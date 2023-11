Köstl jako nový šéf: Šeriff nepodceníme. Debakl byl anomálie, Řím se tady trápil

Dopoledne před zápasem si s kolegy z realizačního týmu prošel centrum města, v němž na vás na každém rohu dýchne silný závan socialismu.

A ve čtvrtek večer bude stát na lavičce Slavie v důležitém utkání sám, protože hlavní kouč Jindřich Trpišovský zůstal kvůli zlomenému nosu doma a druhý asistent Zdeněk Houštecký má trest.

Šeriff – Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Kdy jste s trenérem Trpišovským mluvil naposledy?

Volali jsme si v úterý večer, po tréninku si zavoláme znovu a společně vybereme sestavu.

Budete mít právo veta, když jste teď šéf?

Myslím, že to zůstane logicky na Jindrovi. On je hlavní trenér. On má poslední slovo. Během zápasu to ale samozřejmě bude komplikovanější. Už jsme podobnou situaci zažili loni na Fenerbahce, kde jsme byli ve stejném složení a bez něj. Navíc tady v Tiraspolu to není úplně jednoduché s mobilním signálem a daty. Určitě se budeme chtít spojit alespoň o přestávce.

Kromě Trpišovského na lavičce nebude ani Zdeněk Houštecký, který má trest za červenou kartu v utkání s AS Řím.

Věřím, že nás to nijak neovlivní. Nějakou dobu už spolu dohromady děláme. Víme, jak se kdo v konkrétních situacích chová a jak reagovat.

Za kým půjdete pro poradní hlas, když ho budete potřebovat?

Uvidíme, jak se nám podaří být v kontaktu pomocí technologií. Tyhle věci používáme i při jiných zápasech, navíc na lavičce pořád budou Štěpán Kolář, Radek Černý nebo Pavel Řehák, takže můžeme diskutovat v tomto složení.

Vypozorovali jste u soupeře rozdíly v tom, jak hraje venku a naopak doma?

Samozřejmě. První zápas, který jsme v Edenu vyhráli šest nula, byl z mého pohledu anomálie. Vstřelili jsme rychlé góly, průběh utkání jsme si mimořádně usnadnili.

Takže tentokrát čekáte něco jiného?

Ano. I proto, že Šeriff vyměnil trenéra. Nový kouč přinesl nové rozestavení, určité změny ve způsobu hry. Pořád si musíme dát pozor na jejich extrémní individuální technickou kvalitu, hlavně při rychlých protiútocích. Viděli jsme Šeriff třeba v domácím utkání s AS Řím (1:2), který se tady na tři body vyloženě natrápil.

Doma jste ze zdravotních a preventivních důvodů nechali Holeše se Ševčíkem. Hodláte sestavu proměnit ještě víc?

U Holeše je to opravdu drobný zdravotní problém, u Ševčíka přiznáváme, že jsme ho chtěli cesty a zápasu spíš preventivně ušetřit, protože těch zranění u něj bylo za poslední období fakt dost. Ale pořád jde o Evropskou ligu, zápas, který nesmíme podcenit. Jsme ve Slavii a každé utkání by pro nás mělo být jako finále mistrovství světa.

Ale jak tým namotivujete, když jste doma tak jasně vyhráli a na tribunách má být údajně jen patnáct set lidí?

Je to o debatě s hráči, o dlouhodobé práci s nimi. I oni si moc dobře uvědomují, o co nám jde. Není to jen o zápase s Tiraspolem, ale také o tom, co nás může čekat po něm. Chceme skupinu zakončit na prvním místě před AS Řím, což je evropský gigant. Pro nás by to byl zápis do historie.

A ta návštěva?

Je to škoda. Hrát před vyprodaným hledištěm je vždycky lepší, ale jádro týmu tady zažilo covidové sezony, kdy jsme proti Leicesteru, Arsenalu a dalším nastupovali na prázdných stadionech a podávali jsme skvělé výkony. Záleží víc na vnitřní motivaci než na tom, co je okolo. Potřebujeme do zápasu vložit všechno a zvládnout ho.

Trenér Trpišovský před podzimními duely Evropské ligy pokaždé odtajnil jedno nebo dvě jména ze sestavy. Teď je to na vás.

Můžu jen říct, že Lukáš Provod nebude kapitán.

Takže nastoupí Bořil.

Uvidíte sami (úsměv).