Minulý čtvrtek v úvodním zápase předkola play off KL hrála Sigma na domácím stadionu s Lausanne smírně 1:1. Teď se vydala na odvetu do Švýcarska. Ačkoliv soupeř nemá nejlepší formu, neboť nevyhrál už sedm utkání v řadě, musí být Sigma ostražitá.
Na dvanáctitisícovém stadionu Stade de la Tuiliere ji čeká nepopulární umělá tráva. „Neznám fotbalistu, který by se na umělku těšil,“ povídá loňský nejlepší střelec české Chance Ligy Kliment.
Lausanne – Olomouc
odveta 1. kola play off Konferenční ligy
výkop: čtvrtek 21.00
rozhodčí: Minakovič - Borovič, Božovič (všichni Srbsko)
první zápas: 1:1
Po rozbitých terénech v Česku se ale aspoň můžete těšit na rovné hřiště.
Rovné hřiště bude, to ano. Je to jejich domácí stadion, oni to tam budou mít naťukané. A tu techniku a individuální sílu, kterou předvedli v Olomouci, budou mít u sebe možná ještě větší. Ale s tím počítáme, pro nás se nic nemění. Je to specifický zápas a stát se může cokoliv,
Jak to vypadá s vaším zdravotním stavem? V neděli jste chyběl v zápasové nominaci proti Teplicím.
Jsem ready. S ohledem na trable co jsem měl (od loňského května do konce listopadu marodil se zlomenou lýtkovou kostí), je pro mě těžší hrát po třech dnech další zápas. Ale snažím se dát dohromady na sto procent, ve čtvrtek budu připravený.
O víkendu jste ale byl viděn na urgentu v olomoucké fakultní nemocnici.
Jo, tam já jsem poměrně často (smích). Ne, sranda. Nastavení klubu se v tomhle změnilo. Jakmile má někdo byť jen menší problém, hned se to prověří skrze vyšetření. Ani nevím, s čím jsem tam v sobotu byl, už si to nepamatuju. Ale vždy se cokoliv malého zkontroluje, ať víme, na čem jsme. Pro hlavu je to důležité, když víte, že vám nic není a můžete dál pracovat naplno.
Ani z tohoto pohledu asi nejste z umělé trávy moc nadšený…
Určitě mi to nehraje do karet. To je jasné. Beru to ale tak, že tenhle zápas je o hlavě ne o nohách. Povrch může být problém, pro domácí to bude určitě výhoda. Ale půjde o specifický zápas, který může skončit jakkoliv. Letěli jsme s tím, abychom vyhráli. Jestli po prodloužení nebo po penaltách, je jedno. Hlavní je postup.
Na postup jste mohli zadělat už v prvním zápase s Lausanne, ale zejména v druhém poločasu váš tým opakovaně zradila koncovka. Pomohla družstvu výhra 3:1 v Teplicích směrem k sebevědomí?
Určitě, tři góly jsou super. Jsem rád, že se to povedlo. Možná jsme mohli získat pocit, že můžeme dát gól i ze zdánlivě malé šance, po nějakém odrazu. To vás vždycky obrovsky nakopne. Snad se to stane i ve Švýcarsku. Věřím, že postoupíme. A co se prvního zápasu týče… Jak už to bylo kolikrát omílané, musíme být v koncovce přesnější. Možná klidnější. Máme na co navazovat, odehráli jsme dobrý poločas i proti Baníku, ale musíme dávat góly.
Prosadil se jiný útočník Mohamed Jásir, skvělý part sehrála i zimní posila Václav Sejk. Jak se koukáte na jejich progres, vzhledem k tomu, že jsou vaši přímí konkurenti?
Já k tomu přistupuju pozitivně, bych řekl. Mám už nějaký věk, vím, že to do budoucna nemůže stát jenom na mně. Jsem rád zato, jak se kluci chytili po chvilce, co jsou tady. Neberu to jako tlak, jsem rád, že se jim to povedlo.
Cítíte, že si hra Sigmy po mohutném posilování sedá?
Určitě je to znát. Bylo by blbé, kdyby ne. Přišlo víc kluků, všichni kvalitní. Cíl klubu je společný – zvednout se a vyhrávat. Já osobně progres vidím a věřím, že to bude ještě lepší.
Vezete poměrně velký kufr. Přibalil jste si střeleckou formu?
Doufám, že jo! Snad nám tam něco padne, ať už mě, nebo ostatním klukům. Šance na postup jsou padesát na padesát. Dáme do toho všechno!
Během své kariéry jste v Plzni či německém Stuttgartu prožil velké zápasy. Kam zařadíte tento? Bude pro vás nejdůležitější?
Ty brďo… vybaví se mi asi jeden důležitější, a to když jsme hráli s Plzní o postup do Ligy mistrů. Viktorka tehdy měla nějaké finanční problémy, takže byl na nás velký tlak, abychom postoupili.
Léto 2022, vítězství 2:1 proti Karabachu. Dokonce jste dal vítězný gól, jenomže jste si přitom poranil zadní stehenní sval.
Zranění šlo bokem. Pamatuji si, že jsme měli fakt semknutý tým, tlak jsme nevnímali, nepřipouštěli jsme si, že bychom mohli prohrát. Věřím, že teď máme podobné pocity. Tenhle zápas ale nebude asi úplně o tlaku. Ale o tom, že můžeme hodně získat. Můžeme přepsat historii klubu. Pro spoustu kluků to bude první takový zápas. Nebo naopak to může být na nějakou chvíli poslední evropský duel. Všichni k tomu snad tak přistoupí.