První střelec Sigmy v Evropě je stoper. Zlepšujeme se každým zápasem, cítí Král

  10:47
V české fotbalové lize je stabilním členem nejlepší defenzivy, v Evropě se stal prvním letošním střelcem Sigmy. Stoper Jan Král si v 83. minutě zápasu druhého kola Konferenční ligy proti Rakówu naskočil na roh Štěpána Langera a rozradostnil promoklé olomoucké fanoušky. „Byl to můj první gól za Sigmu a jsem za něj rád, ale mohlo to být ještě hezčí, kdybychom udrželi vedení,“ zhodnotil 26letý obránce.
Obránce Sigmy Jan Král mohl být hrdinou, hosté ale po jeho trefě vyrovnali v...

Obránce Sigmy Jan Král mohl být hrdinou, hosté ale po jeho trefě vyrovnali v poslední minutě.

Fanoušci sledují zápas Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.
Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.
Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.
Olomoucký brankář Jan Koutný v duelu Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.


V lize se Sigma do ofenzivy trápí, tak to na sebe v Evropě vzal stoper. Na jeho kladivo neměl hostující gólman Trelowski nárok. Slavit s Králem přispěchali i rozcvičující se náhradníci. Po minutách bez většího vzrušení přišla na Andrově stadionu euforie.

A radost to byla pochopitelná. Soutěžní branku dal totiž Král naposledy skoro přesně před dvěma lety v barvách belgického Eupenu. Olomouc se však z vedení radovala pouhých sedm minut. Těsně před uplynutím základní hrací doby vyrovnal obránce Rakówa Svarnas na konečných 1:1.

Jste spokojený s remízou?
Abych byl upřímný, před zápasem bychom bod brali, ale po tom průběhu, kdy jsme vedli 1:0 a v 90. minutě dostali vyrovnávací gól, nás to mrzí. Každý bod do tabulky se počítá, ale v tomto zápase mohly být tři.

Fotbalisté Olomouce před duelem Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.

Co se stalo v poslední minutě utkání?
Byl to řetězec chyb. Nevyvinuli jsme dostatečný tlak na centrujícího hráče a špatně jsme si rozebrali soupeře ve vápně, ale ještě jsem tu situaci neviděl. V pátek budeme mít čas na vyhodnocení, ale máme před sebou zápas se Slavií, na který se teď musíme soustředit.

Raków měl šance už v prvním poločase. Cítil jste rozdíl oproti ligovým soupeřům?
Nemyslím si, že bychom měli nějaký systémový problém v defenzivě. Propadly nám dva balony a po naší standardní situaci šel soupeř sám na bránu, ale to bylo po individuální chybě, které k fotbalu patří.

První střelu na bránu jste vyslali až v 83. minutě. Co vám do té doby chybělo?
Větší kvalita v útočné fázi. Lépe si nachystat míč na centr, nebo doplnění útočných hráčů, ale myslím si, že zápas byl na obě strany vyrovnaný.

Nakonec jste si pomohli rohovým kopem…
V minulé sezoně jsme ze standardek dávali hodně gólů, padaly nám tam i nemožné věci. Na standardní situace se chystáme pořád stejně, ale někdy nemáme štěstí. Letos nám to sice moc nejde, ale pořád jsem věřil, že se to zlomí a konečně se to povedlo.

Chyběla odvaha, ví Sigma po další štaci v Evropě. K bodu pomohly „tajné spojky“

Jaké emoce jste při gólu prožíval?
Byl to můj první gól za Sigmu, dlouho jsem na něj čekal a věřil jsem, že přijde ve správný moment. Mohlo to být ještě hezčí, kdybychom udrželi vedení, ale za gól jsem rád. Určitě je zatím můj největší v kariéře.

První gól za Sigmu a zároveň první olomoucký v Evropě… Nebude to drahé?
Uvidíme, co si na mě Honza Kliment připraví… (smích)

Dokážete porovnat evropské poháry s českou ligou?
Česká liga je kvalitní soutěž, ale Evropské poháry jsou úplně o něčem jiném. Hráči mají často mnohem více času, ale je to především o kvalitě na míči. Někdy máme špatný první dotek a soupeři toho umí využít, ale myslím si, že se každým zápasem v Evropě zlepšujeme,

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Cítil jste podporu od diváků?
Chtěli jsme vyhrát hlavně pro fanoušky. Oceňuji, že přišli i v takovém počasí, to mám rád. Vytvořili výbornou atmosféru a velmi nám pomohli.

