Bodö jako inspirace. Kouč Veselý však burcuje: Nejdeme si nic jen tak užít

Klokani, kteří startují ve fotbalové Evropě po dlouhých 36 letech, jsou i podle bookmakerů za outsidery. „Ale nic jsme nepodcenili. Kromě běžné přípravy jsme hráčům už začátkem týdne poslali i individuální videa se sestřihy jednotlivých protihráčů. Asistenti odvedli velký kus práce,“ chválil Veselý.

Teď je řada samotných fotbalistech.

Bodö/Glimt - Bohemians Ve čtvrtek od 18:00 ONLINE

Cítíte, jak celý klub zápasem žije?

Je to ohromná událost. Už když jsme v úterý přiletěli a šli se krátce projít do města, všude bylo přečechováno. Samý zelený trikot nebo dres, lidé nás zastavovali a byli spokojení, že jsou tady. My ale spokojení být nechceme, nejdeme si nic jen tak užít. Rádi bychom přivezli takový výsledek, abychom dali zbylým fandům, co nejeli, možnost naplnit Letnou. To říkám od začátku.

Co říkáte na soupeře?

Když se tady s lidmi bavím, lehce mi příběh Bodö připomíná ten náš. Před pár lety postupovali ze druhé ligy, teď jsou dvojnásobným šampionem. Pro nás je to velká inspirace, protože je vidět, že pokud malý klub pracuje koncepčně, může prohánět ty velké. Uvidíme, jestli jim to v zápase ztížíme.

Za poslední rok tady zvítězily jen dva týmy. Víte které?

Viděl jsem, jakým způsobem tady vyhrál PSV Eindhoven. Ten zápas jsme měli i na videu. A potom... Lech Poznaň?

Arsenal.

Pravda, Lech vlastně vyhrál jen doma. No, tak budeme třetí! (smích)

Lze z takových zápasů vůbec něco vyčíst a vysledovat? Můžete se u gigantů inspirovat?

Tím, že jsme o soupeři věděli dlouho dopředu, jsme měli spoustu času na důkladnou přípravu. Pro zajímavost jsem koukal, jak působili v pohárech loni, jak se prezentují letos. Způsob hry nemění, ať nastoupí proti AS Řím nebo proti Molde. Díky tomu máme docela jasnou představu, do čeho jdeme. Nejvíc ale bude záležet na hráčích.

Řada z nich má zkušenosti z pohárů z předchozích působišť. Hraje to roli?

Řešili jsme to, když jsme konkrétní hráče přiváděli. Třeba Matěje Hybše, který v pohárech byl a navíc hrál i v zahraničí, takže by ho nemělo jen tak něco rozklepat. Michal Reichl byl zase jako trojka na Euru jednadvacítek v Praze, v Olomouci seděl na lavičce, když hráli se Sevillou. Týká se to i dalších hráčů: Adam Jánoš, Honza Kovařík... Rozhodně na to však nekoukám při skládání sestavy. Tam nás spíš zajímá typologie, protože nemusejí hrát vždycky ti nejlepší, ale spíš nejvhodnější pro daný způsob hry.

Norové avizovali, že chtějí využít hlavně prostorů za vaší obranou.

Vidíte, to bychom chtěli taky. Zrovna tak si totiž myslíme, že mají problémy s prostory za sebou. Uvidíme, kdo koho přetlačí a kdo bude rychlejší a efektivnější. Záleží, jestli dokážeme soupeři vnutit náš fyzický a běhavý fotbal, nebo nám oni vnutí svůj styl a nepůjčí nám balon. Bodö je fantastické v útočné fázi, ale tím, jak je soupeři v norské lize neprověřují, nejsou stoprocentní ve vlastní šestnáctce a při bránění. Abychom chyby odhalili, musíme se však k jejich bráně nejdřív dostat a vytvořit si nebezpečné situace.

Mimochodem, jak se sžíváte s místní umělou trávu?

Je poměrně měkká. Uvidíme, jak se bude chovat pokropená. Určitě je to pro nás něco jiného, zároveň jsem ale viděl zápasy, ve kterých mělo Bodö problémy na přírodní trávě. Na umělce vám balon neodskočí, je to trochu jiný sport. Pro nás bude důležité, abychom tady udělali výsledek, po kterém bude v Praze o co hrát. Byl bych zklamaný, kdyby se nám to nepovedlo.