Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Slavia po porážce 0:1 natáhla sérii bez vítězství na čtyřiadvacet utkání, což je v nejslavnější soutěži nechtěný rekord.
Sportovní podcast iDNES.cz
Rozhovory ze světa sportu. O aktuálních tématech, která rezonují. Hostem byl fotbalový brankář Jakub Markovič z pražské Slavie po utkání Ligy mistrů se španělským Villarrealem.
O čem ještě mluvil?
- o fenoménu movember, který ve slávistické kabině vybírá i na dobrou věc
„Rádi bychom to zlomili. Snažíme se, ale teď s tím bohužel musíme žít,“ krčil rameny. „Liga mistrů je největší pódium, kde potkáváte nejlepší týmy. Každý se na zápasy těší a vždycky chceme uhrát výsledek.“
Ale Slavii se to dokola nedaří.
Proti Villarrealu, na který si věřila, navíc ve středu posbírala i jeden protivný hattrick: neuznaný gól, zrušená červená karta a nakonec i odvolaná penalta. „Mně jako brankáři nezbývá na opačné straně hřiště než doufat. Vždycky si přeju, aby šly situace v náš prospěch, ale tentokrát jsem byl třikrát zklamaný,“ vyprávěl.
Co inkasovaná branka?
Těsně před ránou Buchanana před slávistickým brankářem proběhl útočník Pérez, který byl v ofsajdové pozici. Markovič se musel vyklonit, aby na balon před střelou viděl. „Ale upřímně? Na hřišti mi nedošlo, že stál v ofsajdu a clonil mi. To jsem zjistil až později z videa. Spíš jsem řešil ležícího N’Guessana a říkal Holimu (Holešovi), našemu kapitánovi, ať to jde s rozhodčím probrat.“
V podcastu mluvil o nepříjemných pocitech z další evropské porážky, vztahu se sparťanským brankářem Surovčíkem, s nímž se v bráně Slavie před lety střídal v mládežnické Lize mistrů, nebo o tom, proč do patnácti let vůbec nesledoval fotbal.
„Rád jsem ho hrál, ale nebavilo mě dívat se na něj v televizi,“ přibližoval. „Jeden z mála hráčů, který na mě vyskakoval a líbil se mi, byl Manuel Neuer. Když nám pak do Ligy mistrů vylosovali Bayern, hned mi docvaklo, že bychom se mohli potkat.“
Jenže čtyřicetiletý veterán bude v zápase proti Slavii za dva týdny v Mnichově kvůli zranění chybět.
„Bohužel, mrzí mě to. Doufám aspoň, že se přijde podívat.“
Slavii v základní části Ligy mistrů čekají kromě Bayernu ještě duely v Portu a s Aston Villou. Zvládne některého z favoritů překvapit? A přeruší protivnou sérii?