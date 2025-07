Rozněžní se, když mluví o zvířecí farmě, kterou si hýčká pod Prachovskými skalami. Pak klidně bouchne do židle, když komentuje šílené sparťanské jaro. A rozhodně mu uvěříte, když s ohnivýma očima poví: „Tohle už nikdy nechci zažít.“

Novou sezonu zahájil sobotním gólem proti Jablonci, kterým zachránil remízu 1:1. Dnes pokračuje nechtěným výletem mezi nekonečné kazašské stepi do Aktobe: „Je to protivné, ale my nemůžeme chtít nic jiného než postup do skupiny Konferenční ligy.“

Váš plán na sezonu zní?

Řekl jsem ho jen trenérovi Priskemu a sportovnímu manažerovi, panu Rosickému. Je to číslo, které si napsali v kanceláři na tabuli.

Počet gólů, které chcete vstřelit?

Ligových gólů. Jestli mě budou chtít šéfové skřípnout, možná to číslo řeknou třeba v půlce sezony, pokud to nepůjde podle mého plánu.