Loni poslal Spartu do pohárů. Ať je intenzita naší zbraní, přeje si sparťan Pešek

Sparta ve čtvrtek v podvečer vstoupí do kvalifikace Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger.

Loni začínala v Lize mistrů a pro Peška to bylo první utkání po přestupu z Liberce.

Po porážce ve Vídni 1:2 sparťané ve Fortuna lize vydřeli výhru nad Olomoucí (3:2) a v odvetě proti rakouskému týmu přišly Peškovy chvíle.

V úvodu po faulu na něj proměnil Karlsson pokutový kop a devět minut před koncem dal Pešek postupový gól na 2:0.

„Na ten okamžik nikdy nezapomenu. Klíčový pro tým a hodně důležitý pro mě. Tenkrát jsem si to hodně užíval, měl formu. Jsou to krásný vzpomínky,“ poznamenal.

ONLINE Sparta - Viking Stavanger čtvrtek 19.00

Rozhodčí: Lukjančukas - Kazlauskas, Mirauskas (všichni Litva) Pravděpodobná sestava Sparty: Holec - Mejdr, Zelený, Hancko, Wiesner (Höjer) - Pešek, Sadílek, Fortelný, Daněk (Haraslín) - Čvančara (Karabec), Kuchta.

Na podzim dával góly, připravoval je pro spoluhráče, rychlostí a šikovností trápil obrany soupeřů. Jarní část Peškovi stejně jako celému týmu už nevyšla.

I proto se tentokrát nepřipravuje na kvalifikaci o Ligu mistrů, ale jen na boje o Konferenční ligu, což je pohárová soutěž až číslo tři.

Když loni díky gólu Peška sparťané vyřadili Rapid, postoupili nejen do další fáze kvalifikace o postup do Champions League, ale zároveň si zajistili základní skupinu Evropské ligy, kam se zařadili po následných dvou porážkách od Monaka.

Letos mají cestu do pohárů mnohem složitější. Nestačí jim vyřadit jednoho protivníka, ale tři. Když zaváhají, je konec nadějím.

„Pro nás to jiné není, stejně jdeme postupnými kroky. Chceme vyhrát, nálada je dobrá. Nikdo nemyslí na to, že bychom to nezvládli. Víme, jak důležitý zápas nás čeká. My ho zvládneme.“

Stavanger je třetí tým norské ligy, která má za sebou šestnáct kol. Sparta je třetím týmem české ligy, jejíž nový ročník ještě nezačal. Kvalita soutěží bude podobná, v minulém pohárovém ročníku nasbíraly norské kluby víc bodů do národního koeficientu než ty české.

„Lehké to nebude, to je snad jasné. Ale věřím, že jsme skvěle připravení. Viděli jsme pár obrázků a víme, jaké má Viking slabiny a v čem je silný. Stejně se musíme soustředit na sebe a podat co nejlepší výkon.“

Peška i jeho spoluhráče čeká první zápas pod novým trenérem Brianem Priskem. Je to velmi sledovaná premiéra.

„Já mám poprvé zahraničního trenéra, změn je spousta, zvykám si. Trenéři přinesli hodně novinek, ale žádný problém není. Věřím, že jsme dobře připravení.“

O změně tréninkových metod mluví sparťané při rozhovorech často. „Jde hlavně o intenzitu. Všichni jsme si rychle zvykli. Myslím si, že je to vidět na každém tréninku. Cítíme, že to dostáváme i do zápasů. Doufám, že to bude naše zbraň,“ prohlásil Pešek.

Fakt, že Viking jde do souboje uprostřed sezony, je jeho výhodou. „Jsou víc rozehraní, ale my zase za sebou budeme mít fanoušky. Jsme rádi, že bude plno, a snad jim uděláme radost.“

Úvodní duel 2. předkola bude na Letné také testem zbrusu nového trávníku. Po skončení minulé sezony prošlo hřiště kompletní rekonstrukcí, která se dělala naposledy před dvaceti lety. Vyšla na víc než patnáct milionů korun.

„Řešili jsme to v kabině, z nového trávníku jsme nadšení. Pomohlo k tomu i počasí, tráva drží, neklouže. Děkujeme klubu, že máme co nejlepší hřiště,“ zdůraznil Pešek.

To odveta příští týden ve Stavangeru se bude hrát na umělé trávě. „Na ní to je jiný sport. My musíme zvládnout co nejlíp první zápas, abychom pak v Norsku nebyli překvapení. I když i my budeme příští týden na umělce trénovat, je to jiné, než když na ní hrajete pořád.“