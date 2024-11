Poprvé v Lize mistrů a málem gól. Jsem smutný, jak to dopadlo, litoval Pešek

Ta situace se odehrála po čtvrthodině a na dlouhou dobu to od Sparty byla jediná příležitost. Než v nastavení dal gól Victor Olatunji, hosté vstřelili dvě branky a souboj v Lize mistrů na Letné nakonec vyhráli 2:1.

„Snažili jsme se, dělali jsme, co jsme mohli. Ale nedopadlo to, jak jsme si přáli,“ litoval Pešek.

Vlastně to ani nepřekvapilo, že sparťané podlehli. Byla to jejich pátá porážka z posledních sedmi zápasů. Až příliš často chybují, s míčem u nohy si nevěří, situace řeší opačně, než by měli.

„Těžké období,“ kývl Pešek. „Leží na nás deka. Nevěříme si, ale jako mužstvo jsme silní a já jsem přesvědčený, že to zlomíme. Musíme makat dál a ono to zase to půjde.“

Třiatřicetiletý útočník je jeden z nemnoha hráčů současného kádru, který zažil období před příchodem Briana Priskeho, s nímž přišla zlatá éra. Předtím Sparta střídala nadějné okamžiky s obdobími, kdy se trápila.

„Bavili jsme se o tom, že jsme si tím už prošli. To se ve fotbale stává. Nedaří se herně, nejsou výsledky. Ale věřím, že je otázkou času, kdy to překonáme. Musíme si pomoci jen sami,“ zdůraznil Pešek.

Proti Brestu odehrál své první utkání v Lize mistrů. Do sestavy se dostal i proto, že tři jeho konkurenti na pozici tzv. desítky Birmančevič, Haraslín a Krasniqi jsou zranění.

„Těšil jsem se, je to krásný okamžik. Ale taky jsem smutný, jak to dopadlo,“ poznamenal Pešek. „Některé předchozí zápasy se mi docela povedly, takže pro mě ani nebylo složité do toho naskočit. Samozřejmě, je to Liga mistrů, těžký soupeř, víc se běhá bez míče, ale s tím jsem počítal. Bohužel, udělali jsme tolik chyb, měli tolik ztrát.“

Hosté sparťanské přehmaty poprvé trestali po půlhodině, po odvráceném centru z rohu střílel osamocený Fernandes ze čtrnácti metrů. Spoluhráči se po sobě dívali, kdo že ho měl hlídat, ukazovali i na Peška. „Ne, moje to nebylo, na odrazu měl být jiný hráč. Jenže ten nabíral dalšího protivníka ve vápně. Sešlo se to pro nás nešťastně,“ vysvětloval Pešek.

Druhý gól dal Brest v 79. minutě po zaváhání v rozehrávce, kdy stoper Cobbaut těžkou malou domů dostal do nesnází brankáře Vindahla, jehož odkop soupeř zachytil. To už Pešek nebyl na hřišti, o minutu dřív střídal.

Po druhé porážce za sebou zůstala Sparta v základní části Ligy mistrů na čtyřech bodech, je sedmadvacátá z šestatřiceti účastníků.

Zbývají čtyři utkání, za tři týdny hraje doma s Atlétikem Madrid, v prosinci na Feyenoordu Rotterdam, v lednu s Interem Milán a v Leverkusenu. Na postup do play off, kam se kvalifikuje čtyřiadvacet klubů, bude zapotřebí aspoň deset bodů.

„Porážka s Brestem nám to komplikuje, tenhle domácí zápas jsme měli zvládnout. Ale když příště urveme úspěšný výsledek, tak šance na postup bude,“ věří Pešek.