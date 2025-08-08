Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu

Může to vypadat, že nemá svůj den. Že zahazuje až příliš mnoho šancí. „Ale čísla mám, dobře jsem do sezony vstoupil,“ oponuje Kuchta.
V šesti zápasech dal čtyři branky, další dvě připravil spoluhráčům.
Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon
Ve čtvrtek večer v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy dal gól na 3:1, kterým nadšení kousavého protivníka zlomil. A jen, co ho spoluhráči poplácali, střídal .
„Nevěděl jsem, že se to chystá. Myslel jsem si, že půjde někdo z desítek, ale padlo to na mě. Jsem rád, že posledním dotykem jsem dal gól. Moc míčů jsem neměl, nějaký presink, to jo, ale moc jsem nepomohl. Jsem rád aspoň za gól.“
Na tiskovce po zápase mluvil obsáhle a hodně otevřeně, jak je jeho zvykem.
Nakonec jednoznačný výsledek, ale zas tak snadné to nebylo, že?
Jo, máte pravdu. Začátek se nám hrubě nepovedl, nechytili jsme se. Chystali jsme se na určitou rozehrávku, oni to pak zahráli jinak. Dostali jsme gól, frajer je sám na vápně, vystřelí a spadne to tam. Ale drželi jsme se plánu, jeden gól neplatil kvůli ofsajdu a bylo jen na nás, jestli to otočíme a vytvoříme si náskok. Nakonec jsme si polštář do odvety přece jen udělali.
Gól z podobné situace jste dostali i v lize s Mladou Boleslaví. Co při dohrávaných standardkách děláte špatně?
Je to trochu naše bolest. Zrovna jsem to o té Boleslavi chtěl říct. Bylo to víc z rohu vápna, teď byl sám hráč uprostřed. Věnujeme se tomu, říkáme si o tom. Myslím si, že tam pokrok je, ale nedali jsme si pozor a oni nás potrestali. Nesmí se to stávat. A taky si musíme dát bacha na ty začátky. Pak nás to sráží, zbytečně musíme skóre dohánět, stojí nás to hodně sil.
Gól jste dal po krásném centru Ryneše, který vás podobně našel už v první půli. Byla to nacvičená akce?
Moje chyba, že jsem to nedal. Dobíhal jsem do vápna a musel se dívat na stopera, balon jsem viděl na poslední chvíli a už ho nestačil nasměrovat na zadní tyč. Přitom to byl krásný centr. Já klukům říkám, ať mi to do vápna sypou. Oni pak říkají, že tam nejsem. Odpovídám, když to netrefím, klidně mi vynadejte, já taky nadávám, když se mi něco nelíbí. Ryny má skvělou levačku a je jen na mně, abych ty jeho centry proměňoval.
Centrů je ve vaší hře mnohem víc než v předchozí sezoně. Je to záměr?
Je, v minulé sezoně jsme situace přehrávali, pak soupeři chodili do brejků. Trenér se na to zaměřil, chceme, aby ty míče před bránu létaly. Pak už je to o tom, jestli mám kvalitu, abych dal gól. Nebo si po centrech můžeme dostat do varu, chytí se fanoušci a vyplynou z toho další šance. Ano, hru jsme zjednodušili a myslím si, že to vypadá dobře.
Taky jste tři góly ze čtyř dal hlavou.
No právě, to vypovídá o tom, že jsme tu hru zjednodušili. Jsem rád za každý gól, příprava byla dobrá, ale mám pořád rezervy. Mám vytvářet servis desítkám, presovat a taky zavírat soupeřovu šestku. Snad jsem v tom prospěšný.
Jak se zepředu díváte na často riskantní rozehrávku od gólmana?
Nejsem toho fanouškem, asi trnu nejen já, ale i ostatní kluci vepředu. Ale věnujeme se tomu, trenér po nás chce, aby si hráči vytvářeli prostory, na jeden dva doteky překlenuli řady soupeře a dostali se nahoru. Někdy to riskantní je a soupeř vám může míč sebrat. Ale když riskovat nebudete, nikam se nedostanete.