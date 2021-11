Hrozně nás to mrzí. Závěr jsme měli odehrát lépe, říká slávista Kuchta

Slavia inkasovala druhou branku od soupeře až v nastavení a v závěrečném kole v Berlíně s Unionem, který je o bod zpět, nesmí prohrát, aby postoupila do play off.

„Situace mohla být o trochu lepší, ale pojedeme se tam porvat o postup. Bude jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Každý zápas v téhle soutěži je těžký, ošemetný,“ líčil po předposledním utkání skupiny Evropské konferenční ligy.

Dvakrát jste v utkání vedli, hráli jste proti deseti hodinu. Měli jste utkání v závěru dohrát lépe? Bylo to hektické, Feyenoord měl šance už před vyrovnáním.

Naprosto souhlasím. Měli jsme i jiné pokyny než to, co jsme předváděli ke konci. Trenéři nás na tuhle situaci nabádali a když se nešťastně zranil Alex Bah, nepohlídali jsme si ten nákop. Předtím tam byla ještě jedna situace... Stopeři byli pořád pod tlakem místo toho, abychom to odehráli hlavně nahoře a přidali gól. Odehráli jsme to špatně. Hrozně nás to mrzí.

Jak jste se přimotal k brance? Předpokládal jste, že brankář Holešovu střelu vyrazí?

Já vždycky čekám, že by se mohlo něco stát, že by mohl míč gólmanovi vypadnout. Dal jsem už několikátý takový gól, tohle jsem prostě já. Jsem na hřišti od toho, abych góly dával. Přiklonilo se to ke mně, ale mrzí mě, že gól nebyl vítězný.

Nedlouho po gólu jste ve vápně Feyenoordu upadl a dostal jste žlutou kartu za simulování. Právem?

Rozhodčí to mohl písknout i ne. Dostal jsem se před soupeře tělem, viděl jsem, že ten stoper si chce na sebe vymodlit fauly a chtěl jsem toho využít, ale nepovedlo se to. Měl jsem to vyřešit líp, dát balon lépe postavenému hráči.

Před utkáním mluvil Jindřich Trpišovský o jednom hráči s virózou, jehož start je nejistý. Prozraďte, byl jste to vy? Pokud ano, jak se nyní cítíte?

Byl jsem to já. Po Jablonci jsem zůstal dva dny doma, cítil jsem se nachlazený, něco takového jsem měl už na reprezentačním srazu. Ale to volno mi pomohlo, dal jsem se dohromady. Když se mě trenér ráno zeptal, jestli jsem schopný hrát, odpověděl jsem, že ano.

Kvůli opatřením vlády šlo na dlouhou dobu o poslední zápas, který se odehrál před velkou návštěvou. Jak moc vás to mrzí?

Je to velká škoda pro nás i pro celý sport. Bohužel to musíme brát tak, jak to je. Všichni víme, jak jsou naši fanoušci pro nás důležití, chceme hrát pro ně, chtěli jsme jim udělat radost a rozloučit se s nimi vítězně. Teď si budeme holt muset vystačit bez nich.