Malmö bylo příliš. Sigma chce do Konferenční ligy Berana, Janotka kritizoval Tijaniho

„Zaspali jsme pak u defenzivní standardky, oni nás za to potrestali a vzalo nám to veškerou postupovou naději,“ vycítil trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Šance, které jsme měli už k ničemu nevedli. Vašulín nedal skvělý centr od Jáchyma Šípa, promrhávali jsme standardky. Zkrátka nám to tolik na hlavy nepadá, jako loni,“ posteskl si kouč.
Kdo ví, co by přišlo, kdyby za stavu 0:0 Tomáš Huk trefil metr před brankovou čarou hlavičkou míč. Nebo kdyby Michez procedil balon při úniku za obránce za záda hostujícího brankáře. Jenže na kdyby se ve fotbale nehraje.
Výsledek 0:2 a celkové skóre 0:5 z dvojzápasu pro Olomouc pochopitelně postup neznamená. Zápasy prostředního z evropských pohárů si tak na podzim užijí fanoušci na severu Evropy.
„Skóre je pro nás kruté, ale ukazuje to míru kvality, my takové zkrátka nedosahujeme. Jsem rád, že alespoň v poli jsme byli alespoň trošku vyrovnaným soupeřem, ale v těch finálních boxech před branku bylo Malmö jednoznačně lepší,“ vypozoroval Janotka.
Přesto se náleží Sigmu pochválit za nadšení a chuť hrát útočný fotbal proti švédskému mistrovi dvou posledních ročníků. Vikingové místo obléhání zalezli do obrany a svěřenci kouče Tomáše Janotky sympaticky obléhali růžovou hradbu před zraky devíti a půl tisíce nadšených fanoušků, kteří si po sedmi letech doma užívali návrat svého klubu do pohárové Evropy.
Po poločasové přestávce Sigma donutila Malmö místy až teatrálně tahat čas. A to přeci není vůbec špatná vizitka do dalších měsíců. Hanáci si totiž užijí šest duelů v Evropské konferenční lize, kde na ně může vyjít třeba nizozemský Alkmaar či anglický Crystal Palace. O soupeřích v základní skupině rozhodne páteční los od 13 hodin.
Do Jablonce by mohly putovat velké peníze
Poháry na Andrově stadionu si možná zahraje i momentálně jablonecký záložník Michal Beran. Jak potvrdil trenér Janotka, Sigma o talentovaného středopolaře projevila zájem. „My ještě dokonce přestupového období jednoznačně aktivní budeme a Beran z Jablonce je jedním z těch, o koho máme zájem,“ kývl Janotka.
Částka, kterou by noví majitelé Sigmy mohli poslat na sever Čech by přitom byla na Sigmu bezprecedentní. Zdroje iDNES.cz mluví o cifře převyšující dva miliony euro.
Více se však Janotka v přestupových dostizích piplat nechtěl. Své hráče pochválil za nasazení, pustil se ale také do kritiky na adresu útočníka Tijaniho, jenž na Hané hostuje ze Slavie. Trenér Olomouce 25letého forvarda vystřídal už o poločase.
„Nestačí to, je to málo. Kritika je na místě, protože to je poněkolikáté, kdy nepracuje pro tým,“ zlobil se Janotka.
Sigma po sedmi letech v Evropě dostala na úvod svého putování cennou lekci. Zejména z produktivity. „Rozdíl v rozpočtu je 1,2 miliardy a to je potřeba si to uvědomit. Pak je to jednoduché jak facka. Stojíme proti klubu, na jehož úrovni ani zdaleka nejsme. Odcházíme poraženi 0:5, ale odcházíme se vztyčenou hlavou,“ nabídl Janotka svůj pohled.
„Myslím, že to byly dva těžké zápasy. Sigma má fyzickou hru a velmi náročnou hru pro její soupeře. Ale ano, rozdíl byl cítit. 5:0 vypadá lehce, ale byly to dva těžké zápasy,“ vzkázal soupeři švédský trenér Henrik Rydström.
„Sigma měla jasnou identitu. Také jsme hráli se Slavií, Spartou a oni všichni napadají vysoko, jsou agresivní. Sparta a Slavia měly navíc individuální kvalitu o chlup vyšší. Měli jsme tedy ten polštář tří gólů z domu a myslím, že jsme to zvládli. Nelíbila se mi hra s míčem v prvním poločase, ale zvládli jsme to zlepšit,“ dodal kouč Malmö.