Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Jan Palička
  13:33
Našlapaný Eden, parádní chorea, vášnivá atmosféra, po gólech světelná show do tmy. Čtyři výhry v šesti kolech, v kolonce porážek nula. Zdánlivě celkem navoněný je začátek sezony pro fotbalového mistra. Ale nezdá se vám zvenčí, že Slavia není úplně vyladěná?
Slávistický obránce Tomáš Holeš se raduje ze svého gólu v utkání proti...

Slávistický obránce Tomáš Holeš se raduje ze svého gólu v utkání proti Pardubicím. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Slávistický obránce Jan Bořil (vlevo) slaví svůj gól v utkání proti Pardubicím...
Slávistický útočník Tomáš Chorý jako divák před utkáním proti Pardubicím
Choreo slávistických fanoušků před utkáním s Pardubicemi
Slávistický útočník Mojmír Chytil si dělá prostor v souboji s Jasonem Noslinem...
16 fotografií

Že by za to mohl šestizápasový flastr pro klíčového útočníka Chorého, jehož náhradník Chytil se vůbec nepotkává s formou?

Že by s kabinou zamávaly nevhodné přestřelky kolem přestupu řeckého záložníka Zafeirise?

Nebo si všechno prostě jen sedá?

Možná je letní start po namáhavé přípravě úmyslně nedokonalý, protože zásadní testy na univerzitě s názvem Liga mistrů čekají Slavii až od půlky září. Do té doby bude mít jeden zápas týdně a nemusí se úplně ždímat. Jenže i sobotní výhra 3:1 nad trpaslíkem z Pardubic se nerodila pohodlně. Jistě, rozdíl byl masivní, 18:1 na rohové kopy, 26:4 na střely, ale zároveň slávisté museli dohánět ztrátu. Spásu zařídili hlavičkující mazáci z obrany Bořil s Holešem a pojistku zařídil až v nastavení Kušej. Slavia soupeře uvařila silou a vytrvalým nátlakem.

Slavia - Pardubice 3:1, outsider senzačně vedl a domácí otáčeli. U dvou gólů Bořil

Taky vás zajímá, o kolik by se musela zlepšit, pokud by chtěla uspět třeba proti Realu Madrid, Liverpoolu nebo Bayernu Mnichov? Už ve čtvrtek pozná osm soupeřů, které potká v Champions League. Bude tančit na zlatém parketu proti nóbl značkám. S jasnou ambicí vměstnat se do vyřazovací fáze, což by klub mocně zviditelnilo a umožnilo podstatně lépe zhodnocovat hráče.

„Máme nejkomplexnější tým za dobu, co jsem ve Slavii. Šířkou kádru, zastupitelností hráčů na jednotlivých postech, univerzálností, konkurencí,“ prohlásil před sezonou trenér Jindřich Trpišovský.

Klubový šéf Jaroslav Tvrdík si dovolil říct, že Slavia za jeho desetileté působení ještě nikdy nebyla tak silná. Zároveň sliboval, jak bude během léta investovat do nových hráčů, jenže nic okázalého se neděje. Lépe řečeno příchody fanouškům nevyrážejí dech.

Slávistický útočník Tomáš Chorý jako divák před utkáním proti Pardubicím

Na to, že Slavia během kalendářního roku 2025 vydělala přes 2,5 miliardy korun (za prodeje Dioufa, Kinského, Juráska a dalších plus velkolepý bonus za postup do Ligy mistrů), jsou příchody spíš střídmé. I když o tom můžeme polemizovat, jakmile je zasadíme do českých reálií. Reprezentační záložník Sadílek stál 90 milionů, mladičký Gambijec Sanyang 75 milionů, ranec letěl za japonského obránce Hašioku do Lutonu nebo za Slováka Javorčeka do Žiliny, který se však brzy zranil. Nejnověji si o 30 milionů polepší druholigová Jihlava, která slávistům prodává senegalského beka Mbodjiho.

Jak vidíte, Slavia na trhu nemlčí. Transfery rozhodně nedělá za hubičku, nicméně jména z evropského hlediska neohromí. Vesměs jsou investicí do budoucna.

Aktuálně je políčeno na norského útočníka Jonatana Brunese, bratrance fenomenálního střelce Erlinga Haalanda. Pokud obchod klapne, stane se levák z polského Rakówa nejdražším hráčem české ligy s cenovkou přes 120 milionů. I tak by ovšem zůstávalo otázkou, jestli by se tím naplnil Tvrdíkův příslib, že se budou nakupovat hráči pro Ligu mistrů.

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

Ze všeho nejvíc se zdá, že trenérský štáb nehodlá ustoupit od osvědčené strategie: utrácet za originální a vesměs neokoukané zboží, které se postupně a díky pohárovým zkušenostem mění v jackpot. Ostatně i Christos Zafeiris prošel stejným modelem. V lednu 2023 ho prakticky nikdo neznal, bylo mu devatenáct a kopal v šedivém norském Haugesundu, přesto za něj Slavia vysolila zhruba šedesát milionů.

Aby ho teď získal PAOK Soluň, musel souhlasit s částkou, která je pětkrát vyšší. A ještě si na pomocníka počká až do ledna, protože Zafeiris bude na podzim hostovat ve Slavii a hrát Ligu mistrů.

S jakou fazonou do ní vstoupí český šampion?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Play-off

FC Kajrat Almaty vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
26.8. 18:45
  • 5.19
  • 4.26
  • 1.62
Sturm Graz vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
26.8. 21:00
  • 2.56
  • 3.96
  • 2.49
Pafos FC vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
26.8. 21:00
  • 3.31
  • 3.90
  • 2.06
FK Karabach vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 2.33
  • 3.55
  • 2.99
Bruggy vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.59
  • 4.33
  • 5.36
Benfica Lisabon vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.62
  • 4.09
  • 5.49
FC Kodaň vs. FC Basilej //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.79
  • 3.85
  • 4.48
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Našlapaný Eden, parádní chorea, vášnivá atmosféra, po gólech světelná show do tmy. Čtyři výhry v šesti kolech, v kolonce porážek nula. Zdánlivě celkem navoněný je začátek sezony pro fotbalového...

25. srpna 2025  13:33

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

25. srpna 2025  11:02

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Bez gólů to nepůjde. I když fotbalové Teplice přes léto posilovaly hlavně ofenzivu, na výsledcích to zatím vidět není. Z útočníků od začátku sezony jednou skóroval pouze Matěj Pulkrab, ostatní...

25. srpna 2025  10:53

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.

25. srpna 2025  9:38

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

25. srpna 2025  9:28

Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Fotbalová bundesliga o víkendu odstartovala úvodním kolem. A také jedním trapasem. Přímo v živém vysílání televize Sky Sports, které na rozhovor přišel Marco Friedl. Brémský kapitán po závěrečném...

25. srpna 2025  9:17

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

Během zápasu neřešil jen nepříznivý stav, ale také další zraněné hráče. Jen v neděli večer ztratila Sparta další tři: stopera Ševínského, beka Kadeřábka a záložníka Kofoda. „Stále je příliš brzy na...

25. srpna 2025  7:24

Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem...

24. srpna 2025  23:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.