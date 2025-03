Koubek mě měl rád, byl jako druhý táta, vzpomíná Šedivec, Plzeňan v Itálii

„Vzpomínám jen v dobrém, výborný trenér a dobrý chlap. A měl mě rád, věřil mi,“ líčí čtyřiačtyřicetiletý Šedivec.

Patřil mezi velké talenty. Po mistrovství světa dvacítek 2001 v Argentině si ho vyhlédl Juventus, který za něj do Plzně poslal 43 milionů korun. Jeho dres ale nikdy neoblékl, osm let hrál Serii B – Catania, Perugia, Crotone, Terst, Mandova, více než dvě stovky zápasů.

Později se usadil na severu Itálie, s přítelkyní Giovannou ve Furlánsku vychovává dceru Atenu, v Čechách má ještě starší dceru Natálii. Fotbal teď sleduje zpovzdálí, zato pečlivě. Italskou ligu, Champions League. A samozřejmě Plzeň, která se ve čtvrtek pokusí o malý zázrak v Římě proti místnímu Laziu. V osmifinále Evropské ligy dohání ztrátu 1:2 z úvodního duelu na západě Čech minulý čtvrtek. Hraje se od 18.45 hodin.

Českou nejvyšší soutěž si Jaroslav Šedivec zahrál v sezonách 1998/1999 a 2000/2001, v obou zažil s Viktorií sestup do druhé ligy. Takhle ho v květnu 2001 na Žižkově sestřelil bek Ondřej Prášil. Šedivec v první lize nastoupil ke 40 utkáním, vstřelil v nich tři branky.

Má Viktoria Plzeň šanci?

Velká škoda té porážky před týdnem. I výsledek 1:1 by dával větší naději, takhle to bude mít Viktorka hodně těžké. Ale ve fotbale nikdy nevíte, stát se může všechno.

Jak úvodní duel hodnotila italská média?

Tím, že Lazio vyhrálo, řešilo se hlavně to, že dokázalo dát vítězný gól i bez dvou vyloučených. Ani ne to, jak k výsledku přišlo, ale že má k postupu o hodně blíž. Přitom měli štěstí, moc dobře nehráli. Plzeň mohla a měla vyhrát. V médiích tu ale zároveň Viktorku chválili za výborný výkon. Po vyloučení Rovelly měla za stavu 1:1 hodně šancí, pak přišla druhá červená karta, jenže místo vítězného gólu se Lazio prosadilo z poslední střely. Smůla.

Předpověď v Římě zatím hlásí na čtvrteční podvečer vytrvalý déšť. Může to být pro Plzeň výhoda?

Pršelo už minulý víkend, kdy se hrála italská liga, prší i teď. Zápas by to mohlo ovlivnit a dát Plzni malou výhodu. Nemá co ztratit, musí útočit a vyhrát. Možná by jí počasí mohlo vyhovovat víc než Laziu.

Ještě k trenéru Koubkovi. Vy jste ho zažil při jeho prvním angažmá v Plzni, zažil s ním sestup.

Vedl mě v první lize, pak chvíli i ve druhé. Byl přísný, uměl v kabině hodně zadupat, ale hodně se mnou komunikoval. Byl tehdy skoro jako můj druhý táta, věnoval se mi opravdu dost. I v rozhovorech mě chválil, což mi samozřejmě lichotilo. Byl jsem mladej, ale hrál jsem myslím dobře. Nicméně celkově měl tehdy pan Koubek v kabině trochu horší materiál než má teď. (smích)

Nezkoušel jste ho kontaktovat, abyste se v Římě potkali?

To by bylo moc fajn, strašně rád bych se s ním pozdravil. Ale do Říma bohužel nepojedu, pracovní vytížení mi to nedovolí. Kdyby se hrálo o víkendu, tak vyrazím. Takhle budu fandit doma. Pak určitě zavolám tátovi do Zbůchu a probereme to. Nejsem v Itálii v kontaktu ani s žádnou televizí, s někým z Viktorky také ne. Možná už ani neví, kdo jsem a kde žiji. (úsměv)

Kdy jste byl vlastně naposledy v Plzni a v rodném Zbůchu?

To už budou skoro dva roky, letí to. Naposledy byl táta i se starší dcerou tady, užili jsme si to. Jinak s tou Viktorkou trošku přeháním, před pár lety jsem byl v Plzni podívat na zápas Evropské ligy. A bylo to moc fajn. Úplně jiný klub než za mých časů, vždyť já tam vyrůstal v mládeži ještě v době, kdy jsme se jmenovali Škodovka. Takže děkuji vám novinářům, že se mi občas ozvete. Vzpomínky ožijí.

Před časem jste naznačil, že byste se rád nějakým způsobem vrátil do fotbalového prostředí. Stalo se?

Zájem mám pořád, ale zatím se nic konkrétního nerýsuje. Fotbal sleduji hodně, lákalo by mě někomu v něm pomoci. Pracovat pro agenturu, někoho zastupovat. Nebo zkusit trénovat, třeba mládežnický tým někde v okolí. Uvidíme, jestli se něco povede. Každopádně chuť do toho mám. I proto, že mladší dceři bude třináct, bude samostatnější, budu mít víc času.

Jaroslav Šedivec s rodinou

Stále pracujete ve firmě, která se zabývá výrobou a prodejem vína?

Je to tak. Sedím pořád v kanceláři u počítače a bolí mě z toho záda. (úsměv) Objednávám, řeším dopravu, logistiku. Fotbal už nehraji prakticky vůbec. Teď mám pozvánku na exhibici do Perugie, kde jsem působil. Ale musím se dát trošku do kupy, abych to na hřišti aspoň na chvíli zvládl.

Stal se z vás milovník vína?

Pořád mám raději pivo, vždyť jsem v Plzni vyrůstal na desítce. Ale k večeři, k dobrému masu, to si červené dám moc rád.

Zpátky k Viktorii. Jak to ve čtvrtek dopadne?

Postup je daleko, to je realita. Ale pokud dá Plzeň první gól, určitě bude zápas zajímavý a bude se vyvíjet jinak, než si Lazio plánuje. Doma Viktorka opravdu podala výborný výkon, může do toho jít s hlavou nahoře. Nemá co ztratit.