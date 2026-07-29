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Jablonec - Varaždín: TV přenos z Konferenční ligy, statistiky, informace

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  20:49

Radost jabloneckých hráčů po gólu Sigmě. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté Jablonce budou ve 2. předkole Konferenční ligy dohánět ztrátu z prvního zápasu. Na hřišti chorvatského Varaždínu prohráli 2:3. Odveta je na programu ve čtvrtek 30. července od 18:00. Kde můžete utkání sledovat živě, i zajímavosti, statistiky a pravděpodobné sestavy najdete v našem přehledu.

Jablonec v prvním utkání působil místy vyspělejším dojmem, jenže doplatil na mizernou defenzívu a neudržel náskok 2:1. V odvetě bude čelit soupeři, který má pro hru na rychlé protiútoky vhodné typy hráčů.

FK Jablonec – NK Varaždín

  • Výkop: čtvrtek 30. července, 18:00.
  • První utkání: 2:3.
  • Rozhodčí: Lata - Burgu, Doda (všichni Alb.).
  • Předpokládané sestavy:
    Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Sobol - Chramosta, Zorvan - Jawo.
    Varaždín: Silič - Maglica, Punčec, Lesjak, Tepšič - Canjuga, Duvnjak - Latkovič, Mamič, Tavares - Mamut.
    Absence: Milla (zranění), Horák, Innocenti, Kukučka, Lavrinčík, Obinaja, Suchan (všichni nejsou na soupisce) - Durakovič, Puclin (oba zranění), Sikošek (nejistý start).

Kde sledovat zápas Jablonec – Varaždín?

  • Odvetný duel začíná na Střelnici ve čtvrtek 30. července od 18:00, v přímém přenosu jej vysílá stanice Nova Sport 5.
  • Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.

Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech?

  • Jablonec po porážce v Chorvatsku úspěšně zahájil domácí ligu. Na domácím hřišti otočil duel s Olomoucí a zvítězil 2:1.
  • Předtím v přípravě ze sedmi utkání čtyřikrát vyhrál, dvakrát remizoval a podlehl jen rakouskému Lieferingu.
Letní příprava fotbalistů Jablonce
DatumZápasVýsledek
26.7. 2026Jablonec – Olomouc2:1
23.7. 2026Varaždín – Jablonec3:2
Příprava:
15.07.2026Jablonec – FC Charkov1:0
12.07.2026Jablonec – Osnabrück1:0
11.07.2026Liefering – Jablonec3:1
08.07.2026Jablonec – Pafos0:0
03.07.2026Jablonec – Ústí nad Labem1:1
27.06.2026Jablonec – Mladá Boleslav5:0
26.06.2026Jablonec – Vlašim2:1
  • Varaždín na start domácí ligy čeká. Před výhrou nad Jabloncem odehrál sedm přípravných utkání, z toho šest vítězně.
Letní příprava fotbalistů Varaždínu
DatumZápasVýsledek
23.7. 2026Varaždín – Jablonec 3:2
Příprava:
16.07.2026Varaždín – Beltinci2:0
16.07.2026Varaždín – Kustošija3:1
12.07.2026Bihor – Varaždín1:3
10.07.2026Radomlje – Varaždín0:1
04.07.2026Varaždín – CSKA 1948 Sofia1:0
02.07.2026Varaždín – FC Voluntari2:1
27.06.2026Lokomotiva Záhřeb – Varaždín2:1

Kozel: První zápas jsme si rozebrali

Jablonecký kouč Luboš Kozel na tiskové konferenci apeloval na tým, aby udržel maximální koncentraci po celých 90 minut. „U nich nás potrestali prakticky ze všeho, toho se musíme vyvarovat. Ukazovali jsme si, co jsme v prvním zápase udělali špatně, co dobře a co by šlo udělat lépe. Teď hrajeme doma a náš způsob hry bude trochu jiný,“ řekl Kozel.

Jablonecký trenér Luboš Kozel v zápase se Sigmou.

„Musíme být efektivní, důslední vzadu a podat výkon na hranici svých možností. V Chorvatsku jsme nezvládli posledních 20 minut, doma je potřeba hrát naplno celých 90 minut, podobně jako jsme to předvedli proti Olomouci,“ připomněl kouč nedělní vítězství 2:1 v úvodním kole české ligy.

Zajímavosti před utkáním Varaždín – Jablonec

  • Jablonec se dostal do pohárů coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů
  • Jablonec hraje poháry poprvé od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy
  • Jablonec v evropských pohárech 6 zápasů po sobě nevyhrál
  • Jablonec doma v pohárech prohrál jen 2 z posledních 10 zápasů a 4x po sobě tam nenašel přemožitele
  • Varaždín se kvalifikoval do Konferenční ligy díky historickému 3. místu v minulé sezoně chorvatské ligy
  • Varaždín navazuje na tradici v roce 2015 zaniklého klubu, který v sezoně 1998/99 došel do čtvrtfinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů
  • Varaždín v minulé sezoně při debutu v pohárech po zániku předchozího klubu vypadl hned na úvod ve 2. předkole Konferenční ligy se Santa Clarou po domácím vítězství 2:1 a venkovní porážce 0:2
  • Varaždín vyhrál jen 2 z posledních 7 soutěžních venkovních zápasů
  • české kluby doma v pohárech v dosavadních 9 zápasech s chorvatskými soupeři neprohrály a 4x po sobě zvítězily
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Atletic Escaldes vs. FC Vaduz //www.idnes.cz/sport
30.7. 16:00
  • 4.85
  • 4.26
  • 1.60
Tobol Kostanaj vs. FK Panevežys //www.idnes.cz/sport
30.7. 16:00
  • 1.24
  • 5.79
  • 11.70
Zirä FK vs. Paide Linnameeskond //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.21
  • 6.25
  • 12.50
Tampereen Ilves vs. Stjarnan //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.70
  • 4.20
  • 4.22
Noah Armavir vs. Zimbru Kišiněv //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.30
  • 5.17
  • 9.71
JK Nomme Kalju vs. Shelbourne FC //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 3.08
  • 3.63
  • 2.15
FK Jablonec vs. NK Varaždin //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.69
  • 4.21
  • 4.31
Pjunik Jerevan vs. VSC Debrecín //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 2.16
  • 3.28
  • 3.33
FK Auda vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 4.39
  • 4.09
  • 1.69
FC Inter Turku vs. Basaksehir //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 4.88
  • 3.93
  • 1.65
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano
Crystal Palace
1:0
Rayo Vallecano
Crystal Palace

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Radost jabloneckých hráčů po gólu Sigmě.

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