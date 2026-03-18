Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

„Nebudu hodnotit, jaký je to trenér. Výsledky má pochopitelně úctyhodné. Nesedli jsme si ale lidsky. Neměl podle mě občas respekt k hráčům či dalším lidem v klubu. Nenechám na sebe už řvát, nenechám si nadávat a nebudu se měnit, abych se někomu zalíbil,“ prohlásil Kliment v roce 2024 po změně působiště.
Teď se ale napjatý vztah uklidnil.
A tak Kliment kromě čtvrteční odvety osmifinále Konferenční ligy v Mohuči vyhlíží také návrat do reprezentace.
Trenér Koubek o Janu Klimentovi
„Víme, že Honza Kliment měl pauzu kvůli zranění, ale na jaře už nastupuje. Nehraje pravidelně každý zápas, protože během náročných týdnů mu Olomouc nedopřává plnou porci minut. Pracují s ním opatrně, ale je zdravotně v pořádku. Pro nás je zásadní, že odehrál tři utkání v Konferenční lize, což je měřítko, a nebylo to špatné. Je to střelec, umí dát gól, jako náhradník umí do zápasu vstoupit, je zkušený.“
Prozraďte, jak proběhlo usmiřování s trenérem Koubkem?
Já myslím, že jsme v pohodě. Žádné usmiřování neproběhlo. Už když jsem jezdil do Plzně na rehabilitace, tak jsme se potkali a popovídali si. Čas věci odplaví. V tomhle je to v pohodě. Myslím, že moje nominace není o našem vztahu s trenérem Koubkem, ale o mém vztahu k reprezentaci.
Pozvánka vás jistě potěšila.
Jasně. Jako každého hráče. Reprezentace vždy byla a je nejvíc. Jsem rád, že tam můžu být. Napomohlo k tomu, že jsem v reprezentaci byl před nějakým rokem. Lidé, kteří tam pracují, mě poznali a vědí, jaký jsem.
Jak vidíte šanci na postup na mistrovství světa?
To nechci říkat. Je to stejné v nároďáku i v Sigmě, musíte jít zápas od zápasu a dát do toho všechno. Je třeba jet na sto procent a hlavně si vyhovět mezi kluky, aby tam byla dobrá atmosféra. Potom se to může podařit.
Jaké byly první emoce, když jste se dozvěděl o nominaci?
Zvonil mi telefon, koukl jsem se, kdo mi volá, a byl to trenér Koubek. Říkal jsem si, že nevím, kvůli čemu jinému by volal. Komunikovali jsme spolu dva tři týdny, jak říkal trenér. Konzultovali jsme můj zdravotní stav. Nakonec se to vyhodnotilo takhle.
Trenér Koubek vás nominoval i kvůli evropským zápasů, u kterých řekl, že jsou měřítkem. Na druhou stranu v lize jste poslední dobou nenastupoval.
Nevím, jestli je to větší měřítko, spíš to vyšlo ze situace. Byl jsem třeba trošku nakoplý, tak jsem domácí zápasy nehrál. Je těžké zvládat utkání po třech dnech i pro dvacetileté kluky, natož pro mě. Cítil jsem se v Evropě dobře, je to něco jiného než liga. Když to řeknu trošku blbě, víc si zahrajete fotbal a je to trošku koukatelnější. Šancí jsme si sice moc nevytvořili, to je proti těmto evropským týmům vždycky strašně těžké, ale myslím si, že jinak byla hra v pohodě.
Liga má odložené kolo, pauza je dlouhá. Neměl jste už jiné plány?
No, musel jsem hodně měnit rodinné plány... (směje se) Zrovna jsme se měli stěhovat, bohužel v tom ženu nechám samotnou. Musí to zvládnout.
Vynechal jste i ligový zápas s Karvinou. Jste pro čtvrteční zápas v pořádku?
Ano, teď je vše v pořádku.
Co bude klíčem pro osmifinálovou odvetu s Mohučí?
Nasazení, bojovnost, pracovitost. Bude to hodně o srdci, pracovitosti. Takový zápas se nehraje každý den. Myslím, že teoretickou šanci na postup máme.
Vy jste bundesligové zápasy zažil během vašeho angažmá ve Stuttgartu, vaši spoluhráči ale asi nejsou příliš zvyklí na třicetitisícovou návštěvu. Co jste jim poradil?
Každý spoluhráč to má jinak. Říkal jsem klukům, že už není moc rozdíl ve srovnání s dvaceti tisíci v Edenu nebo na Spartě. Němečtí fanoušci jsou drsní a hlasití, možná to bude trochu o něčem jiném než na českých stadionech. Doufám, že se s tím popereme a že nás to požene třeba i dopředu.
V Olomouci před týdnem při remíze 0:0 pod svým sektorem zasypali kelímky s pivem Jiřího Slámu, když šel zahrávat roh.
Dají se očekávat i horší věci než kelímek s pivem... (smích) Od doby, co jsem byl v Německu, vnímal jsem lidi úplně jinak než v Česku. Šla kolem mateřská školka a děti vás poznaly. Lidi tam fotbalem žijí, jsou fanatici, potom to tak vypadá i na stadionu.
V Olomouci vás děti nepoznávají?
Teď už taky, ale je to trošku rozdíl. Když jsem loni vyhrál nejlepšího střelce a dařilo se nám, taky vás lidi poznávají. To je pochopitelné. Ale tenkrát jsem do Stuttgartu přišel ve dvaceti z Jihlavy a po týdnu mě poznávali, to byl pro mě šok.
V prvním zápase jste si moc šancí nevytvořili. Co změnit?
Defenziva rozhoduje. Když nedostanete gól, máte velkou šanci postoupit. Chceme si vytvořit víc šancí než doma, myslím, že hra byla dobrá, ale šance jsme si nevytvořili. Je to bundesligový tým, který vás třeba nechá hrát kolem půlky, ale jak se přiblížíte, dobře brání.
Vaši reprezentační kolegové se scházejí už ve středu. Kdy se přidáte vy?
To bylo taky složitější... Pan trenér chce, abychom se sešli co nejdřív a byli už spolu. Kluci z ligy už před srazem trénují, takže jsme se domluvili, že přijedu taky už o něco dřív než v pondělí. Třeba na nějaký regenerační trénink v sobotu.