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Kuchta nebyl ani na lavici, trénoval s béčkem. Může přestoupit, naznačil Priske

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  10:22
Sparťan Jan Kuchta slaví gól do sítě Bohemians.

Sparťan Jan Kuchta slaví gól do sítě Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zprava Jan Kuchta (Sparta) v souboji se Sampsonem Dwehem z Plzně.
Jan Kuchta (Sparta) po centru z rohového kopu dává hlavou úvodní gól utkání...
Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii.
Sparťanský útočník Jan Kuchta je faulován Davidem Zimou ze Slavie.
12 fotografií
V prvním utkání nové sezony nastoupil v základní sestavě, druhé proseděl na lavici, na třetí nebyl už ani tam. Co se to se sparťanským útočníkem Janem Kuchtou děje? „Prostě jsem ho do nominace k zápasu nevybral,“ vysvětlil trenér Brian Priske po úterním duelu s Lyonem v kvalifikaci o Ligu mistrů (2:1).

Sparta měla proti Lyonu plnou lavičku, na níž vedle Kuchty neseděla ani nová posila Tobias Guddal. Do pohárových předkol za Spartu zasáhnout nemůže, protože ještě minulý týden bojoval v dresu Tromsö proti Hradci Králové v Evropské lize.

Po zranění se kurýrují Patrik Vydra, Magnus Kofod Andersen, Emmanuel Uchenna a Jakub Martinec.

„Jak asi víte, tak je otevřené přestupové okno a rojí se okolo něj různé spekulace, mohou se kolem toho dít nějaké věci, takže proto nebyl v nominaci,“ poznamenal Priske.

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Zatímco se sparťané chystali na Lyon, Kuchta se připravoval s béčkem. Proč?

„Už jsem vám důvody dal. Dokud je tady, tak musí makat. Nejsme tady pro zábavu. Rozhodl jsem se, že se musíme soustředit na Lyon s týmem, který nastoupí. Kuchta měl za úkol soustředit se na práci pod Lubošem Loučkou, aby zůstal fit. Takže trénoval s rezervou,“ podotkl Priske.

O Kuchtu má dlouhodobě zájem Legia Varšava. Vzhledem ke konkurenci na pozici hrotového útočníka ve Spartě lze odvodit, že Kuchta by případnou nabídku využil.

Odejde útočník Jan Kuchta ze Sparty?

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Proti Lyonu nastoupil na hrotu norský hromotluk Jonatan Braut Brunes, v závěru duelu nákladnou posilu z Rakówa Čenstochová střídal Ebrima Singhateh, který za Spartu nastoupil vůbec poprvé.

Brunes byl v sestavě i v pátečním ligovém zápase proti Zlínu (3:1), v průběhu druhé půle šel za něj Matyáš Vojta. Jen proti Zbrojovce (1:3) v prvním kole Kuchta nastoupil a svezl se s bídným výkonem celého mužstva.

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Devětadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v zahraničí už působil. V lednu 2022 ze Slavie přestoupil do Lokomotivu Moskva, ale po půl roce se kvůli válce na Ukrajině do Česka vrátil.

Spartě pomohl ke dvěma titulům a v srpnu 2024 po postupu do Ligy mistrů zamířil do Midtjyllandu.

Tenkrát byla situace podobná té současné, Sparta přivedla Albiona Rrahmaniho, k dispozici byli také Viktor Olatunji a Indrit Tuci.

Ale po půl roce byl Kuchta zpátky na hostování, které se loni v létě změnilo v přestup. Zdá se, že se nyní bude situace ze srpna 2024 opakovat.

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