Malmö bylo příliš. Sigma chce do Konferenční ligy Berana, Janotka kritizoval Tijaniho

  7:59
Bez respektu, i vzhledem k „nohy rozvazujícímu“ třígólovému manku z venkovního zápasu, vlétli fotbalisté Sigmy Olomouc do čtvrtečního domácího duelu závěrečného předkola Evropské ligy proti švédskému Malmö. Přístup Sigmy mohl nést ovoce, jenže Hanáci své šance nevyužili. Místo toho přišla z jednoho nedorozumění dorážecí rána a v závěru ještě jedna. A po prohře 0:2 konec nadějí Olomouce na Evropskou ligu.
Olomoucký Dolžnikov se snaží protlačit k míči.

Olomoucký Dolžnikov se snaží protlačit k míči. | foto: ČTK

Daniel Gudjohnsen z Malmö se raduje ze vstřeleného gólu do sítě Sigmy.
Dominik Janošek pocítil tvrdost švédského soupeře.
Brankář Olsen z Malmö likviduje centr Sigmy.
Kapitán Malmö Jansson v souboji s olomouckým Dolžnikovem.
14 fotografií

„Zaspali jsme pak u defenzivní standardky, oni nás za to potrestali a vzalo nám to veškerou postupovou naději,“ vycítil trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Šance, které jsme měli už k ničemu nevedli. Vašulín nedal skvělý centr od Jáchyma Šípa, promrhávali jsme standardky. Zkrátka nám to tolik na hlavy nepadá, jako loni,“ posteskl si kouč.

Kdo ví, co by přišlo, kdyby za stavu 0:0 Tomáš Huk trefil metr před brankovou čarou hlavičkou míč. Nebo kdyby Michez procedil balon při úniku za obránce za záda hostujícího brankáře. Jenže na kdyby se ve fotbale nehraje.

Výsledek 0:2 a celkové skóre 0:5 z dvojzápasu pro Olomouc pochopitelně postup neznamená. Zápasy prostředního z evropských pohárů si tak na podzim užijí fanoušci na severu Evropy.

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

„Skóre je pro nás kruté, ale ukazuje to míru kvality, my takové zkrátka nedosahujeme. Jsem rád, že alespoň v poli jsme byli alespoň trošku vyrovnaným soupeřem, ale v těch finálních boxech před branku bylo Malmö jednoznačně lepší,“ vypozoroval Janotka.

Přesto se náleží Sigmu pochválit za nadšení a chuť hrát útočný fotbal proti švédskému mistrovi dvou posledních ročníků. Vikingové místo obléhání zalezli do obrany a svěřenci kouče Tomáše Janotky sympaticky obléhali růžovou hradbu před zraky devíti a půl tisíce nadšených fanoušků, kteří si po sedmi letech doma užívali návrat svého klubu do pohárové Evropy.

Po poločasové přestávce Sigma donutila Malmö místy až teatrálně tahat čas. A to přeci není vůbec špatná vizitka do dalších měsíců. Hanáci si totiž užijí šest duelů v Evropské konferenční lize, kde na ně může vyjít třeba nizozemský Alkmaar či anglický Crystal Palace. O soupeřích v základní skupině rozhodne páteční los od 13 hodin.

Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty i Sigmy, kde sledovat živě?

Do Jablonce by mohly putovat velké peníze

Poháry na Andrově stadionu si možná zahraje i momentálně jablonecký záložník Michal Beran. Jak potvrdil trenér Janotka, Sigma o talentovaného středopolaře projevila zájem. „My ještě dokonce přestupového období jednoznačně aktivní budeme a Beran z Jablonce je jedním z těch, o koho máme zájem,“ kývl Janotka.

Jablonecký záložník Michal Beran padá v souboji se slávistou Vasilem Kušejem.

Částka, kterou by noví majitelé Sigmy mohli poslat na sever Čech by přitom byla na Sigmu bezprecedentní. Zdroje iDNES.cz mluví o cifře převyšující dva miliony euro.

Více se však Janotka v přestupových dostizích piplat nechtěl. Své hráče pochválil za nasazení, pustil se ale také do kritiky na adresu útočníka Tijaniho, jenž na Hané hostuje ze Slavie. Trenér Olomouce 25letého forvarda vystřídal už o poločase.

„Nestačí to, je to málo. Kritika je na místě, protože to je poněkolikáté, kdy nepracuje pro tým,“ zlobil se Janotka.

Olomoucký Tijani v hlavičkovém souboji s defenzivou Malmö.

Sigma po sedmi letech v Evropě dostala na úvod svého putování cennou lekci. Zejména z produktivity. „Rozdíl v rozpočtu je 1,2 miliardy a to je potřeba si to uvědomit. Pak je to jednoduché jak facka. Stojíme proti klubu, na jehož úrovni ani zdaleka nejsme. Odcházíme poraženi 0:5, ale odcházíme se vztyčenou hlavou,“ nabídl Janotka svůj pohled.

„Myslím, že to byly dva těžké zápasy. Sigma má fyzickou hru a velmi náročnou hru pro její soupeře. Ale ano, rozdíl byl cítit. 5:0 vypadá lehce, ale byly to dva těžké zápasy,“ vzkázal soupeři švédský trenér Henrik Rydström.

„Sigma měla jasnou identitu. Také jsme hráli se Slavií, Spartou a oni všichni napadají vysoko, jsou agresivní. Sparta a Slavia měly navíc individuální kvalitu o chlup vyšší. Měli jsme tedy ten polštář tří gólů z domu a myslím, že jsme to zvládli. Nelíbila se mi hra s míčem v prvním poločase, ale zvládli jsme to zlepšit,“ dodal kouč Malmö.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Cremonese vs. SassuoloFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2025:Cremonese vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
29. 8. 18:30
  • 2.41
  • 3.27
  • 3.08
Elche vs. LevanteFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2025:Elche vs. Levante //www.idnes.cz/sport
29. 8. 19:30
  • 2.26
  • 3.28
  • 3.56
Hamburg vs. St. PauliFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2025:Hamburg vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:30
  • 2.46
  • 3.34
  • 3.11
Lecce vs. AC MilánFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2025:Lecce vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:45
  • 6.08
  • 3.95
  • 1.59
Lens vs. BrestFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2025:Lens vs. Brest //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:45
  • 1.97
  • 3.79
  • 3.90
Valencia vs. GetafeFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2025:Valencia vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
29. 8. 21:30
  • 2.22
  • 3.03
  • 4.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Malmö bylo příliš. Sigma chce do Konferenční ligy Berana, Janotka kritizoval Tijaniho

Bez respektu, i vzhledem k „nohy rozvazujícímu“ třígólovému manku z venkovního zápasu, vlétli fotbalisté Sigmy Olomouc do čtvrtečního domácího duelu závěrečného předkola Evropské ligy proti švédskému...

29. srpna 2025  7:59

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

29. srpna 2025  7:40

Jurásek je s Besiktasem bez pohárů. Noah a Crystal Palace si Konferenční ligu zahrají

Fotbalisté Besiktase Istanbul se střídajícím Davidem Juráskem podlehli doma v oslabení Lausanne-Sport 0:1 a do hlavní fáze Konferenční ligy nepostoupili. Neuspěl ani Petr Mareš s RFS Riga proti...

28. srpna 2025  21:08,  aktualizováno  29.8

Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty i Sigmy, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Konferenční ligy bude hodně zajímat fanoušky Sparty a Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho můžou české týmy narazit a kde můžete napínavou podívanou sledovat živě?

28. srpna 2025  23:54

Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Prohra s Celje (0:2) v odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy znamená konec fotbalistů Baníku Ostrava v tomto ročníku evropských pohárů. A dost možná to byl poslední zápas pro opory Matěje Šína a...

28. srpna 2025  23:39

Zafeirisův PAOK čeká Evropská liga. Vybojoval ji i Midtjylland, Gabriel nedohrál

Český obránce Adam Gabriel pomohl dánskému Midtjyllandu k postupu do skupinové fáze Evropské fotbalové ligy. Odvetný zápas 4. předkola na hřišti finského Kuopia, v němž jeho tým zvítězil 2:0, ale...

28. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  23:38

Los Evropské ligy 2025/26: koše, možní soupeři Plzně, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Evropské ligy očekávají v Česku především fanoušci plzeňských fotbalistů. Jaké je rozdělení do košů, na koho může český vicemistr narazit a kde můžete napínavou podívanou...

28. srpna 2025  13:49,  aktualizováno  22:35

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

28. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Šín s Rigem končí v Baníku, potvrdil kouč Hapal

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

28. srpna 2025  22:03

Paráda, máme Barcelonu. Slávisté o losu Ligy mistrů: Hlavně, ať jsou fanoušci hrdí

Je tam Barcelona. „Odmalička jí fandím, splnilo se mi, že si proti ní zahraju,“ zajásal Vasil Kušej. Jeho slávistický spoluhráč Tomáš Holeš sdílel podobné nadšení. „Barcelonu jsem si přál. A taky...

28. srpna 2025  21:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Olomouc - Malmö 0:2, bez gólu i v odvetě. Sigma se přesouvá do Konferenční ligy

Olomoučtí fotbalisté nezvládli ani odvetu play off Evropské ligy. Se švédským Malmö padli 0:2, celkově dostali pět gólů a bez jediné radosti se přesouvají do Konferenční ligy. Všechny šance domácí...

28. srpna 2025  20:26,  aktualizováno  20:59

Slavia v Lize mistrů: program, soupeři, historie, kde sledovat

Absolutní paráda, trefa do černého. Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na...

27. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  28.8 19:49

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.