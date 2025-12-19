Chycené penalty skoro byly málo. Koutný: Byl jsem naštvaný, klukům nic nevyčítám

Fotbalová Sigma Olomouc se i přes prohru 1:2 s Poznaní kvalifikovala do jarní fáze Konferenční ligy. Pomohl jí gól řeckého týmu AEK ve 105. minutě. Roli nakonec hrálo skóre, na kterém se nejen ve čtvrtek výrazně podílel 21letý brankář Hanáků Jan Koutný. Při prvním inkasovaném gólu řešil zdravotní stav spoluhráče, čehož chytře využil střelec soupeře Ishak. Potom ale začalo Koutného představení. Vychytal samostatný únik soupeře, ale především dvě ze tří penalt.
Jan Koutný kromě chycené penalty zlikvidoval i samostatný únik Ismaheela a...

Jan Koutný kromě chycené penalty zlikvidoval i samostatný únik Ismaheela a pomohl Sigmě k postupu. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Do statistik se nicméně zapíše jen jedna chycená penalta. První se totiž musela opakovat kvůli předčasnému vběhnutí Olomoučanů do pokutového území.

Tým si už po zápase vyříkával s fanoušky prohru, když se najednou společně dozvěděli, že nakonec Sigma postupuje do play off. „Pořád to ještě zpracováváme, ale jsme rádi, že jsme postoupili. Je snem každého hrát evropskou soutěž a obzvlášť postoupit do jarní části,“ líčí hrdina Koutný.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Jak jste se dozvěděl, že postupujete?
Bylo to nečekané, nevěděli jsme, co se děje. Kotel se najednou začal radovat a zjistili jsme, že postupujeme. Jsme za to hrozně rádi.

Ukázal zápas, jak moc může rozhodovat každý detail? Penalta, vstřelený gól…
Prohra nás mrzí, ale díky tomu, že jsme zvládli postoupit nás to nemusí tolik bolet. Krális dal gól a chycená penalta taky pomohla. Jsme rádi, že jsme urvali postup.

Budete Syllovi vyčítat penaltové zákroky?
Těžko říct, myslím, že tam vždycky šel nejlépe jak vyhodnotil. Když to útočník vyřeší dobře a dá si tam tělo, tak je to pro obránce těžké. Určitě bych mu to nějak nevyčítal.

Co se ve vás odehrávalo, když jste zjistil, že se první penalta bude opakovat?
Byl jsem naštvaný. Nejdřív jsem si myslel, že jsem byl mimo lajnu. O poločase jsem zjistil, jak to bylo, ale s tím člověk nic neudělá. Kluci to chtěli dobíhat a kdyby tam nešli, tak by třeba dal soupeř gól z dorážky. Nedá se jim to vytknout.

Olomoucký záložník Radim Breite a brankář Jan Koutný v utkání s Lechem Poznaň.

Překvapilo vás, že jako první nekopal Ishak?
Nesoustředil jsem se na to, kdo půjde kopat. Věděl jsem o více exekutorech, které v týmu mají. Nepřemýšlel jsem o tom. Soustředil jsem se na to, abych to zvládl chytit.

Takže jste se na konkrétní střelce připravoval?
Mám to nějak nastudované, radí mi trenér. Věřil jsem si, že je chytnu a dvě ze tří se povedly, takže příprava se vyplatila.

Co se dělo u prvního gólu? Vypadalo to, že se soustředíte na ležícího spoluhráče.
Volal jsem na rozhodčího, že Breiťák dostal do hlavy a leží. Potom jsem se na střelu stoprocentně koncentroval, ale měl jsem asi vyšší postavení vůči hráči, který dával gól. Trefil to, jak to trefil, ale ještě jsem tu situaci neviděl. Možná jsem mohl být maličko níž, ale těžko říct.

Přejete si v play off Lausanne, nebo Crystal Palace?
Asi Crystal Palace. Stoprocentně by to byl zážitkový zápas. Budeme se chtít porvat s jakýmkoli soupeřem.

I přes postup je z toho pátá prohra v řadě.
Prohra nás samozřejmě mrzí, ale dnes nám pomohly výsledky ostatních. Dnešní prohra nemá tak velký vliv jako jindy.

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

V lize jste chytil nejvíc gólů nad očekávání a z pravidelně chytajících máte nejlepší úspěšnost. Hodnotíte podzim pozitivně?
Statistiky nějak moc nesleduju, ale jsem rád, že se nám podzim povedl. Kromě nešťastné série v závěru. Celkově si myslím, že se podzim povedl.

Co se s týmem dělo během pětizápasové série proher?
Občas nám chybělo i štěstí, které jsme měli v předchozích zápasech. Jednou jsme dostali gól v devadesáté minutě, v Liberci to trefili krásně. Ale v každém zápase jsme udělali maximum pro to, aby to tak nebylo… Někdy výsledky nejsou takové, jak by si člověk představoval.

A co zápas ve Zlíně? Do té doby jste měli v lize nejlepší obranu.
Byl to zápas doslova na hovno. Zápas blbec, ale museli jsme se z toho oklepat. Věděli jsme, že nás čeká další zápas, na který jsme museli přepnout.

Jak jste řešil psychiku po zápasech na Gibraltaru a ve Zlíně?
Nejdůležitější je posouvat se zápas od zápasu a postupně se zlepšovat. Inkasované góly jsme si vyhodnotili s trenérem gólmanů. Sedli jsme si, podívali se na to a řekli si, co tam bylo za chyby. Posunuli jsme to dál, protože jsme věděli, že se musíme soustředit na další zápas.

Jak jste to řešili v kabině?
Věděli jsme, že musíme zabrat, protože to chceme zlomit a otočit. Udělali jsme pro to maximum. V některých zápasech nám to nevyšlo, ale to se občas ve fotbale stane.

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Prozradíte, kdo se v kabině nejvíc snažil tým strhnout?
Chtěli jsme to všichni. Trenéři i hráči. Shodli jsme se na tom, že to chceme zlomit a urvat za každou cenu. Nesmíme myslet negativně, ale pozitivně.

Ztráta na čtvrté místo pořád není to velká.
Trochu nám to odskočilo, ale myslím si, že je pořád v našich silách dotáhnout se do top pozic.

Jste rádi, že zimní pauza přišla právě teď?
Jsme rádi, že budeme mít volno a na chvíli vypneme, ale myslím si, že bychom se poprali i kdyby se pokračovalo dále. Je to nějaká fáze sezony, kterou si projde asi každý tým, ale momentálně nám to volno přijde vhod.

Jak budete osobně trávit volno?
Ještě pořádně nevím. Chtěl jsem někam na hory na běžky. Možná nějaký wellness s přítelkyní. Uvidíme, jak to vyjde.

