Kuchta si ulevil: Kluci mě podrželi. Naštěstí jsem netrefil desátou řadu

„Střelecky a herně to ode mě v poslední době nebylo ono,“ dodal vzápětí sebekriticky. „Ale kluci mě podrželi a my udělali další krok, abychom v Konferenční lize postoupili dál.“



Kuchta čekal na gól čtyři zápasy a trefil se teprve podruhé od konce září. „Na druhou stranu ani servis od týmu nebyl dobrý, nebylo tam nic, z čeho by mohl profitovat,“ přemítal Trpišovský, když se o útočnících rozpovídal ještě před čtvrtečním zápasem.



V něm byl Kuchta výrazný: už po sedmi minutách využil zaváhání brankáře Cohena a málem zakončoval do prázdné brány. Ale po kontaktu upadl a dožadoval se penalty.



„Myslím, že to všichni na stadionu dobře viděli. Byl to jasný faul, mohl jsem střílet do prázdné, trefil bych to. Celý zápas se mohl odvíjet úplně jinak, ale rozhodčí nepískal, VAR v Konferenční lize nemáme, tak jsme hráli dál.“

Slávistický forvard Jan Kuchta padá v pokutovém území po souboji s Joshuou Cohenem z Maccabi Haifa.

A na gól čekali do prvních minut druhého poločasu, kdy právě Kuchta dorazil přes obránce střelu obránce Baha.



„Modlil jsem se, abych to pořádně trefil. Bál jsem se, že vystřelím někam do desáté řady, jak je mým zvykem. Ale povedlo se: je to odměna za tvrdou práci,“ pokračoval Kuchta v pozápasovém rozhovoru pro klubovou televizi.

Slavia oplatila soupeři porážku 0:1 z Izraele a vrátila se na druhé místo tabulky.

„Ta prohra v Haifě nás pořád mrzí. Kdybychom takhle makali a proměnili šance, mohli jsme si odvézt minimálně bod, nebo pomýšlet na vítězství. Ale jsme šťastní, že jsme to zvládli doma,“ dodal slávistický útočník.