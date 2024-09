Ligu mistrů už kdysi zažil. Ale až teď mám první výhru, radoval se Zelený

K dobré náladě měl důvod, Sparta v prvním zápase základní fáze zdolala Salcburk 3:0.

Čekal tak skvělý výsledek? „No jasně, asi jako všichni,“ líčil Zelený v dobrém rozmaru. „Ale vážně. Asi nikdo nepředpokládal, že vyhrajeme tři nula.“

První gól dal Kairinen po necelých dvou minutách, druhý Olatunji v závěru půle. „Byli jsme hodně efektivní v zakončení. Góly jsme dali ve chvíli, kdy oni nebyli vzadu zformovaní a my toho využili dlouhou přihrávkou. Po půli jsme měli výbornou výchozí pozici.“

Sparťané vyhlíželi sebevědomě, hráli chytře, disciplinovaně, takticky. „Sice oni hráli víc s míčem, ale ta jejich územní převaha nám zas tak nevadila. Pro nás bylo výhodou, že do vápna nesypali centry, ale chtěli to dovézt až do kuchyně, jak se říká. Chtěli se tam prokombinovat a to jim nešlo.“

Oba soupeři se znali ze vzájemného utkání v letní přípravě (2:2), což Spartě pomohlo. „Pamatuju si, že jsem byl po zápase úplně mrtvej. Obranu jsme měli vysoko, míče létaly za nás, takže jsme si hodně zaběhali. Dneska jsme to odehráli líp takticky.“

Po neúplném prvním dějství, ve kterém je odehráno dvanáct utkání, se Sparta v dlouhé tabulce šestatřiceti klubů dělí s Aston Villou a Dortmundem o třetí příčku. První je Bayern, který dal Dinamu Záhřeb devět branek, druhý Celtic Glasgow zdolal Slovan Bratislavu 5:1.

„Pískej konec,“ prohodil Zelený s nadsázkou. „Je to hezký. Chvíli si to my i fanoušci užijeme, než přijde další zápas.“

To bude za dva týdny ve Stuttgartu, který v úterý trápil obhájce Real Madrid, byť nakonec prohrál 1:3. „Viděl jsem jen sestřih, ale kluci říkali, že hráli dobře. Asi to bude hodně zajímavý soupeř,“ pronesl Zelený.

Sparťanští fotbalisté se po vítězném zápase Ligy mistrů proti Salcburku radují s fanoušky.

Velké soupeře ve slavné soutěži, pro české kluby málokdy dosažitelné, potkal v dresu Slavie na podzim 2019. Byl u remízy na Interu Milán i porážek s Dortmundem, s Barcelonou a doma s Interem. Birmančevič si Ligu mistrů zahrál na podzim 2021 s Malmö, kterému ji v kvalifikaci vystřílel.

„Moc jsme to nerozebírali, i když se vědělo, že jsem si Ligu mistrů už zkusil. Ale až teď mám první výhru, to je důležité.“

Tehdy ve Slavii po skončení podzimu už dál nepokračoval. V únoru 2020 šel do Mladé Boleslavi, pak do Jablonce. To jistě netušil, že se do Champions League ve dvaatřiceti vrátí. „Někdy jsou ty cesty nevyzpytatelné, což u mě platí. A jsem za to moc rád.“

Proti Salcburku odehrál svůj part na stoperu bezchybně. Přitom v srpnovém play off proti Malmö hrál jen sedm minut v prvním zápase ve Švédsku, odvetu v Praze proseděl na lavici. Do sestavy mu nejspíš pomohlo, že se zranil stabilní stoper Asger Sörensen.

Pokud by byl Sörensen k dispozici, Zelený by ještě mohl zastat pozici na levém kraji, kde přes nohu musel hrát Tomáš Wiesner. Stabilní levý wingbek Matěj Ryneš se totiž vrátil pochroumaný z reprezentace.

I Zelený byl s národním mužstvem, právě zraněného spoluhráče Ryneše střídal v nepovedeném duelu v Gruzii (0:3). Ve vítězném utkání s Ukrajinou (3:2) nastoupil na levém kraji čtyřčlenné obrany.

„Pomohlo mi, že se nám odložili víkendovou ligu. Byl čas si pozici na stoperu zase vyzkoušet, potrénovat. Já ani nevím, jestli jsem stoper. Když už si myslím, že někam patřím, tak se to zase změní,“ přemítal. Mimochodem, ve Slavii tenkrát v Lize mistrů nastupoval ve středu pole...