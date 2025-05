„Ještě dneska bohužel musím zase na otočku do Prahy, takže finále budu poslouchat asi v autě,“ řekl Jan Koller, který do Ostravy dorazil nejen jako divák, ale v plánu má i exhibiční utkání.

V něm by měl nastoupit s někdejší úspěšnou plážovou volejbalistkou Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. „Ale uvidíme podle počasí,“ podotkl. „Ale jo, rád bych si zahrál, ale mám z toho i trochu trému.“

Ale pojďme k Lize mistrů. Komu budete ve finále přát?

Je mi to jedno, ale od čtvrtfinále jsem tipoval, že letos má PSG tým na to, že by Ligu mistrů mohli konečně zvládnout. Budu mu držet palce.

K Francii máte blíže, že?

K Paříži tolik ne, ale líbí se mi, jak to tam dali dohromady, že už spíše preferují týmovost. A triumf bych přál jejich trenérovi Luisi Enriquemu.

Pomohly Pařížanům odchody hvězd Messiho a Neymara?

Určitě. Ale i Mbappého, takže Luis Enrique si to teď může udělat podle svých představ a je vidět, že si ten tým postavil, jak chtěl. A přináší to výsledky.

Co jste říkal na semifinále Interu s Barcelonou?

Barcelony mi bylo líto, protože to byla reklama na fotbal. Nádherný souboj. Nečekal jsem, že Inter předvede takový dvojzápas. Možná to bylo i předčasné finále, krásný fotbal. Takhle by se mělo hrát o finále Ligy mistrů.

Tipnul byste si před sezonou, že ve finále Ligy mistrů bude zrovna Inter Milán a Paris Saint Germain?

Když jsem viděl Inter hrát na Spartě, tak bych ho určitě do finále netipoval.

Jaký vůbec máte vztah v plážovému volejbalu?

Když jsem žil na Azurovém pobřeží, tak byl větší, tam jsem ho chodil hrát rád a pravidelně. Ale teď, co žiji tady, preferuji spíše jiné sporty. Za pozvání do Ostravy jsem však rád. Jsme tady poprvé v životě a ta atmosféra je skvělá.

Čím vás volejbal baví?

Bavil mě hlavně ten plážový, že můžete padat do písku, do měkkého. K tomu je to technicky a fyzicky náročný sport. Musí se u něj i přemýšlet a pro mě, pro fotbalistu, který celou dobu hrál nohama, je zajímavý i tím, že využívá ruce. To je pro mě nové, takže mě hned chytil. A vždy u toho byla i výborná parta.

Stihl jste už nabrat nějaké poznatky ze zápasů na ostravském turnaji?

Zatím ne. Spíše nasávám atmosféru. Ale třeba se stihnu podívat na naše borce, kteří budou hrát čtvrtfinále (Ondřej Perušič a David Schweiner nastoupí zhruba v 18.00 proti Katařanům Cherifovi a Ahmedem).

NEODSTAVITELNÝ. Jan Koller i v přátelském utkání v plážovém fotbale ukázal, že má stále tah na branku.

Plážový fotbal hráváte. Je jednodušší než beachvolejbal?

Pro mě, když jsem se živil nohama, tak ano, i když plážový fotbal je oproti normálnímu úplně jiný sport. Ale i tak se na něj dokážu víc lépe adaptovat než na volejbal, protože ruce jsem přece jen tolik nevyužíval.

Bylo i vzhledem k vaší výšce ve hře, že byste v mládí dal přednost volejbalu před fotbalem?

To ne, zase tolik jsem se na volejbal necítil, zase tak často jsem ho v dětství nehrál. Když už, vybral bych si asi hokej, nebo tenis. Na volejbal jsme u nás (ve Smetanové Lhotě) ani neměli moc podmínky, takže k němu jsem se více dostal až v té Francii, kde jsem po kariéře žil dlouho.