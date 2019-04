Tisícům lidí vysvětluji, proč nemohou na Chelsea. Trpím s nimi, řekl Tvrdík

Žurnalisté z Anglie po sobě chvíli překvapeně koukali, než si nasadili sluchátka s překladem. I bez něj by ale z naléhavého tónu předsedy představenstva Slavie pochopili, že situace je vážná.

Nulová tolerance k výtržnostem. Tvrdík naléhá: Ať už se to neopakuje Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík se sešel i se zástupci Tribuny Sever, která má na svědomí největší excesy. Ve spolupráci s dalšími fanouškovskými organizacemi vydali společné prohlášení.

„Poprvé jsme v stavu, kdy naši hráči nastoupí před částečně zavřenými tribunami. Rád bych jménem vedení klubu vyzval všechny fanoušky, aby ve čtvrtek večer v první řadě podpořili své hráče a svůj klub. Aby ukázali, že máme nejen velký mezinárodní tým, ale že jsme také velkým klubem s velkými fanoušky,“ uvedl Tvrdík.

Reagoval na nedávné rozhodnutí Evropské fotbalové unie (UEFA), která za výtržnosti v domácím utkání proti Genku zavřela Slavii tři sektory na severní tribuně, na které se scházejí ti nejvěrnější.

Tři uzavřené sektory na severní tribuně stadionu Slavie

„Kvůli jednotlivcům musím vysvětlovat dvěma tisícům fanoušků, proč neuvidí zápas proti Chelsea. Panuje mezi nimi velká míra rozhořčení. Jde také o tělesně postižené nebo neslyšící, kteří se obracejí přímo na nás ve vedení. Dlouho jsem tak smutnou situaci nezažil. Jen od rána jsem měl na sto padesát telefonátů a esemesek s prosbou, jestli s tím nemůžeme něco udělat. Hrajeme zápas desetiletí a ti lidé na něm nemají možnost být, trpím s nimi,“ pokračoval Tvrdík před zaplněným tiskovým centrem.



Během dvaceti minut naťuknul i další témata týkající se chování fanoušků i bezpečnosti na stadionu. Která?

Komunikace k dalším zápasům. „Dialog mezi námi a fanoušky bude pokračovat dál, věřím, že v tom je budoucnost klubu. Nedělám si iluze, ne vždy se musíme shodnout. Ale jsem naplněn mírným optimismem a věřím, že všichni chceme dělat co nejbezpečnější fotbal v Edenu. A že to nebude jen o Chelsea, ale o všech utkáních.“

Nové pozice ve struktuře klubu pro komunikaci s fanoušky. „Ve vedení zřídíme pozici vysokého představitele klubu pro komunikaci s fanoušky, zřídíme výbor pro komunikaci fanoušky, do kterého jsme už pozvali třeba Lukáše Valu alias Strašáka (bývalého šéfa kotle, pozn. red.). Pozveme i představitele bezpečnostní komunity.“

Zavedení nového kamerového systému a zákazy vstupu na stadion. „Pokud to nepůjde po dobrém, jsme připraveni k razantnímu a netolerantnímu postupu: vybavení stadionu novými kamerovými systémy umožňujícími identifikaci, efektivní vymáhání sankcí jako třeba zákaz vstupu na stadion. Chci ale poprosit všechny, abychom to udělali v dobrém. Abychom si i s hráči užili nejen zápas s Chelsea, ale zejména ty budoucí v Lize mistrů i Evropské lize. A aby to bylo před plným stadionem, nikoliv před zavřenými tribunami.“



O probíraných bodech na pondělním setkání s fanoušky (podrobnosti zde). „Dostali jsme trest za vulgární napadení představitelů UEFA, za čtrnáct předmětů hozených na hrací plochu, za stání na schodech a za pyrotechniku. V drtivé většině těchto čtyř bodů máme s fanouškovskými sdruženími společnou pozici a tou je nulová tolerance na čtvrtečním zápase. Pokusíme se splnit všechny požadavky kladené organizátorem soutěže, kterým je UEFA.“