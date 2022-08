Kopic: Osm let slyším, že Plzeň je přežraná úspěchem. Teď chceme Paříž

„Jo, asi to by můj nejdůležitější gól. Asi určitě,“ usmíval se po utkání. „Co teď cítím? Obrovskou euforii. O hodně větší, než když jsme naposledy postoupili přímo z ligy. Museli jsme projít přes tři předkola, odehrát šest zápasů, všechny jsme zvládli, takže jsme tam zaslouženě. Snad ve skupině taky něco uhrajeme.“

Proti komu? Koho byste si přál?

Už po prvním předkole jsme si říkali, že pojedeme do Paříže. To je hotové, tam musíme jet!

Ale po prvním poločase to spíš vypadalo, že se vás Liga mistrů týkat nebude. Prohrávali jste, soupeř vás k ničemu nepouštěl.

Byla to nepříjemnost. Ale na začátku druhého poločasu začal Karabach zdržovat, řekl bych, že až moc. Pak je to vytrestalo. Zaslouženě jsme otočili a dál jdeme my.

Co se odehrálo o poločase v kabině?

Věděli jsme, že do hry půjde Honza Kliment, rychlostní hráč, takže jsme najednou mohli směrem dopředu posílat i míče za obranu. To nám pomohlo, vytvořili jsme si tlak a dali gól na 1:1 po chybě gólmana.

Nabudilo vás, že se vás soupeř snažil rozhodit poleháváním?

Spíš jsme měli všichni vztek. Měl jsem trochu strach, aby to v někom nevybublalo a neoslabil tým. Kdyby se nám rychle nepovedlo vyrovnat, mohli by hru kouskovat dál, bylo by to čím dál horší. Naštěstí se to nestalo.

Cítili jste, že po vyrovnání je Karabach rozhozený?

Určitě. Pomohli jsme si jednoduše: standardka od půlky, nákop, vyrovnání, od té doby byli zakřiknutí. Vytvořili jsme si tlak a byla otázka času, kdy ho využijeme.

Znovu jste vyhráli 2:1. Na tenhle výsledek už máte patent, ne?

Tomu se spíš smějeme, ale na druhou stranu... Náhoda to určitě není. Opakuje se to pravidelně, kéž by to tak vydrželo dál.

Byl Karabach v předkolech nejtěžším soupeřem?

Stoprocentně. Hráči vpředu měli velkou kvalitu, dělali nám problémy, ale týmově jsme se s tím poprali. Dokázali jsme si, že když bojujeme jeden za druhého, všechno se dá zvládnout.

Odpověděli jste kritikům?

Jsem tady osmý rok a už od chvíle, kdy jsem přišel, slyším, že je Plzeň přežraná úspěchem. Osm let! A pořád se to opakuje.