Jsme zklamaní, že nemáme tři body, řekl Kuchta. Srdečně se zdravil se Simou

Šedesát minut takřka na jednu bránu. V té době už mělo být třetí sparťanské vystoupení v základní fázi Evropské ligy rozhodnuté. Jenže nebylo. Pořád stav 0:0. Pak se ke slovu dostal i soupeř, ale jednu z mála možností hosté nevyužili.

„Jsme zklamaní. Průběh utkání nahrával nám. Bohužel, mrzí mě to hodně, že nemáme tři body,“ řekl Kuchta.

Nebáli jste, že v závěru ztratíte i tu remízu?

Oni měli jednu šanci, my mnohem víc. Byly vyložené. Jak jsme za každou cenu chtěli vyhrát, víc jsme to v závěru otevírali, riskovali. Pak se stane, že tam něco propadne.

Když jste po přestávce tutovku nedal ani vy, neříkal jste si, že gól vám tam prostě nepadne?

To ne, já věřím pořád. Do takových situací se dostávám často. Nedal jsem, v první půli jsem zase bránu překopl. Ale věděl jsem, že přijde další šance. Škoda.

Za dva týdny hrajete odvetu v Glasgow. Bude to jiný zápas?

Bude podobný, pro nás samozřejmě těžký. Já už tam jednou hrál, i když to bylo bez diváků. Zase se dobře připravíme a musíme tam něco uhrát, jestli chceme ze skupiny postoupit.

Se Slavií jste tam na jaře 2021 zažil extrémně tvrdý zápas, na Letné naopak Rangers tak ostří nebyli.

Bylo to v pohodě, ale myslím si, že u nich nás čeká asi něco jiného. Tam to bude jinak lítat.

To utkání v osmifinále Evropské ligy pamatuje i Abdallah Sima, který dnes nastoupil za Rangers. Těsně před výkopem jste se srdečně zdravili, o čem jste se bavili?

Už asi tři dny před zápasem jsme si psali, že se potkáme. Těšili jsme se. Rád jsem ho zase viděl. Za tu dobu taky ušel kus cesty, pro Rangers je to důležitý hráč. Pokecali jsme i po zápase a popřáli si hodně štěstí.

Nebyl překvapený, že vás viděl v rudém dresu?

On dobře věděl, jaká tam byla situace. Je to inteligentní kluk. A dál bych to radši už nerozváděl.