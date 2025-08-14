Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Občas sám vypomůže jiným trenérům, když může a chybějí fotbalisté do sudého počtu. Zapojí se do modelového cvičení a coby útočník napadá stopery. To samé mu pak oplácí hlavní kouč Brian Priske s dalšími asistenty, jakmile se trénují rohy nebo přímé kopy.
„Vypomáháme si často, abychom se co nejvíc přiblížili realitě,“ vykládá Wilson.
Člověk, který má v devětadvaceti pořádně nabušené CV.
Posuďte sami: Manchester City, Wolverhampton, Brentford i další britské kluby.
Pepův styl možná zvenku vypadá komplikovaně, ale všechno se snažil co nejvíc zjednodušit. Říkal hráčům jen tolik, aby jim nezamotal hlavu, ale zároveň předal maximum informací. V tom je nejlepší na světě.