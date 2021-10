Sparťan Pešek: Vnímám, že se ode mě očekává víc, těžkou hlavu z toho nemám

Když se v srpnu sparťané postavili v kvalifikaci o Ligu mistrů Monaku, poznali sílu elitního francouzského klubu. A Lyon o víkendu Monako v Ligue 1 porazil.

„S Monakem jsme zažili, jak to bylo těžké. Víme, co nás čeká. Budeme se snažit to s Lyonem zvládnout líp,“ přeje si Pešek.

Máte po úspěšných zápasech v pohárech, v derby se Slavii i v reprezentaci víc sebevědomí?

Hlavně jsme chtěli po reprezentační přestávce naskočit zpátky vítězně, což se nám proti Pardubicím povedlo. Takže ano, sebevědomí máme.

Ve vašich nejtěžších zápasech z poslední doby na Bröndby Kodaň, s Rangers a v derby jste neinkasovali. Z toho to pramení?

Doufám, že na to navážeme. Rangers i Slavia byly hodně těžké zápasy. Doufám, že nulu vzadu zase udržíme.

Co vám ukázal srpnový souboj s Monakem?

Myslím si, že nám ta konfrontace s Monakem jen pomůže. Ukázalo nám to, že máme na čem pracovat. Psychicky nám pomohlo derby. Takové to sebevědomí nám chybělo. Věřím, že se to ukáže.

Kam by osobně zápas s Lyonem řadíte?

Hodně vysoko. Kvalita soupeře je obrovská, pro mě to bude jeden z nejtěžších zápasů. Mají ohromnou sílu, francouzská liga je hodně náročná. Proti Monaku jsme si to zkusili, jsme snad dobře připravení.

Cítíte na sobě, že tým i trenér od vás hodně očekávají?

Z okolí to tak vnímám, ale já se soustředím sám na sebe. Do zápasů chodím v pohodě, nedělám si těžkou hlavu. Maximálně se soustředím a snažím se pomoct týmu. Cítím, že se daří, že mi to lepí. I proti Lyonu chci odevzdat všechno.

Obranu Lyonu řídí německý mistra světa Jerome Boateng. Víte, čím ho překvapit?

Já se těším na Emersona, kterého bych měl potkávat. Je to poslední mistr Evropy. Jsem zvědavý, jakou bude mít individuální kvalitu. Těším se na to. Bude zajímavé se potkat s celým Lyonem, když zrovna cítíme formu.

Do hlediště se vrací fanoušci, v minulém pohárovém utkání proti Rangers tam mohly být jen děti. Jak se změní atmosféra?

S Rangers byla neskutečná atmosféra, výjimečná. Doufám, že na Lyon přijde co nejvíc lidí. Třeba s Rapidem nás dohnali k postupu. Kdyby přišlo co nejvíc lidí, bylo by to super, může to být zajímavý i krásný fotbal.