Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu

Autor:
  7:36
Svým posledním dotykem na hřišti skóroval. Vzápětí Jan Kuchta zamířil na střídačku. „Pro mě zvláštní zápas, moc jsem se do hry nedostal. Počítal jsem to a poprvé jsem byl u míče snad až ve dvacáté minutě, ale jinak dobrý,“ říkal sparťanský útočník po vítězství nad Araratem-Arménií 4:1 v kvalifikaci o postup do fotbalové Konferenční ligy.
Jan Kuchta oslavuje gól

Jan Kuchta oslavuje gól | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Sparty Brian Priske během utkání s Araratem.
Trenér Sparty Brian Priske povzbuzuje střídajícího Lukáše Haraslína.
Veljko Brirmančevič před brankářem Brunem Pintou.
Veljko Birmančevič a Joao Querios bojují o míč.
23 fotografií

Může to vypadat, že nemá svůj den. Že zahazuje až příliš mnoho šancí. „Ale čísla mám, dobře jsem do sezony vstoupil,“ oponuje Kuchta.

V šesti zápasech dal čtyři branky, další dvě připravil spoluhráčům.

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Ve čtvrtek večer v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy dal gól na 3:1, kterým nadšení kousavého protivníka zlomil. A jen, co ho spoluhráči poplácali, střídal .

„Nevěděl jsem, že se to chystá. Myslel jsem si, že půjde někdo z desítek, ale padlo to na mě. Jsem rád, že posledním dotykem jsem dal gól. Moc míčů jsem neměl, nějaký presink, to jo, ale moc jsem nepomohl. Jsem rád aspoň za gól.“

Na tiskovce po zápase mluvil obsáhle a hodně otevřeně, jak je jeho zvykem.

Jan Kuchta posílá míč do brány Araratu.

Nakonec jednoznačný výsledek, ale zas tak snadné to nebylo, že?
Jo, máte pravdu. Začátek se nám hrubě nepovedl, nechytili jsme se. Chystali jsme se na určitou rozehrávku, oni to pak zahráli jinak. Dostali jsme gól, frajer je sám na vápně, vystřelí a spadne to tam. Ale drželi jsme se plánu, jeden gól neplatil kvůli ofsajdu a bylo jen na nás, jestli to otočíme a vytvoříme si náskok. Nakonec jsme si polštář do odvety přece jen udělali.

Gól z podobné situace jste dostali i v lize s Mladou Boleslaví. Co při dohrávaných standardkách děláte špatně?
Je to trochu naše bolest. Zrovna jsem to o té Boleslavi chtěl říct. Bylo to víc z rohu vápna, teď byl sám hráč uprostřed. Věnujeme se tomu, říkáme si o tom. Myslím si, že tam pokrok je, ale nedali jsme si pozor a oni nás potrestali. Nesmí se to stávat. A taky si musíme dát bacha na ty začátky. Pak nás to sráží, zbytečně musíme skóre dohánět, stojí nás to hodně sil.

Gól jste dal po krásném centru Ryneše, který vás podobně našel už v první půli. Byla to nacvičená akce?
Moje chyba, že jsem to nedal. Dobíhal jsem do vápna a musel se dívat na stopera, balon jsem viděl na poslední chvíli a už ho nestačil nasměrovat na zadní tyč. Přitom to byl krásný centr. Já klukům říkám, ať mi to do vápna sypou. Oni pak říkají, že tam nejsem. Odpovídám, když to netrefím, klidně mi vynadejte, já taky nadávám, když se mi něco nelíbí. Ryny má skvělou levačku a je jen na mně, abych ty jeho centry proměňoval.

Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Centrů je ve vaší hře mnohem víc než v předchozí sezoně. Je to záměr?
Je, v minulé sezoně jsme situace přehrávali, pak soupeři chodili do brejků. Trenér se na to zaměřil, chceme, aby ty míče před bránu létaly. Pak už je to o tom, jestli mám kvalitu, abych dal gól. Nebo si po centrech můžeme dostat do varu, chytí se fanoušci a vyplynou z toho další šance. Ano, hru jsme zjednodušili a myslím si, že to vypadá dobře.

Taky jste tři góly ze čtyř dal hlavou.
No právě, to vypovídá o tom, že jsme tu hru zjednodušili. Jsem rád za každý gól, příprava byla dobrá, ale mám pořád rezervy. Mám vytvářet servis desítkám, presovat a taky zavírat soupeřovu šestku. Snad jsem v tom prospěšný.

Jak se zepředu díváte na často riskantní rozehrávku od gólmana?
Nejsem toho fanouškem, asi trnu nejen já, ale i ostatní kluci vepředu. Ale věnujeme se tomu, trenér po nás chce, aby si hráči vytvářeli prostory, na jeden dva doteky překlenuli řady soupeře a dostali se nahoru. Někdy to riskantní je a soupeř vám může míč sebrat. Ale když riskovat nebudete, nikam se nedostanete.

Vstoupit do diskuse

3. předkolo

Kompletní los

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu

Svým posledním dotykem na hřišti skóroval. Vzápětí Jan Kuchta zamířil na střídačku. „Pro mě zvláštní zápas, moc jsem se do hry nedostal. Počítal jsem to a poprvé jsem byl u míče snad až ve dvacáté...

8. srpna 2025  7:36

Hapal po Austrii: Pro fanouška úžasný zápas, ale tři obdržené góly mě trápí

Když šli jeho svěřenci do vedení 3:1, určitě doufal v klidnější zbytek zápasu. Jenže Austria Vídeň nakonec zvládla srovnat a jenom díky trefě Erika Prekopa si nakonec fotbalisté Baníku Ostrava...

8. srpna 2025  6:04

Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Často spokojeně pokýval hlavou, ale souhlasil i při lehce kritických otázkách. A za vlažný začátek zápasu Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, hráče vyloženě sepsul: „Nechápu, čím si ho vysvětlit....

7. srpna 2025  23:42

Celje vyučovalo a přiblížilo se souboji s Baníkem, či Austrií. Spartě se rýsuje Riga

Fotbalisté FC Riga se v kvalifikaci Konferenční ligy přiblížili případnému duelu se Spartou. Tým z hlavního města Lotyšska v úvodním utkání 3. předkola porazil Beitar Jeruzalém 3:0. Postupující v...

7. srpna 2025  22:45

Po Legii to bylo náročné, gól mi pomůže, říká Buchta. Mrzí ho promarněný náskok

Zahozenou penaltu v utkání s Legií (1:2) odčinil vrchovatou měrou. David Buchta jeden gól vstřelil, na další nahrál a výrazně se podílel na výhře fotbalistů ostravského Baníku 4:3 nad Austrií Vídeň v...

7. srpna 2025  22:21

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

7. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  22:18

Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Lukáš Horníček v brance z Bragy a obránce Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu pomohli svým klubům k výhrám v úvodních zápasech 3. předkola Evropské ligy. Brankář Jiří Pavlenka byl u bezbrankové domácí...

7. srpna 2025  21:39

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

7. srpna 2025  17:20,  aktualizováno  20:38

Manchester United dál investuje do přestavby, z Lipska přivedl útočníka Šeška

Slovinský reprezentační útočník Benjamin Šeško bude novou akvizicí fotbalistů Manchesteru United. Dvaadvacetiletý hráč míří do anglického klubu z bundesligového Lipska. Podle britských médií se kluby...

7. srpna 2025  18:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Dúbravka míří za Hladkým, Šeško novou posilou United

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

7. srpna 2025  17:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dusno v Barceloně. Ter Stegen nesouhlasí s lékařskou zprávou, klub mu sebral pásku

Barcelona dočasně odebrala brankáři Marcu-Andrému Ter Stegenovi kapitánskou pásku. Dál tak graduje spor mezi klubem a německým gólmanem, který odmítá odsouhlasit lékařskou zprávu o svém zranění....

7. srpna 2025  17:47

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

7. srpna 2025  16:09,  aktualizováno  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.