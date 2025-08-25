Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Že by za to mohl šestizápasový flastr pro klíčového útočníka Chorého, jehož náhradník Chytil se vůbec nepotkává s formou?
Že by s kabinou zamávaly nevhodné přestřelky kolem přestupu řeckého záložníka Zafeirise?
Nebo si všechno prostě jen sedá?
Možná je letní start po namáhavé přípravě úmyslně nedokonalý, protože zásadní testy na univerzitě s názvem Liga mistrů čekají Slavii až od půlky září. Do té doby bude mít jeden zápas týdně a nemusí se úplně ždímat. Jenže i sobotní výhra 3:1 nad trpaslíkem z Pardubic se nerodila pohodlně. Jistě, rozdíl byl masivní, 18:1 na rohové kopy, 26:4 na střely, ale zároveň slávisté museli dohánět ztrátu. Spásu zařídili hlavičkující mazáci z obrany Bořil s Holešem a pojistku zařídil až v nastavení Kušej. Slavia soupeře uvařila silou a vytrvalým nátlakem.
Taky vás zajímá, o kolik by se musela zlepšit, pokud by chtěla uspět třeba proti Realu Madrid, Liverpoolu nebo Bayernu Mnichov? Už ve čtvrtek pozná osm soupeřů, které potká v Champions League. Bude tančit na zlatém parketu proti nóbl značkám. S jasnou ambicí vměstnat se do vyřazovací fáze, což by klub mocně zviditelnilo a umožnilo podstatně lépe zhodnocovat hráče.
„Máme nejkomplexnější tým za dobu, co jsem ve Slavii. Šířkou kádru, zastupitelností hráčů na jednotlivých postech, univerzálností, konkurencí,“ prohlásil před sezonou trenér Jindřich Trpišovský.
Klubový šéf Jaroslav Tvrdík si dovolil říct, že Slavia za jeho desetileté působení ještě nikdy nebyla tak silná. Zároveň sliboval, jak bude během léta investovat do nových hráčů, jenže nic okázalého se neděje. Lépe řečeno příchody fanouškům nevyrážejí dech.
Na to, že Slavia během kalendářního roku 2025 vydělala přes 2,5 miliardy korun (za prodeje Dioufa, Kinského, Juráska a dalších plus velkolepý bonus za postup do Ligy mistrů), jsou příchody spíš střídmé. I když o tom můžeme polemizovat, jakmile je zasadíme do českých reálií. Reprezentační záložník Sadílek stál 90 milionů, mladičký Gambijec Sanyang 75 milionů, ranec letěl za japonského obránce Hašioku do Lutonu nebo za Slováka Javorčeka do Žiliny, který se však brzy zranil. Nejnověji si o 30 milionů polepší druholigová Jihlava, která slávistům prodává senegalského beka Mbodjiho.
Jak vidíte, Slavia na trhu nemlčí. Transfery rozhodně nedělá za hubičku, nicméně jména z evropského hlediska neohromí. Vesměs jsou investicí do budoucna.
Aktuálně je políčeno na norského útočníka Jonatana Brunese, bratrance fenomenálního střelce Erlinga Haalanda. Pokud obchod klapne, stane se levák z polského Rakówa nejdražším hráčem české ligy s cenovkou přes 120 milionů. I tak by ovšem zůstávalo otázkou, jestli by se tím naplnil Tvrdíkův příslib, že se budou nakupovat hráči pro Ligu mistrů.
Ze všeho nejvíc se zdá, že trenérský štáb nehodlá ustoupit od osvědčené strategie: utrácet za originální a vesměs neokoukané zboží, které se postupně a díky pohárovým zkušenostem mění v jackpot. Ostatně i Christos Zafeiris prošel stejným modelem. V lednu 2023 ho prakticky nikdo neznal, bylo mu devatenáct a kopal v šedivém norském Haugesundu, přesto za něj Slavia vysolila zhruba šedesát milionů.
Aby ho teď získal PAOK Soluň, musel souhlasit s částkou, která je pětkrát vyšší. A ještě si na pomocníka počká až do ledna, protože Zafeiris bude na podzim hostovat ve Slavii a hrát Ligu mistrů.
S jakou fazonou do ní vstoupí český šampion?