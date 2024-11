Naháněl Oyarzabala. Myslím, že jsem obstál, hlásil plzeňský mladík Paluska

„Trenéři mě na něj hodně připravovali, měl jsem sestřihaná videa. Věděl jsem, že to bude těžké, on je směrem dopředu výborný. Má skvělé zrychlení, přesnou střelu. Ale myslím, že jsem obstál,“ hlásil Paluska novinářům po vítězství Viktorie 2:1 nad španělským Realem Sociedad San Sebastian v utkání čtvrtého kola Evropské ligy.

Když byl v závěru toho předchozího na hřišti PAOK Soluň vyloučený liberijský zadák Dweh, tušil, že při jeho absenci kouč Koubek může v dalším duelu ukázat právě na něj. A tři dny před zápasem dostal jasný příkaz, ať se nachystá. „Jsem nesmírně vděčný za tuhle šanci. A ještě to pro nás dopadlo vítězně, parádní večer,“ liboval si karlovarský rodák.

Do Plzně se dostal už v dorosteneckém věku přes Ostrov nad Ohří a Sokolov, loni v srpnu si odbyl povedenou ligovou premiéru proti Baníku, v základní sestavě nastoupil o pár dnů později i v Konferenční lize proti maltské Gzire. Ale Real Sociedad, za který nastoupili v Plzni tři úřadující evropští šampioni, to byl jiný level.

„Byl to životní zážitek. Když jsme v závěru vstřelili vítězný gól, ta euforie na stadionu byla neskutečná. Porazit takového soupeře se nepovede každý den. A já doufám, že evropských zápasů zažiji víc a víc,“ svěřil se Paluska.

Oyarzabal ho v utkání nachytal jedinkrát. To když v 35. minutě rozkmital na levé straně rychlé nohy a přes mladého zadáka poslal přesný centr na hlavu islandského útočníka Óskarssona, který srovnal skóre na 1:1.

„Určitě se tomu zabránit dalo. Zaspal jsem trošku ještě před tou situací, pak už jsem ho pořádně nedohnal. Příště si na to dám bacha,“ litoval stoper, který si v minulosti zahrál juniorskou Ligu mistrů proti Barceloně či Bayernu Mnichov.

Jinak na pravé straně tříčlenné defenzivní řady s Markovičem a Jemelkou působil jistě, na svůj věk zkušeně. V tomto složení odehráli minulý týden zápas MOL Cupu v Ústí nad Labem. „Myslím, že komunikace i spolupráce byla fajn. Nervozitu vnímám jen před zápasem. Jak přijdu na hřiště, je to v pohodě. Vím, že tam musím odevzdat sto procent a k tomu je třeba nebýt nervózní,“ mínil Paluska.

A to přitom proti Plzni nastoupili tři čerství mistři Evropy. San Sebastian minulý víkend vyhrál 2:0 utkání domácí La Ligy na hřišti Sevilly a do Česka si letěl pro tři body. Jenže narazil. „Jsou to hráči jako každý jiný,“ prohodil sebevědomě Paluska, ale rychle se opravil. „No dobře, jako každý jiný ne, ale s každým se dá hrát.“

Viktoria natáhla obdivuhodnou sérii. V evropských pohárech neprohrála v základní hrací době dlouhých čtyřiadvacet zápasů. A po třech předchozích remízách v tomto ročníku Evropské ligy poprvé brala tři body a výrazně přiživila šance na postup do další fáze. „Je to super, extrémní série, chceme v ní pokračovat. V dlouhém nastavení jsme si říkali, že hlavně nesmíme inkasovat a tentokrát to dotáhnout k vítězství. Ubojovali jsme to,“ radoval se mladý obránce.

Do konce roku Plzeň v soutěži odehraje ještě dva duely. Na konci listopadu v Hamburku proti Dynamu Kyjev, 12. prosince pak do Štruncových sadů dorazí Manchester United. „Máme respekt ke každému soupeři. Ale když do toho dáme zase sto procent, dobře se připravíme a budeme dodržovat taktiku, i Manchester máme šanci porazit,“ prohlásil Paluska.