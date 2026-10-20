Jak jsme bez Jindry vyzráli na Turka. Köstl o výhře na Fenerbahce: Slavia ji zopakuje!

Během šesti let spolu ve Slavii stáli po boku ve víc než 300 utkáních.
V úterý večer to bude tentokrát Köstl, kdo už coby kouč slovenského Ružomberoku zasedne k televizi, aby si pustil další slávistický pokus v Istanbulu. V základní fázi Ligy mistrů.
„Snažím se Slavii sledovat co jen můžu. Většinu zápasů si pustím. Po dopoledním tréninku už můžu jen myslet na večer,“ těšil se na utkání, kterému věštil: „Kluci výhru zopakují, už při losu jsem říkal, že jim v Istanbulu věřím víc než v Baku.“
Sám dobře ví, jaké to je čelit domácí vyhlášené atmosféře, byť i kvůli covidu a neshodám fanoušků s vedením jich tehdy nepřišlo ani zdaleka tolik.
„V Baku všichni cítili šanci. Ale víte, jak může být svazující, když někam jedete v roli favorita, zvlášť v Lize mistrů. I proto věřím, že se to povede teď.“