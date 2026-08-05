Kuchta nebyl ani na lavici, trénoval s béčkem. Může přestoupit, naznačil Priske

Sparta měla proti Lyonu plnou lavičku, na níž vedle Kuchty neseděla ani nová posila Tobias Guddal. Do pohárových předkol za Spartu zasáhnout nemůže, protože ještě minulý týden bojoval v dresu Tromsö proti Hradci Králové v Evropské lize.
Po zranění se kurýrují Patrik Vydra, Magnus Kofod Andersen, Emmanuel Uchenna a Jakub Martinec.
„Jak asi víte, tak je otevřené přestupové okno a rojí se okolo něj různé spekulace, mohou se kolem toho dít nějaké věci, takže proto nebyl v nominaci,“ poznamenal Priske.
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Zatímco se sparťané chystali na Lyon, Kuchta se připravoval s béčkem. Proč?
„Už jsem vám důvody dal. Dokud je tady, tak musí makat. Nejsme tady pro zábavu. Rozhodl jsem se, že se musíme soustředit na Lyon s týmem, který nastoupí. Kuchta měl za úkol soustředit se na práci pod Lubošem Loučkou, aby zůstal fit. Takže trénoval s rezervou,“ podotkl Priske.
O Kuchtu má dlouhodobě zájem Legia Varšava. Vzhledem ke konkurenci na pozici hrotového útočníka ve Spartě lze odvodit, že Kuchta by případnou nabídku využil.
Proti Lyonu nastoupil na hrotu norský hromotluk Jonatan Braut Brunes, v závěru duelu nákladnou posilu z Rakówa Čenstochová střídal Ebrima Singhateh, který za Spartu nastoupil vůbec poprvé.
Brunes byl v sestavě i v pátečním ligovém zápase proti Zlínu (3:1), v průběhu druhé půle šel za něj Matyáš Vojta. Jen proti Zbrojovce (1:3) v prvním kole Kuchta nastoupil a svezl se s bídným výkonem celého mužstva.
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Devětadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v zahraničí už působil. V lednu 2022 ze Slavie přestoupil do Lokomotivu Moskva, ale po půl roce se kvůli válce na Ukrajině do Česka vrátil.
Spartě pomohl ke dvěma titulům a v srpnu 2024 po postupu do Ligy mistrů zamířil do Midtjyllandu.
Tenkrát byla situace podobná té současné, Sparta přivedla Albiona Rrahmaniho, k dispozici byli také Viktor Olatunji a Indrit Tuci.
Ale po půl roce byl Kuchta zpátky na hostování, které se loni v létě změnilo v přestup. Zdá se, že se nyní bude situace ze srpna 2024 opakovat.