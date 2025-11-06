Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Po minulé porážce v Rijece (0:1) sparťané v Konferenční lize opět nezvítězili a neskórovali. Po víkendové ligové prohře v Karviné (1:2) a remízách v předchozích duelech se Slavií a na Slovácku se nevydařené výsledky v posledních týdnech množí.
„Měli jsme šance a situace na to, abychom vyhráli. Měli jsme to prostě urvat,“ pronesl Zelený.
Jenže neurvali, před dvěma zápasy venku (ve Varšavě a v Craiově), kde je Sparta na podzim poloviční, je to značná komplikace v boji o postup do jarní vyřazovací fáze.
Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky
„V Rijece to byl zvláštní případ, který jsem nezažil a doufám, že už ani nezažiju. Jsem rád, že tady jsme hráli normální zápas, ale všichni cítíme, že to ztráta je. Sice jsme neprohráli, ale měli jsme vytěžit víc,“ poznamenal Zelený.
„Proti Karviné to byl jiný zápas i podmínky. Ale co musím říct, Karviná pro nás byla víc nebezpečná v ofenzívě. Její styl byl pro nás na bránění těžší. Jsme rádi, že jsme aspoň neprohráli, ale bod je prostě málo. Mrzí nás to. Další zápas už musíme vyhrát.“
Ono mohlo být na Letné i hůř. Dvě minuty před koncem hosté po centru ze svého prvního rohu trefili tyč.
Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč
„Takové zápasy jsou. Máte možnost je zvrátit na svou stranu, dostat se do vedení. Jenže ten gól nedáte a pak vám tam na konci z ojedinělé akce něco spadne. A nemáte nic. Těžko bychom to pak otáčeli a zase bychom v kabině seděli s hlavami dole,“ přemítal Zelený.
„Kdybychom předtím ten gól dali, do takové situace bychom je ani nepustili. Oni by museli hrát víc otevřeně, začít honit výsledek. Přišlo mi, že od začátku byli s remízou spokojeni, netlačili se dopředu, aby vyhráli,“ podotkl Zelený.
„My se nejvíc trápíme v poslední třetině hřiště, máme náznaky šancí, ale nedokážeme se dostat do těch stoprocentních příležitostí. Z pološancí nám tam nic nespadne. Kdyby ano, pomohlo by nám to. Dozadu to nějak zvládáme,“ prohlásil Zelený.
„Ten gól vždycky pomůže. Když ho dáme, nakopne nás to, soupeř vyleze a my tam máme mezery přidat další branku. Raków nás ani nenapadal, byli hodně zalezlí. Kdybychom ten gól dali, tak by to asi trochu otevřeli. Bohužel, v našich zápasech se to opakuje a my nejsme schopní si s tím poradit,“ řekl Zelený.