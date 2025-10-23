Hrdina Markovič: Přiznávám, nervózní jsem byl. Postup pro nás není zakázané slovo

David Čermák
  0:19
Od našeho zpravodaje v Itálii - Den před zápasem od trenérů slyšel, co stejně už nějakou dobu očekával: Marky, proti Atalantě půjdeš do brány. Pro Jakuba Markoviče, gólmana fotbalové Slavie, to byla dvojitá výzva. Zaprvé: zaskočit za Jindřicha Staňka, lehce zraněnou jedničku. Zadruhé: ustát premiéru v Lize mistrů. Klaplo to. Bezgólovou remízu z Bergama vezou slávisté hlavně díky němu.
Kamaldeen Sulemana z Atalanty už akci nezakončí, míč sebral slávistický gólman...

Kamaldeen Sulemana z Atalanty už akci nezakončí, míč sebral slávistický gólman Jakub Markovič. | foto: Reuters

Míč chytá Marco Carnesecchi v brance Atalanty.
Nikola Krstovič z Atalanty si kryje míč, za zády má Jana Bořila.
Kamaldeen Sulemana v souboji s dvojicí Tomáš Vlček a Štěpán Chaloupek.
Slávista Štěpán Chaloupek (vlevo) svádí běžecký souboj s Kamaldeenem Sulemanou...
23 fotografií

„To bych neřekl, je to výsledek práce celého týmu,“ nesouhlasil Markovič po zápase. „Obránci se chytali s jejich neskutečně rychlými útočníky, kluci v záloze a v útoku zase udrželi těžké míče, abychom si vzadu mohli odpočinout. A že jsem měl pár zákroků? Prostě jsem rád, že mi nic neprošlo za záda.“

Ale odchytal jste životní zápas, ne?
Určitě jeden z nejtěžších. A osobně asi největší. Jsem rád, že byl na konci s nulou, protože jsem snil o tom, že by to tak mohlo dopadnout.

Měl jste před debutem v Lize mistrů nervy?
Teď už asi můžu přiznat, že trochu ano. Na rozcvičce ze mě ale všechno spadlo. Nemám moc rád dlouhé čekání na hotelu, kdy přemýšlíte, co se může stát, jak bude zápas vypadat. Na stadionu už to ale bylo v pohodě.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

I kvůli Lize mistrů jste se v zimě do Slavie z Ostravy vracel, ne?
Jasně. Zahrát si ji je sen každého fotbalisty a já věděl, že Slavia ji zřejmě hrát bude. Proto jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl.

Fanoušci při děkovačce vyvolávali vaše jméno. Poprvé?
Asi jo. Krásný pocit, moc to hřeje, ale opravdu nerad bych ubíral kredit ostatním. Jen jsem byl možná tentokrát trochu víc vidět.

Který zákrok byl nejtěžší?
Pět minut před koncem, kdy na mě šel z boku Scamacca. Nebyl jsem v úplně ideálním postavení, chtěl jsem trochu zalézt, překvapil mě a musel jsem to čapnout.

Co zakončení Krstoviče zblízka?
Přesně ta chvíle, kdy je gólman ve správný čas na správném místě. Rozhoduje i náhoda.

Nikola Krstovič z Atalanty si kryje míč, za zády má Jana Bořila.

Ale chytil jste se už prvním zákrokem proti rozběhnutému Koussounouovi.
Otevřeli jsme mu prostor, vyběhl jsem, nějak se to poodráželo a hned vzápětí přišla střela De Ketelaereho. Nevím, jestli šla do brány, ale pomohlo mi, že jsem se chytil.

Co pro vás bod z Bergama znamená?
Jsme rádi, že ho máme. Každý se počítá, s Atalantou je velmi cenný. Nejeli jsme sem pro něj, spíš pro vítězství, ale znali jsme sílu Bergama. Takže teď ho určitě bereme.

Postup je dál zakázané slovo?
Nikdy nebylo. I když jsme prohráli s Interem a čekali jsme, že vyhrajeme s Bodö, zápasů je pořád dost a my jsme si dokázali, že můžeme hrát se světovou špičkou.

Komu chcete body vzít?
Ideálně hned Arsenalu, dalšímu soupeři... Ne, těžko se to říká, nechci tvrdit, že si na někoho brousíme zuby víc než na jiného.

Zůstanete teď v bráně? I když se kolega Staněk uzdraví?
To není otázka na mě. Jen dělám svou práci – a jsem rád, že se to tentokrát podařilo.

