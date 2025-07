Jako vylézt na Everest bez kyslíku. Al-Hilál skolil City: důkaz saúdského zlepšení?

Jako by se důvod nekonečných investic, které největší arabské království v posledních letech do fotbalu pumpuje, najednou vrátil. Minimálně částečně.

Vždyť podobnou slávu saúdský fotbal nezažil od katarského mistrovství světa, na němž před dvěma a půl lety v úvodním zápase porazil pozdější šampiony z Argentiny.

„Kluci nechali na hřišti srdce,“ dojímal se Inzaghi z velkého výsledku. „Hráli jsme s obrovským zaujetím. Dobře jsme věděli, že proti tak kvalitnímu soupeři, jakým Manchester City je, musíme předvést něco mimořádného.“

Což se stalo.

Očima Evropy, která je vůči podivnému turnaji ve Spojených státech kritická mimo jiné proto, že na něm různé týmy nastupují s velmi odlišnou motivací, aktuální výsledek třeba nemusí být taková rána.

Ale znáte pohled hrdých Saúdů?

„Uvidíme, co budou o saúdské lize říkat teď,“ rýpnul si i srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič, který na Blízký východ odešel v roce 2023 z Lazia.

Po vítězství 4:3 v prodloužení se spoluhráči ještě dlouho slavil na hřišti přímo pod zaplněným kotlem fanoušků, kteří se s typickými modrými vlajkami shlukli za jednou z branek.

„Saúdští žurnalisté v tiskovém centru se objímali a líbali,“ psal z místa reportér BBC. „Jeden z nich pak s rozzářenýma očima a rozpřaženýma rukama křičel do noci hlasité Mabrúk! Jako by snad ani nevěřil, co právě viděl.“

A v tom rozhodně nebyl sám.

Výraz Mabrúk v arabštině znamená gratulaci, jichž se k fotbalistům rijádského klubu dostalo nespočet.

I když v týmu působí zkušení Portugalci Cancelo s Nevesem, senegalský stoper Koulibaly, skvělý brankář Bunú či dva Brazilci Malcom a Leonardo, většinu kádru pořád tvoří domácí hráči.

Proti hvězdám City, které vede legendární kouč Pep Guardiola jich v základu a z lavičky nastoupilo dohromady osm. A to ještě kvůli svalovému zranění scházel hvězdný reprezentant Davsárí, jenž v listopadu 2022 gólovou raketou na mistrovství světa potopil Argentince v čele s kapitánem Messim.

Tehdy v zemi dokonce na druhý den vyhlásili státní svátek a zanedlouho roztočili finanční spirálu, která měla zajistit okamžitý vzestup domácí soutěže.

Od příchodu Cristiana Ronalda do an-Nasru dorazili do saúdské Pro League hráči i trenéři v přepočtu za více než 20 miliard korun. Mimoto si Saúdové loni uzmuli také velké mistrovství světa, které v poušti uspořádají v roce 2034.

Ale to jsme od úterní floridské noci uskočili daleko.

„Velký večer pro celou rodinu al-Hilálu, fotbal v Saúdské Arábii a všechny fanoušky, kteří nám drží palce,“ vrátil se spokojený kouč Inzaghi ke skalpu desetinásobných anglických mistrů.

A co bude dál? Páteční čtvrtfinále s brazilským Fluminense – pro al-Hilál další možnost ukázat se.