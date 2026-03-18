Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

Václav Havlíček
  15:45
Od našeho zpravodaje v Německu - Po roční odmlce se znovu představí v reprezentaci. Útočník fotbalové Sigmy Jan Kliment obdržel nominaci před klíčovými zápasy o postup na světový šampionát. V reprezentačním trikotu se 32letý fotbalista představil naposledy loni v březnu v kvalifikaci MS proti Gibraltaru, stylově na Andrově stadionu. Pak ho ovšem vyřadila zlomenina lýtkové kosti. Teď se v národním mužstvu shledá s trenérem Miroslavem Koubkem, kvůli kterému před dvěma lety vyměnil Plzeň za Olomouc.
Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Královéhradecký záložník Vladimír Darida se u postranní čáry vyhýbá Janu...
Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...
Olomoucký útočník Jan Kliment se snaží probít přes soupeře z Lausanne v utkání...
6 fotografií

„Nebudu hodnotit, jaký je to trenér. Výsledky má pochopitelně úctyhodné. Nesedli jsme si ale lidsky. Neměl podle mě občas respekt k hráčům či dalším lidem v klubu. Nenechám na sebe už řvát, nenechám si nadávat a nebudu se měnit, abych se někomu zalíbil,“ prohlásil Kliment v roce 2024 po změně působiště.

Teď se ale napjatý vztah uklidnil.

A tak Kliment kromě čtvrteční odvety osmifinále Konferenční ligy v Mohuči vyhlíží také návrat do reprezentace.

Trenér Koubek o Janu Klimentovi

„Víme, že Honza Kliment měl pauzu kvůli zranění, ale na jaře už nastupuje. Nehraje pravidelně každý zápas, protože během náročných týdnů mu Olomouc nedopřává plnou porci minut. Pracují s ním opatrně, ale je zdravotně v pořádku. Pro nás je zásadní, že odehrál tři utkání v Konferenční lize, což je měřítko, a nebylo to špatné. Je to střelec, umí dát gól, jako náhradník umí do zápasu vstoupit, je zkušený.“

Prozraďte, jak proběhlo usmiřování s trenérem Koubkem?
Já myslím, že jsme v pohodě. Žádné usmiřování neproběhlo. Už když jsem jezdil do Plzně na rehabilitace, tak jsme se potkali a popovídali si. Čas věci odplaví. V tomhle je to v pohodě. Myslím, že moje nominace není o našem vztahu s trenérem Koubkem, ale o mém vztahu k reprezentaci.

Pozvánka vás jistě potěšila.
Jasně. Jako každého hráče. Reprezentace vždy byla a je nejvíc. Jsem rád, že tam můžu být. Napomohlo k tomu, že jsem v reprezentaci byl před nějakým rokem. Lidé, kteří tam pracují, mě poznali a vědí, jaký jsem.

Jak vidíte šanci na postup na mistrovství světa?
To nechci říkat. Je to stejné v nároďáku i v Sigmě, musíte jít zápas od zápasu a dát do toho všechno. Je třeba jet na sto procent a hlavně si vyhovět mezi kluky, aby tam byla dobrá atmosféra. Potom se to může podařit.

Jaké byly první emoce, když jste se dozvěděl o nominaci?
Zvonil mi telefon, koukl jsem se, kdo mi volá, a byl to trenér Koubek. Říkal jsem si, že nevím, kvůli čemu jinému by volal. Komunikovali jsme spolu dva tři týdny, jak říkal trenér. Konzultovali jsme můj zdravotní stav. Nakonec se to vyhodnotilo takhle.

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Trenér Koubek vás nominoval i kvůli evropským zápasů, u kterých řekl, že jsou měřítkem. Na druhou stranu v lize jste poslední dobou nenastupoval.
Nevím, jestli je to větší měřítko, spíš to vyšlo ze situace. Byl jsem třeba trošku nakoplý, tak jsem domácí zápasy nehrál. Je těžké zvládat utkání po třech dnech i pro dvacetileté kluky, natož pro mě. Cítil jsem se v Evropě dobře, je to něco jiného než liga. Když to řeknu trošku blbě, víc si zahrajete fotbal a je to trošku koukatelnější. Šancí jsme si sice moc nevytvořili, to je proti těmto evropským týmům vždycky strašně těžké, ale myslím si, že jinak byla hra v pohodě.

Liga má odložené kolo, pauza je dlouhá. Neměl jste už jiné plány?
No, musel jsem hodně měnit rodinné plány... (směje se) Zrovna jsme se měli stěhovat, bohužel v tom ženu nechám samotnou. Musí to zvládnout.

Vynechal jste i ligový zápas s Karvinou. Jste pro čtvrteční zápas v pořádku?
Ano, teď je vše v pořádku.

Olomoucký útočník Jan Kliment se snaží probít přes soupeře z Lausanne v utkání play off Konferenční ligy.

Co bude klíčem pro osmifinálovou odvetu s Mohučí?
Nasazení, bojovnost, pracovitost. Bude to hodně o srdci, pracovitosti. Takový zápas se nehraje každý den. Myslím, že teoretickou šanci na postup máme.

Vy jste bundesligové zápasy zažil během vašeho angažmá ve Stuttgartu, vaši spoluhráči ale asi nejsou příliš zvyklí na třicetitisícovou návštěvu. Co jste jim poradil?
Každý spoluhráč to má jinak. Říkal jsem klukům, že už není moc rozdíl ve srovnání s dvaceti tisíci v Edenu nebo na Spartě. Němečtí fanoušci jsou drsní a hlasití, možná to bude trochu o něčem jiném než na českých stadionech. Doufám, že se s tím popereme a že nás to požene třeba i dopředu.

Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering

V Olomouci před týdnem při remíze 0:0 pod svým sektorem zasypali kelímky s pivem Jiřího Slámu, když šel zahrávat roh.
Dají se očekávat i horší věci než kelímek s pivem... (smích) Od doby, co jsem byl v Německu, vnímal jsem lidi úplně jinak než v Česku. Šla kolem mateřská školka a děti vás poznaly. Lidi tam fotbalem žijí, jsou fanatici, potom to tak vypadá i na stadionu.

V Olomouci vás děti nepoznávají?
Teď už taky, ale je to trošku rozdíl. Když jsem loni vyhrál nejlepšího střelce a dařilo se nám, taky vás lidi poznávají. To je pochopitelné. Ale tenkrát jsem do Stuttgartu přišel ve dvaceti z Jihlavy a po týdnu mě poznávali, to byl pro mě šok.

V prvním zápase jste si moc šancí nevytvořili. Co změnit?
Defenziva rozhoduje. Když nedostanete gól, máte velkou šanci postoupit. Chceme si vytvořit víc šancí než doma, myslím, že hra byla dobrá, ale šance jsme si nevytvořili. Je to bundesligový tým, který vás třeba nechá hrát kolem půlky, ale jak se přiblížíte, dobře brání.

Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Vaši reprezentační kolegové se scházejí už ve středu. Kdy se přidáte vy?
To bylo taky složitější... Pan trenér chce, abychom se sešli co nejdřív a byli už spolu. Kluci z ligy už před srazem trénují, takže jsme se domluvili, že přijedu taky už o něco dřív než v pondělí. Třeba na nějaký regenerační trénink v sobotu.

Vstoupit do diskuse
Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Nejčtenější

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje v Německu Po roční odmlce se znovu představí v reprezentaci. Útočník fotbalové Sigmy Jan Kliment obdržel nominaci před klíčovými zápasy o postup na světový šampionát. V reprezentačním trikotu se 32letý...

18. března 2026  15:45

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

John Mercado ze Sparty a Wesley Patati (na zemi) z Alkmaaru.

Fotbalisté Sparty budou v odvetě osmifinále Konferenční ligy dohánět ztrátu. V prvním utkání na hřišti Alkmaaru podlehli 1:2. Kde a kdy zápas sledovat živě a další informace najdete v našem přehledu.

18. března 2026  14:59

Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Čestný výkop a přesná střela na bránu, ale gól z toho nebyl. Mladý fotbalista nedal slavnému „protihráči“ žádnou šanci. Prezident Petr Pavel si takto v rámci návštěvy Středočeského kraje v Mladé...

18. března 2026  14:57

Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty...

18. března 2026  13:24

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v...

18. března 2026  11:30

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér...

Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.

18. března 2026  10:35

Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Olomoucký záložník Jiří Spáčil v zápase Konferenční ligy s Mohučí.

Dva dny před jedním z největších zápasů sezony za ním trenér přišel a zeptal se: „Věříš si?“ Jiří Spáčil bez váhání opáčil: „Jasně.“ A proto nastoupil minulý čtvrtek ke svému největšímu zápasu...

18. března 2026  10:04

Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve...

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí...

17. března 2026  23:11,  aktualizováno  18. 3. 8:39

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nominace, která má říz. Bez klišé a na rovinu. Vzal Koubek správné vojáky?

Premium
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (vpravo) přichází v doprovodu...

Kdo ho trochu zná, ten musel tušit, že se s ničím a nikým mazat nebude. Je vlastně fuk, jestli Miroslav Koubek zrovna trénuje Kladno, Plzeň nebo reprezentaci: všude si dělá fotbal po svém. Když v...

18. března 2026

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

17. března 2026  23:03,  aktualizováno  23:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.