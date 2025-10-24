V lize se Sigma do ofenzivy trápí, tak to na sebe v Evropě vzal stoper. Na jeho kladivo neměl hostující gólman Trelowski nárok. Slavit s Králem přispěchali i rozcvičující se náhradníci. Po minutách bez většího vzrušení přišla na Andrově stadionu euforie.
A radost to byla pochopitelná. Soutěžní branku dal totiž Král naposledy skoro přesně před dvěma lety v barvách belgického Eupenu. Olomouc se však z vedení radovala pouhých sedm minut. Těsně před uplynutím základní hrací doby vyrovnal obránce Rakówa Svarnas na konečných 1:1.
Jste spokojený s remízou?
Abych byl upřímný, před zápasem bychom bod brali, ale po tom průběhu, kdy jsme vedli 1:0 a v 90. minutě dostali vyrovnávací gól, nás to mrzí. Každý bod do tabulky se počítá, ale v tomto zápase mohly být tři.
Co se stalo v poslední minutě utkání?
Byl to řetězec chyb. Nevyvinuli jsme dostatečný tlak na centrujícího hráče a špatně jsme si rozebrali soupeře ve vápně, ale ještě jsem tu situaci neviděl. V pátek budeme mít čas na vyhodnocení, ale máme před sebou zápas se Slavií, na který se teď musíme soustředit.
Raków měl šance už v prvním poločase. Cítil jste rozdíl oproti ligovým soupeřům?
Nemyslím si, že bychom měli nějaký systémový problém v defenzivě. Propadly nám dva balony a po naší standardní situaci šel soupeř sám na bránu, ale to bylo po individuální chybě, které k fotbalu patří.
První střelu na bránu jste vyslali až v 83. minutě. Co vám do té doby chybělo?
Větší kvalita v útočné fázi. Lépe si nachystat míč na centr, nebo doplnění útočných hráčů, ale myslím si, že zápas byl na obě strany vyrovnaný.
Nakonec jste si pomohli rohovým kopem…
V minulé sezoně jsme ze standardek dávali hodně gólů, padaly nám tam i nemožné věci. Na standardní situace se chystáme pořád stejně, ale někdy nemáme štěstí. Letos nám to sice moc nejde, ale pořád jsem věřil, že se to zlomí a konečně se to povedlo.
Jaké emoce jste při gólu prožíval?
Byl to můj první gól za Sigmu, dlouho jsem na něj čekal a věřil jsem, že přijde ve správný moment. Mohlo to být ještě hezčí, kdybychom udrželi vedení, ale za gól jsem rád. Určitě je zatím můj největší v kariéře.
První gól za Sigmu a zároveň první olomoucký v Evropě… Nebude to drahé?
Uvidíme, co si na mě Honza Kliment připraví… (smích)
Dokážete porovnat evropské poháry s českou ligou?
Česká liga je kvalitní soutěž, ale Evropské poháry jsou úplně o něčem jiném. Hráči mají často mnohem více času, ale je to především o kvalitě na míči. Někdy máme špatný první dotek a soupeři toho umí využít, ale myslím si, že se každým zápasem v Evropě zlepšujeme,
Cítil jste podporu od diváků?
Chtěli jsme vyhrát hlavně pro fanoušky. Oceňuji, že přišli i v takovém počasí, to mám rád. Vytvořili výbornou atmosféru a velmi nám pomohli.