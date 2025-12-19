Jedna penalta a koeficient si oddechl. Kdo ho může ohrozit? Poláci pokračují v jízdě

Autor:
  16:01
Jedna proměněná penalta v Aténách z patnácté minuty nastavení sice odsunula Spartu na čtvrté místo fotbalové Konferenční ligy, zároveň však darovala olomoucké Sigmě postup do vyřazovací fáze. Což je pro český koeficient nakonec velká úleva. Jakékoli body se totiž vůči stíhajícím Polákům budou na jaře hodit.
Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lukáš Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.
Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.
Sivert Mannsverk sleduje počínání s míčem jednoho z aberdeenských hráčů.
32 fotografií

Mezi oběma sousedy, které oddělují Krkonoše či Jeseníky, v žebříčku národních koeficientů, jež určují nasazování do evropských pohárů, už chybí Řekové, jež klesli na dvanáctou příčku.

Desátí Češi zatím polským nájezdům odolávají, ale proti poslednímu pohárovému týdnu se tuzemský náskok ztenčil o víc než dva body! Na druhou stranu Češi opět stáhli deváté Turecko. To všechno i díky započítaným bonusům za postupy, které třeba Poláci ve čtvrtek oslavili hned tři, z toho jeden (Raków) přímo do osmifinále.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Do lednových sedmých a osmých kol Ligy mistrů a Evropské ligy bude tedy stav v žebříčku následující:

9. Turecko 48,125 bodu;

10. Česko 46,075 bodu;

11. Polsko 44,625 bodu;

12. Řecko 43,712 bodu.

Udržení desátého místa je pro české kluby stěžejní, protože garantuje automatický postup mistra do základní fáze Ligy mistrů. Současný mistr už má jistotu, teď se hraje o místa v pohárech pro sezonu 2027/28, tedy tu přespříští.

Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.

Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na trojici tuzemských klubů, což je příjemný bonus.

Stáhnout deváté Turky a získat ho znovu by bylo lákavé, že?

Ale tentokrát nesmírně složité. Důležité je se nejdřív koukat za sebe.

Vždyť polští zástupci nahráli v aktuálním ročníku dohromady už 13,625 bodu, což je o pět víc než Češi a aktuálně dokonce nejvíc ze všech zemí Evropy.

Pozitivní je, že Poláci mají všechny své zástupce v Konferenční lize, takže se jich nebudou týkat lednové zápasy, kde naopak Češi mají Slavii a Plzeň. Ta má v Evropské lize jistý postup a bude bojovat o bonusové body.

Takže nakolik je reálné, že se Češi před Poláky udrží?

Podle modelů Lukasze Bozykowského je pravděpodobnost kolem šedesáti procent.

Dost napoví až únor, kdy do vyřazovacích bojů vstoupí Jagiellonia a Lech Poznaň s Olomoucí, která ve čtvrtek právě Lechu podlehla 1:2. Pro české týmy by bylo ideální, kdyby do březnového osmifinále, kde čeká Sparta s Rakówem, neprošel žádný další polský celek.

Dvoubodový náskok, který Češi drží, v praxi znamená čtyři výhry, protože Poláci dělí veškeré nahrané týmové body čtyřmi (počtem startujících celků v pohárech). Za vítězství jsou body dva, plus samozřejmě bonusy za případné postupy.

Před Poláky se navíc v lednu téměř jistě zpátky vyhoupnou Řekové. V lednových zápasech jim budou hrát tři kluby a oba zástupci v Evropské lize mají nakročeno k postupu. I proto se velmi pravděpodobně dotáhnou i na Česko.

To musí výrazně spoléhat hlavně na Spartu, která má šanci projít v Konferenční lize daleko. V osmifinále narazí na jednoho ze čtveřice Celje, Alkmaar, Noah, či Drita. Sigma v předkole play off čeká očekává buď Lausanne, nebo Crystal Palace.

Další body může nahrát i Plzeň, která loni v Evropské lize došla do osmifinále. Každý bodík může hrát ve výsledku důležitou roli a nakonec může rozhodovat jediné vítězství navíc.

Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?

Česku by mohlo pomoci ještě výrazné selhání devátého Turecka, které má ve hře ještě tři celky, po jednom zástupci v Lize mistrů a v Evropské lize. Oba týmy jsou však blízko k postupu do vyřazovací části. Samsunspor už prošel do jarních bojů v Konferenční lize.

Česko zatím v této sezoně celkově získalo 8,575 bodu, za celý minulý ročník to bylo 10,550 bodu. Nejvíce zapsala Sparta, která jen ve čtvrtek i s bonusem za umístění uhrála bod. Plzeň zatím získala do společného banku dva body a Slavia 1,8 bodu včetně bonusu za účast v hlavní fázi Ligy mistrů.

Zda to bude na udržení nejlepší desítky stačit, si ještě budeme muset chvíli počkat.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

7. kolo

Kompletní los

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, odpovídá na dotazy...

Z tajně pořízené fotografie ze schůzky v kladenském penzionu, která zrovna nezobrazovala důstojnost, s jakou má vedení asociace jednat s kandidátem na reprezentačního trenéra, si nově jmenovaný kouč...

19. prosince 2025  16:06

Jedna penalta a koeficient si oddechl. Kdo ho může ohrozit? Poláci pokračují v jízdě

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Jedna proměněná penalta v Aténách z patnácté minuty nastavení sice odsunula Spartu na čtvrté místo fotbalové Konferenční ligy, zároveň však darovala olomoucké Sigmě postup do vyřazovací fáze. Což je...

19. prosince 2025  16:01

Chycené penalty skoro byly málo. Koutný: Byl jsem naštvaný, klukům nic nevyčítám

Jan Koutný kromě chycené penalty zlikvidoval i samostatný únik Ismaheela a...

Fotbalová Sigma Olomouc se i přes prohru 1:2 s Poznaní kvalifikovala do jarní fáze Konferenční ligy. Pomohl jí gól řeckého týmu AEK ve 105. minutě. Roli nakonec hrálo skóre, na kterém se nejen ve...

19. prosince 2025  14:20

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

19. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  14:18

Na koho narazí české týmy v play off? Sparta může jít na Celje, Sigma do Anglie

John Mercado slaví gól s Jaroslavem Zeleným.

Základní fáze fotbalové Konferenční ligy skončila ve čtvrtek a už teď je známý okruh soupeřů, které mohou dva české týmy potkat ve vyřazovací fázi. Olomouc do ní vstoupí v únoru, Sparta až v...

19. prosince 2025  13:33

Slavia si přišla už na 800 milionů, Sparta se v pohárových výdělcích blíží Plzni

Hráči Tottenhamu se radují z vlastního gólu slávisty Davida Zimy.

Slavia je zatím na osmi stovkách milionů korun, Plzeň na třech stovkách, Sparta si vydělala čtvrt miliardy a Olomouc přibližně sto padesát milionů. Podzimní část evropských pohárů ve fotbale skončila...

19. prosince 2025  13:17

Zlín dotahuje Jugasův návrat a kádr by měl udržet. V zimě vyzkouší Afričany

Obránce Jakub Jugas načíná druhou sezonu v polském Krakově.

V polské Cracovii, kde působil od léta 2021, se už rozloučil. A v nejbližších dnech má Jakub Jugas podepsat smlouvu ve fotbalovém Zlíně, kam se někdejší reprezentační stoper vrací po osmi letech....

19. prosince 2025  11:34

Máme jasnou představu, slibuje nový hradecký ředitel. Přijít mají mladí hráči

Petr Pojezný přichází na ředitelský post do fotbalového Hradce Králové.

Žezlo sportovního ředitele hradeckého klubu Petr Pojezný přebere v době, kdy se fanoušci každoročně ptají, co lze v týmu čekat v následujících dnech. To pro něj za dva týdny začne být hlavní pracovní...

19. prosince 2025  10:53

Hlavatý do Pardubic přijde, věří ředitel Zavřel. S Bílkem už naplánoval přípravu

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku...

19. prosince 2025  10:09

Vojta zářil v prosinci na hřišti, trenéra Trousila zviditelnily pardubické výhry

Matyáš Vojta střílí gól ve 43. minutě v zápase proti Hradci Králové.

Nejlepším hráčem prosince v první fotbalové lize se stal mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta. Nejlepším trenérem byl v anketě Ligové fotbalové asociace před zimní přestávkou zvolen pardubický kouč...

19. prosince 2025  9:52

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?

Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.

Postup úplně v klidu. Ze čtvrtého místa dlouhatánské tabulky. Po suverénním výkonu. Navíc rovnou do osmifinále, čili mezi nejlepších šestnáct. Tak neříkejte, že vás to nenapadlo, když jste sledovali,...

19. prosince 2025  9:30

Zimní liga se vrací. Bez obhájce i VAR. Konečně starý dobrý fotbal, říká patron Rada

Matěj Kubista, fotbalista Varnsdorfu

V lednu si za pec sednu? Ani náhodou. Pro fotbalisty lidové pranostiky neplatí. Kluby brzy po Novém roce startují přípravu, kterou si řada z nich zpestří turnajem Zimní Tipsport liga. Blíží se už 29....

19. prosince 2025  8:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.