ideální, kdyby do březnového osmifinále, kde čeká Sparta s Rakówem, neprošel žádný další polský celek.
Dvoubodový náskok, který Češi drží, v praxi znamená čtyři výhry, protože Poláci dělí veškeré nahrané týmové body čtyřmi (počtem startujících celků v pohárech). Za vítězství jsou body dva, plus samozřejmě bonusy za případné postupy.
Před Poláky se navíc v lednu téměř jistě zpátky vyhoupnou Řekové. V lednových zápasech jim budou hrát tři kluby a oba zástupci v Evropské lize mají nakročeno k postupu. I proto se velmi pravděpodobně dotáhnou i na Česko.
To musí výrazně spoléhat hlavně na Spartu, která má šanci projít v Konferenční lize daleko. V osmifinále narazí na jednoho ze čtveřice Celje, Alkmaar, Noah, či Drita. Sigma v předkole play off čeká očekává buď Lausanne, nebo Crystal Palace.
Další body může nahrát i Plzeň, která loni v Evropské lize došla do osmifinále. Každý bodík může hrát ve výsledku důležitou roli a nakonec může rozhodovat jediné vítězství navíc.
Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?
Česku by mohlo pomoci ještě výrazné selhání devátého Turecka, které má ve hře ještě tři celky, po jednom zástupci v Lize mistrů a v Evropské lize. Oba týmy jsou však blízko k postupu do vyřazovací části. Samsunspor už prošel do jarních bojů v Konferenční lize.
Česko zatím v této sezoně celkově získalo 8,575 bodu, za celý minulý ročník to bylo 10,550 bodu. Nejvíce zapsala Sparta, která jen ve čtvrtek i s bonusem za umístění uhrála bod. Plzeň zatím získala do společného banku dva body a Slavia 1,8 bodu včetně bonusu za účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
Zda to bude na udržení nejlepší desítky stačit, si ještě budeme muset chvíli počkat.