Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Václav Havlíček
  14:58
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem Konferenční ligy tuze citelná. „Menší zdravotní trable. Uděláme vše pro to, aby byl připravený,“ pověděl olomoucký asistent trenéra Ivo Gregovský v neděli. Povedlo se. „Jsem ready,“ hlásí Kliment před jedním z nejdůležitějších momentů sezony.
Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové. | foto: Pe?ina Lud?kČTK

Olomoucký útočník Jan Kliment se snaží probít přes soupeře z Lausanne v utkání...
Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...
Olomoucký útočník vyhrál dvě ceny v anketě Ligové fotbalové asociace (LFA)....
Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru
9 fotografií

Minulý čtvrtek v úvodním zápase předkola play off KL hrála Sigma na domácím stadionu s Lausanne smírně 1:1. Teď se vydala na odvetu do Švýcarska. Ačkoliv soupeř nemá nejlepší formu, neboť nevyhrál už sedm utkání v řadě, musí být Sigma ostražitá.

Na dvanáctitisícovém stadionu Stade de la Tuiliere ji čeká nepopulární umělá tráva. „Neznám fotbalistu, který by se na umělku těšil,“ povídá loňský nejlepší střelec české Chance Ligy Kliment.

Lausanne – Olomouc

odveta 1. kola play off Konferenční ligy

výkop: čtvrtek 21.00

rozhodčí: Minakovič - Borovič, Božovič (všichni Srbsko)

první zápas: 1:1

Po rozbitých terénech v Česku se ale aspoň můžete těšit na rovné hřiště.
Rovné hřiště bude, to ano. Je to jejich domácí stadion, oni to tam budou mít naťukané. A tu techniku a individuální sílu, kterou předvedli v Olomouci, budou mít u sebe možná ještě větší. Ale s tím počítáme, pro nás se nic nemění. Je to specifický zápas a stát se může cokoliv,

Jak to vypadá s vaším zdravotním stavem? V neděli jste chyběl v zápasové nominaci proti Teplicím.
Jsem ready. S ohledem na trable co jsem měl (od loňského května do konce listopadu marodil se zlomenou lýtkovou kostí), je pro mě těžší hrát po třech dnech další zápas. Ale snažím se dát dohromady na sto procent, ve čtvrtek budu připravený.

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru

O víkendu jste ale byl viděn na urgentu v olomoucké fakultní nemocnici.
Jo, tam já jsem poměrně často (smích). Ne, sranda. Nastavení klubu se v tomhle změnilo. Jakmile má někdo byť jen menší problém, hned se to prověří skrze vyšetření. Ani nevím, s čím jsem tam v sobotu byl, už si to nepamatuju. Ale vždy se cokoliv malého zkontroluje, ať víme, na čem jsme. Pro hlavu je to důležité, když víte, že vám nic není a můžete dál pracovat naplno.

Ani z tohoto pohledu asi nejste z umělé trávy moc nadšený…
Určitě mi to nehraje do karet. To je jasné. Beru to ale tak, že tenhle zápas je o hlavě ne o nohách. Povrch může být problém, pro domácí to bude určitě výhoda. Ale půjde o specifický zápas, který může skončit jakkoliv. Letěli jsme s tím, abychom vyhráli. Jestli po prodloužení nebo po penaltách, je jedno. Hlavní je postup.

Na postup jste mohli zadělat už v prvním zápase s Lausanne, ale zejména v druhém poločasu váš tým opakovaně zradila koncovka. Pomohla družstvu výhra 3:1 v Teplicích směrem k sebevědomí?
Určitě, tři góly jsou super. Jsem rád, že se to povedlo. Možná jsme mohli získat pocit, že můžeme dát gól i ze zdánlivě malé šance, po nějakém odrazu. To vás vždycky obrovsky nakopne. Snad se to stane i ve Švýcarsku. Věřím, že postoupíme. A co se prvního zápasu týče… Jak už to bylo kolikrát omílané, musíme být v koncovce přesnější. Možná klidnější. Máme na co navazovat, odehráli jsme dobrý poločas i proti Baníku, ale musíme dávat góly.

Opět slabá efektivita, přesto pozitivní dojem. Sigma si zahrává. Proč nestřídala?

Prosadil se jiný útočník Mohamed Jásir, skvělý part sehrála i zimní posila Václav Sejk. Jak se koukáte na jejich progres, vzhledem k tomu, že jsou vaši přímí konkurenti?
Já k tomu přistupuju pozitivně, bych řekl. Mám už nějaký věk, vím, že to do budoucna nemůže stát jenom na mně. Jsem rád zato, jak se kluci chytili po chvilce, co jsou tady. Neberu to jako tlak, jsem rád, že se jim to povedlo.

Cítíte, že si hra Sigmy po mohutném posilování sedá?
Určitě je to znát. Bylo by blbé, kdyby ne. Přišlo víc kluků, všichni kvalitní. Cíl klubu je společný – zvednout se a vyhrávat. Já osobně progres vidím a věřím, že to bude ještě lepší.

Vezete poměrně velký kufr. Přibalil jste si střeleckou formu?
Doufám, že jo! Snad nám tam něco padne, ať už mě, nebo ostatním klukům. Šance na postup jsou padesát na padesát. Dáme do toho všechno!

Během své kariéry jste v Plzni či německém Stuttgartu prožil velké zápasy. Kam zařadíte tento? Bude pro vás nejdůležitější?
Ty brďo… vybaví se mi asi jeden důležitější, a to když jsme hráli s Plzní o postup do Ligy mistrů. Viktorka tehdy měla nějaké finanční problémy, takže byl na nás velký tlak, abychom postoupili.

Volba padla na Klimenta. Už jsem starej, směje se nový olomoucký kapitán

Léto 2022, vítězství 2:1 proti Karabachu. Dokonce jste dal vítězný gól, jenomže jste si přitom poranil zadní stehenní sval.
Zranění šlo bokem. Pamatuji si, že jsme měli fakt semknutý tým, tlak jsme nevnímali, nepřipouštěli jsme si, že bychom mohli prohrát. Věřím, že teď máme podobné pocity. Tenhle zápas ale nebude asi úplně o tlaku. Ale o tom, že můžeme hodně získat. Můžeme přepsat historii klubu. Pro spoustu kluků to bude první takový zápas. Nebo naopak to může být na nějakou chvíli poslední evropský duel. Všichni k tomu snad tak přistoupí.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
HNK Rijeka vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 2.11
  • 3.37
  • 3.39
NK Celje vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 1.27
  • 5.85
  • 9.22
Samsunspor vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 1.29
  • 5.46
  • 9.34
Fiorentina vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 1.50
  • 4.47
  • 5.66
FC Lausanne-Sport vs. SK Sigma Olomouc //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 2.10
  • 3.44
  • 3.60
Crystal Palace vs. HŠK Zrinjski Mostar //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 1.11
  • 9.69
  • 21.90
AZ Alkmaar vs. Noah Armavir //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 1.28
  • 5.79
  • 9.07
KKS Lech Poznaň vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 1.21
  • 6.75
  • 11.00
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Rafiu Durosinmi (vlevo) a Sverrir Ingi Ingason.

Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Konferenční ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde...

25. února 2026  15:58

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

25. února 2026  10:51

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Mohl mít rekord šampionátů, Advocaat se ho kvůli rodině vzdal. Připadne Koubkovi?

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Známý německý trenér Otto Rehhagel ve službách řecké fotbalové reprezentace se po zápase na hřišti naoko přel se slavným Diegem Maradonou, tehdy koučem Argentiny. Památná scéna z mistrovství světa v...

24. února 2026  16:38

Daridovo ano. Nejde o osobní ambice, říká veterán k návratu do reprezentace

Český kapitán Vladimír Darida v akci.

Fotbalista Vladimír Darida se po pěti letech vrátí do národního mužstva. „Nejde o žádné osobní ambice, ale o to přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech o postup na mistrovství světa,“ prohlásil...

24. února 2026  13:33,  aktualizováno  14:09

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé...

24. února 2026  12:58

Milly, ty že jsi nudný? Bral 70 liber, učil se znovu chodit. Teď je z Milnera rekordman

Premium
James Milner z Brightonu je rekordmanem v počtu zápasů v Premier League.

Když se ještě jako teenager rozkoukával v Newcastlu, trénoval ho vážený pan Bobby Robson, ročník 1933. Teď, kdy už se přehoupl přes čtyřicítku, ho v Brightonu vede Fabian Hürzeler, rok narození 1993....

24. února 2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.