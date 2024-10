Byli jsme pasivní až moc, káral Zelený. Ať na City nezalezeme až do brány

Sparta ve svém druhém vystoupení v Lize mistrů ve Stuttgartu remizovala 1:1, což se moc nepředpokládalo. „A asi ani nikdo nečekal, že po dvou zápasech budeme mít čtyři body,“ zmínil Zelený předchozí domácí výhru nad Salcburkem.

Na stadionu německého vicemistra předvedla v první půli odvážný výkon, Kairinen dal krásný gól z přímého kopu, Vitík trefil tyč, Birmančevič břevno a několik nadějných akcí ještě hosté nedotáhli.

Po přestávce se však hosté jen bránili, Stuttgart měl místy až drtivý tlak. „Bylo to od nás pasivní až moc,“ řekl Zelený.

Když ho posloucháte, nepoznali byste, že výsledek je vlastně výborný. „V první půli jsme je měli víc potrestat, dát víc než jeden gól. Ale zase musím uznat, že domácí měli obrovskou kvalitu, takže bod beru.“

Podobně to viděl i jeho parťák ze stoperské trojice Martin Vitík. „Zkoušeli jsme na ně nalézt, ale oni nám to tam na pár dotyků prohodili a byli za námi, proto jsme zalezli. Byli jsme až moc pasivní, ale máme bod ze Stuttgartu, musíme si ho vážit“ podotkl Vitík.

Čím to, že se obraz hry tak změnil? „Asi jsme báli o výsledek, zalezli jsme níž a níž. A když jsme míč získali, tak jsme ho křápli nahoru, kde jsme nikoho nenašli. Míč jsme neudrželi a hned se nám to vracelo zpátky. Měli jsme strach o ten bod a nezachovali jsme chladnou hlavu.“

Ale úporná defenzíva sparťanům šla. I domácí uznali, že sice měli velkou převahu, ale vyložených šancí tolik ne. Až na chybu Vindahla v rozehrávce, po níž se na něj řítil Millot, vlastně žádná pořádná tutovka. Spoustu centrů sparťané odvrátili, vysoké míče uskákali a narážečky ve vápně zblokovali.

„Připomínalo mi to závěr v Bukurešti, kde domácí taky honili výsledek. Ale já bych takhle všechny zápasy hrát nechtěl,“ pravil Zelený.

Od zad Jaroslava Zeleného se míč odráží do zámezí po útočné akci Stuttgartu.

„Největší obavy jsem měl z toho, že se nám to tam nějak poodráží, někoho do toho kopne a skončí to v bráně. Vezměte si minulý zápas s Olomoucí a první gól. Martin Vitík nešťastně netrefil míč, pak se to odrazilo metr před bránu a byl z toho gól. Taky jsem se bál, abychom o někoho nebrnkli a nebyla z toho penalta.“

Sparťané zpevnili střed pole a protivníka nutili, aby útoky před vápnem rozehrával do křídel. „Na to jsme se připravili, protože oni v tom prostředku umí hrát na jeden dotyk a vyťukat to. Pak to vyplynulo ze hry, snažili jsme se je vytlačit do stran.“ Podobné to bylo i před dvěma týdny doma proti Salcburku. „Ale ve Stuttgartu to bylo těžší, oni tam ty centry dávali, Salcburk ne.“

Dva zápasy, čtyři body. Sparta jede v Lize mistrů nad plán. I proto, že ve dvou zápasech dostala jen jeden gól. „Čtyři body nikdo nečekal. Bylo by super, přidat další,“ přemítal Zelený.

Martin Vitík o hlavičce do tyče „Nechápu, že to nebyl gól. Myslím si, že výsko jsem načasoval dobře, míč jsem i čistě trefil a měl jsem pocit, že to tam musí spadnout.“

To můžou sparťané za tři týdny na Manchesteru City, což je jeden z favoritů na celkový triumf.

Když jim srpnový los právě anglického šampiona přisoudil, Zelený z toho vůbec nebyl nadšený. „A to nejsem pořád. Když jsem viděl, jak jsme zalezlí ve Stuttgartu, tak se bojím, abychom všichni neskončili v bráně,“ říkal se smíchem. „Kvalita City je ještě o několik levelů výš.“

Remízou ve Stuttgartu každopádně tým po ligové porážce s Olomoucí (2:3) z minulého týdne zvedl fanouškům náladu. Do nedělního derby na Slavii půjde v mnohem lepším rozpoložení.

„Já bych byl radši, kdybychom tu Olomouc odčinili v derby. Samozřejmě, za bod ve Stuttgartu jsme rádi, ale pro mě by bylo lepší vyhrát v neděli,“ zdůraznil Zelený.