Jablonec v prvním utkání působil místy vyspělejším dojmem, jenže doplatil na mizernou defenzívu a neudržel náskok 2:1. V odvetě bude čelit soupeři, který má pro hru na rychlé protiútoky vhodné typy hráčů.
FK Jablonec – NK Varaždín
Kde sledovat zápas Jablonec – Varaždín?
- Odvetný duel začíná na Střelnici ve čtvrtek 30. července od 18:00, v přímém přenosu jej vysílá stanice Nova Sport 5.
- Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.
Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech?
- Jablonec po porážce v Chorvatsku úspěšně zahájil domácí ligu. Na domácím hřišti otočil duel s Olomoucí a zvítězil 2:1.
- Předtím v přípravě ze sedmi utkání čtyřikrát vyhrál, dvakrát remizoval a podlehl jen rakouskému Lieferingu.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26.7. 2026
|Jablonec – Olomouc
|2:1
|23.7. 2026
|Varaždín – Jablonec
|3:2
|Příprava:
|15.07.2026
|Jablonec – FC Charkov
|1:0
|12.07.2026
|Jablonec – Osnabrück
|1:0
|11.07.2026
|Liefering – Jablonec
|3:1
|08.07.2026
|Jablonec – Pafos
|0:0
|03.07.2026
|Jablonec – Ústí nad Labem
|1:1
|27.06.2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|5:0
|26.06.2026
|Jablonec – Vlašim
|2:1
- Varaždín na start domácí ligy čeká. Před výhrou nad Jabloncem odehrál sedm přípravných utkání, z toho šest vítězně.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|23.7. 2026
|Varaždín – Jablonec
|3:2
|Příprava:
|16.07.2026
|Varaždín – Beltinci
|2:0
|16.07.2026
|Varaždín – Kustošija
|3:1
|12.07.2026
|Bihor – Varaždín
|1:3
|10.07.2026
|Radomlje – Varaždín
|0:1
|04.07.2026
|Varaždín – CSKA 1948 Sofia
|1:0
|02.07.2026
|Varaždín – FC Voluntari
|2:1
|27.06.2026
|Lokomotiva Záhřeb – Varaždín
|2:1
Kozel: První zápas jsme si rozebrali
Jablonecký kouč Luboš Kozel na tiskové konferenci apeloval na tým, aby udržel maximální koncentraci po celých 90 minut. „U nich nás potrestali prakticky ze všeho, toho se musíme vyvarovat. Ukazovali jsme si, co jsme v prvním zápase udělali špatně, co dobře a co by šlo udělat lépe. Teď hrajeme doma a náš způsob hry bude trochu jiný,“ řekl Kozel.
„Musíme být efektivní, důslední vzadu a podat výkon na hranici svých možností. V Chorvatsku jsme nezvládli posledních 20 minut, doma je potřeba hrát naplno celých 90 minut, podobně jako jsme to předvedli proti Olomouci,“ připomněl kouč nedělní vítězství 2:1 v úvodním kole české ligy.
Zajímavosti před utkáním Varaždín – Jablonec
- Jablonec se dostal do pohárů coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů
- Jablonec hraje poháry poprvé od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy
- Jablonec v evropských pohárech 6 zápasů po sobě nevyhrál
- Jablonec doma v pohárech prohrál jen 2 z posledních 10 zápasů a 4x po sobě tam nenašel přemožitele
- Varaždín se kvalifikoval do Konferenční ligy díky historickému 3. místu v minulé sezoně chorvatské ligy
- Varaždín navazuje na tradici v roce 2015 zaniklého klubu, který v sezoně 1998/99 došel do čtvrtfinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů
- Varaždín v minulé sezoně při debutu v pohárech po zániku předchozího klubu vypadl hned na úvod ve 2. předkole Konferenční ligy se Santa Clarou po domácím vítězství 2:1 a venkovní porážce 0:2
- Varaždín vyhrál jen 2 z posledních 7 soutěžních venkovních zápasů
- české kluby doma v pohárech v dosavadních 9 zápasech s chorvatskými soupeři neprohrály a 4x po sobě zvítězily