Letáčkův přestup do Španělska je motivace, říká jeho ostravský nástupce

„Blízko jsem byl už v utkání s Urartu,“ připomněl výhru v Konferenční lize 5:1 z minulého týdne, kdy hosté dali gól v poslední vteřině. Po tom utkání říkal, že nulu by už rád měl za sebou.

Teď se dočkal.

A může doufat, že nedostane gól ani v Jerevanu, ve čtvrteční odvetě druhého předkola Konferenční ligy. K ní Ostravští odletěli v úterý.

Markovič odmítá, že by po domácí jasné výhře měli jistý postup.

„To určitě ne,“ zdůraznil. „Máme za sebou poločas a ještě se může stát cokoliv. Hrajeme venku a určitě to tam pro nás bude nepříjemnější než tady před plným stadionem. Určitý polštář jsme si ale udělali, a tak věřím, že to zvládneme.“

Baník hraje evropský pohár po 14 letech. Je znát, že se fandové na něj hodně těšili?

Při tom domácím utkání mi běhal mráz po zádech, už když jsme nastupovali na hřiště. Fanoušci mi přišli úplně vyměnění. Byli slyšet od začátku až do konce. Bylo vidět, že si to užívají. Byli výborní.

V ochozech bylo přes třináct tisíc diváků. Zažil jste už něco podobného?

(smál se) No... Hrál jsem před takovou návštěvou na Slavii, ale nevím, jestli bych zrovna tohle měl tady říkat. Fanoušci byli výborní a my jsme si i více věřili, když jsme cítili takovou podporu v zádech.

Čekáte, že příznivci za vámi vyrazí i do daleké Arménie?

Čím více jich přijede, tím větší podpora to pro nás bude. Máme skvělé fanoušky, ale i kdyby jich tam bylo pár, věřím, že budou slyšet více než domácí.

Můžete už myslet na Kodaň, s kterou se s největší pravděpodobností utkáte ve třetím předkole Konferenční ligy?

Na tohle nechci odpovídat, protože pořád je ještě před námi venkovní zápas.

Jste po roce v Baníku, když jste si vydobyl místo v základní sestavě, v jiné pozici než před rokem, kdy jste přišel z pražské Slavie?

Určitě to vnímám jinak. Je to pro mě mnohem větší zodpovědnost. Nejdůležitější ale je, abych ukazoval na hřišti, že si to místo zasloužím.

Baník ještě před startem ligy přivedl zkušeného Dominika Holce, který byl minulou sezonu oporou Karviné. Nelekl jste se, že budete zase dvojkou?

Je to fotbal, ale věřil jsem, že šanci dostanu. A hodlám ji využít, jak nejlépe umím.

Sparťanský útočník Jan Kuchta skóruje do prázdné brány ostravského gólmana Jakuba Markoviče.

S vaším někdejším parťákem Jiřím Letáčkem jste v kontaktu po tom, co přestoupil do španělského Getafe?

Jo, píšeme si. Neříkám, že každý den, ale několikrát jsme si už napsali. Ptal jsem se ho, jak to tam chodí. Všechno mi říkal. Já mu zase vykládal, co je tady nového.

Takže vám už drží místo?

(smál se) To uvidíme.

Je to motivace, když vidíte, že přímo z Baníku, který minulou sezonu nehrál ani poháry, se lze dostat do španělské ligy?

Určitě. Všichni jsme čuměli, že tak velké kluby skautují hráče i u nás. Je to motivace pro všechny, že se furt na vás někdo dívá.